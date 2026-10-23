إنزاغي: كل مباريات الهلال مهمة

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن سعادته بالفوز على القادسية في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بالمستوى الذي قدمه الفريقان، ومؤكداً أن الهلال نجح في حسم المواجهة بفضل تحسن أدائه خلال الشوط الثاني.

وانتصر الهلال بنتيجة 3 - 2 في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة ليصعد مجدداً إلى صدارة الترتيب مع أفضلية مباراة مؤجلة كذلك.

وقال إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حققنا فوزاً مهماً على فريق قوي ومميز، يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ. القادسية قدم مباراة كبيرة، وأنا سعيد بهذا الانتصار».

وأضاف: «قدمنا شوطين قويين، وحاولنا توزيع الجهد خلال هذه المباراة التنافسية. نجحنا في الظهور بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، وحسمنا الأمور لمصلحتنا».

وأشار مدرب الهلال إلى أن المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المواجهة تسبب في ظهور علامات الإرهاق على بعضهم، موضحاً أن الجهاز الفني سيتابع حالاتهم قبل المباراة المقبلة.

وقال: «مررنا بمراحل مختلفة خلال المباراة، وشعر بعض اللاعبين بالإرهاق، كما ظهرت علامات الإعياء على عدد منهم، وسنطمئن على حالتهم قبل المواجهة المقبلة».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن خطة استشفاء اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام القادسية، وقبل مواجهة الشمال القطري في الدوحة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، كشف إنزاغي عن برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة.

وقال: «سنخوض حصة تدريبية في الدمام، ثم نغادر إلى الدوحة. أعتقد أن عامل المسافة كان له دور في اتخاذ هذا القرار، وسنعمل على الاستعداد بالشكل المناسب للمهمة القارية».

وعن اعتبار مواجهة القادسية الأهم للهلال في الدور الأول، بالنظر إلى أنها جاءت أمام متصدر الترتيب، أكد المدرب الإيطالي أنه يتعامل مع جميع المباريات بالأهمية نفسها.

وأوضح: «كل مباراة مهمة بالنسبة إلينا. سبق أن انتصرنا على الأهلي والاتحاد في الرياض، واليوم فزنا على القادسية في ملعبه. نعتبر كل مواجهة مهمة، وهدفنا دائماً الحصول على النقاط الثلاث».