رودجرز: الرسالة وصلت... «القادسية» سينافس «الهلال»

أكد الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب «القادسية»، أن فريقه أثبت قدرته على منافسة «الهلال» حتى نهاية الموسم، رغم الخسارة أمامه في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مُشيداً بما قدمه لاعبوه في مواجهةٍ وصفها بالكبيرة، رغم الغيابات والجهد البدني الذي بذلوه.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدّمنا مباراة كبيرة، وجارينا الهلال، رغم النقص في صفوفنا. أنا فخور بما قدمه اللاعبون، وأعتقد أن الرسالة وصلت بأن القادسية سينافس الهلال حتى نهاية الموسم».

وعن المقصود برسالته بشأن منافسة «الهلال»، أوضح المدرب أن حديثه يأتي في سياق التطور الكبير الذي شهده «القادسية»، خلال الموسمين الماضيين، وليس له أي دلالات أخرى.

وأضاف: «القادسية كان قبل موسمين في دوري الدرجة الأولى، واليوم ينافس بقوة. نحن نواجه فريقاً متمرساً، وهذا ما قصدته عندما تحدثت عن الرسالة التي قدمناها، وليس لديّ أي مقصد آخر».

وكشف رودجرز عن حديثه مع لاعبيه، عقب المواجهة، مؤكداً أنه حرص على الإشادة بجهودهم، رغم عدم نجاحهم في الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال: «أبلغت اللاعبين، بعد المباراة، بأنهم لم يقصّروا، وقدموا كثيراً مما لديهم، بل بذلوا جهداً مضاعفاً. كان عليّ أن أحييهم، لأنهم لم يقصروا في أي شيء».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن أسباب ظهور الإرهاق على لاعبي «القادسية»، خلال الشوط الثاني، رفض رودجرز اتخاذ الظروف البدنية ذريعة للخسارة، لكنه أشار إلى تفاوت فترات الراحة بين الفريقين.

وتابع: «لا أحب اختلاق الأعذار، لكن لاعبي الهلال حصلوا على وقت راحة أكبر نسبياً. أبارك للهلال، فقد انتصر واستحق الفوز، ويمتلك نجوماً كباراً، كما هي الحال بالنسبة لفريقي. كانت مباراة كبيرة، رغم الضغط البدني والغيابات التي نعاني منها».

وفي جانب آخر، أشاد مدرب «القادسية» بالمستويات التي يقدمها اللاعبون السعوديون في صفوف فريقه، مؤكداً أنهم يشكلون دعامة مهمة في مشروع النادي.

وأوضح: «أنا فخور بوجود اللاعبين السعوديين، فهُم دعامة للفريق. اللاعب السعودي يتطور ويبدع، ولدينا عدد من الأسماء، مثل مصعب وجهاد وأبو الشامات والقحطاني وغيرهم».

وأبدى رودجرز تفاؤله بمستقبل الكرة السعودية، خصوصاً مع استضافة المملكة نهائيات كأس العالم 2034، قائلاً: «أنا متفائل بوجود جيل سعودي رائع في مونديال 2034».