فيسينغ: فوزنا مستحق... ولهذا أخرجت الموسى

عبر الألماني ينز فيسينغ، مدرب نادي الاتحاد، عن سعادته بالأداء والنتيجة أمام الدرعية، مشدداً على أن الفوز كان مستحقاً جاء في توقيت يشهد ازدحاماً في جدول المباريات.

وقال ينز فيسينغ مدرب ⁧‫الاتحاد⁩ في المؤتمر الصحافي: «أنا سعيد بالأداء والنتيجة والانتصار، فوز مستحق على أرضنا، مواجهة لها طابع خاص من ناحية الجدول وضيق الوقت، حافظنا على بعض المجهود؛ لأننا سجلنا الهدف الأول، وحافظنا على الشباك، كان لدينا فرص عدة، ولو سجلناها كانت الأمور ستكون أسهل».

وحول اعتماده على مختار علي كركيزة أساسية، وهل يرى أن ريوس ولوبي لا يفضل أن يلعبوا معاً، قال مدرب الاتحاد: «إنه سؤال صعب، القرارات نتخذها حسب ظروف المباراة، لكن لدينا عديد الخيارات في مركز اللاعب رقم 6، مختار علي، لوبي، ريتشارد، محمد فلاتة، وحتى أحمد الغامدي يلعب في هذا المركز؛ لأنه لاعب ذكي، لا أستطيع أن أقول إن هناك ثنائية أفضل من ثنائية، لدينا التنوع، وسبق أن لعبوا بشكل جيد، واختياري للأفضل لكل مواجهة».

وأضاف فيسينغ: «سعد الموسى عائد توّاً من إصابة طويلة جداً، وشارك ولعب بصورة رائعة، اضطُررت لتغييره بسبب البطاقة الصفراء، ولم أرد المجازفة به، كون ريتشارد ريوس لعب كقلب دفاع ليس عدم ثقة باللاعبين الشباب، ولكن الوقت الحساس، وهذا لا يعني أنني سأعتمد عليه دائماً، ولكن علي إيجاد الحلول».