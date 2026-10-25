رازفان لـ«الشرق الأوسط»: الهلال أنهى احتكار «أندية الشرق» للقب الآسيوي

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري إن فريقه سيواجه منافساً صعباً حينما يلتقي القادسية في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف رازفان في المؤتمر الصحافي: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق متطور وقوي، ونهدف إلى تحقيق أول فوز في هذه المنافسات. لدينا الرغبة في أن نحقق نتيجة إيجابية ونعرف قيمة منافسنا. تابعت هذا الفريق وحللت أداءه، لكن الأهم أن نكون جاهزين لهذه المباراة».

وزاد بالقول: «يجب أن نكون مستعدين فعلياً. أعرف أجواء المنافسة في دوري أبطال آسيا، ولا توجد مباراة يمكن اعتبارها سهلة».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تجربته في دوري أبطال آسيا وقد حمل كأسها سابقاً، قال: «ظل دوري أبطال آسيا لفترة ليست وجيزة تحت سيطرة أندية شرق آسيا، ومن ثم عاد الهلال السعودي وحقق اللقب، وتشرفت بكوني حققت اللقب معه، وبعد ذلك ارتفعت حدة المنافسة وبرز أبطال أيضاً في غرب آسيا؛ ولذا أفضل الفرق وأفضل اللاعبين في القارة يوجدون هنا للمنافسة مع ارتفاع حدة المنافسة فيها».

وعن الغيابات التي يعاني منها السد، رد رازفان: «مع ضغط المباريات والإصابات، هناك أيضاً حالات إرهاق نتيجة هذا الضغط من المباريات؛ ولذا يجب أن يكون هناك توزيع للجهد ووفرة في العناصر للمنافسة في كل التحديات. نادي السد دائماً يعيش تحت الضغط؛ لأنه من الفرق الكبيرة والتي حققت اللقب القاري؛ ولذا هو مطالب بأن ينافس في كل البطولات، وهذا هو الشيء الذي تشترك فيه الأندية الكبيرة، وهو الضغط الدائم لتحقيق المنجزات».

من جانبه، قال طارق سلمان لاعب السد القطري في المؤتمر الصحافي: «سنواجه فريق القادسية الكبير والمتطور والذي بات من أفضل الفرق، ونسعى لتقديم مستوى قوي أمامه ونسعد جماهير السد».