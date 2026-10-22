الدوري السعودي: «نقطة الصدارة» تلهب قمة القادسية والهلال

تتجه الأنظار، الجمعة، صوب ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، حيث تُقام القمة المرتقبة بين القادسية المتصدر وضيفه الهلال الوصيف، في مواجهة تتجاوز حسابات النقاط الـ3، لتُشكِّل اختباراً حقيقياً لطموحات الفريقين في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وتكتسب المواجهة، التي تُقام ضمن الجولة الـ11، أهميةً مضاعفةً في ظلِّ الفارق الضئيل بين الفريقين، إذ يتربع القادسية على قمة الترتيب برصيد 25 نقطة من 10 مباريات، بينما يلاحقه الهلال برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، مع امتلاك الأخير مواجهة مؤجلة أمام الرياض.

ويحل النصر الذي انتزع فوزاً ثميناً وصعبا أمام نيوم في الجولة الماضية ضيفاً، مساء الجمعة، على نظيره الفيصلي في مدينة المجمعة الرياضية، في وقت يلاقي فيه الاتحاد المُنتشي برباعيته الجولة الماضية نظيره الدرعية في جدة.

وعوداً إلى قمة هذه الجولة، بين القادسية والهلال، فهي تحمل عنواناً آخر يتمثَّل في العودة المرتقبة للنجم السعودي سالم الدوسري إلى خيارات الهلال، بعدما سجَّل ظهوره الأول هذا الموسم خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الحزم.

ويدخل القادسية المواجهة بمعنويات عالية بعدما انتزع فوزاً قاتلاً أمام التعاون في بريدة، بهدف سجَّله الهولندي تيجاني رايندرز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليحافظ الفريق على موقعه في الصدارة.

ولم تكن مهمة القادسية سهلةً أمام التعاون، الذي نجح في فرض تنظيم دفاعي محكم حدَّ من خطورة لاعبي الفريق الشرقاوي، قبل أن ينجح رايندرز في كسر الصمود الدفاعي وخطف النقاط الـ3.

ويعوّل الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، على مجموعة من الأسماء البارزة التي أسهمت في وضع الفريق على قمة الترتيب، يتقدمها رايندرز، والمهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي، والمكسيكي خوليان كينيونيس، إلى جانب الألماني جوليان فايغل، الذي يمثِّل أحد العناصر المهمة في وسط الملعب.

وكان رودجرز قد أشاد بالعقلية التي أظهرها لاعبوه أمام التعاون، مؤكداً أن فريقه استحقَّ الفوز رغم صعوبة المواجهة، ومشيراً إلى الدور الذي لعبه الحارس كوين كاستيليس بتصدياته الحاسمة.

وفي الجانب المقابل، يصل الهلال إلى الدمام باحثاً عن انتصار يعيده إلى صدارة الترتيب، بعدما نجح في تجاوز الحزم بهدف دون مقابل على ملعب «المملكة أرينا»، في مواجهة لم تكن سهلةً على الفريق العاصمي، الذي احتاج إلى بذل جهد كبير لحسم نقاطها.

ويملك الهلال فرصة اعتلاء القمة برصيد 27 نقطة حال تحقيق الفوز، متقدماً بفارق نقطتين على القادسية، مع احتفاظه بمباراته المؤجلة أمام الرياض، وهو ما يمنحه حافزاً إضافياً للخروج بنتيجة إيجابية من الدمام.

ويعوّل إنزاغي على قدرات مجموعة من النجوم، يتقدمهم البرازيلي غابرييل مارتينيلي، والإنجليزي أولي واتكينز، والصربي سيرغي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز.

وكان إنزاغي وصف لقاء القادسية بأنه «مواجهة مهمة للغاية أمام فريق يتمتع بمستوى عالٍ»، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على استشفاء اللاعبين وتجهيزهم بالشكل المناسب، في ظلِّ ازدحام جدول المباريات.

وفي المجمعة، يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي بملعب مدينة المجمعة الرياضية، باحثاً عن مواصلة مطاردة ثنائي الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة من 9 مباريات، محتلاً المركز الثالث.

ويدخل النصر اللقاء عقب انتصاره على نيوم بهدف دون مقابل في الجولة الماضية، حمل توقيع البرتغالي جواو فيليكس، في مباراة شهدت إهدار مواطنه كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، ليواصل الفريق حصد النقاط رغم صعوبة المواجهة.

ويتطلع النصر إلى تحقيق انتصار جديد يبقيه قريباً من القمة، خصوصاً أنه يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ما يمنحه فرصةً إضافيةً لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويعوّل الأسترالي بوستيكوغلو مدرب النصر، على القوة الهجومية لفريقه، بقيادة رونالدو وفيليكس والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب البرازيلي أنجيلو، في محاولة لتجاوز منافس يبحث بدوره عن تحسين نتائجه.

أما الفيصلي، فيدخل المواجهة برصيد 7 نقاط، بعدما خرج بتعادل مثير أمام الشباب بنتيجة 2 - 2 في الجولة الماضية، عقب نجاحه في العودة من التأخر بهدفين.

ويأمل الفيصلي في استثمار الدفعة المعنوية التي منحته إياها العودة أمام الشباب، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، خصوصاً أن الفريق أظهر قدرة على المنافسة رغم الظروف الصعبة التي واجهها خلال المباراة الماضية.

وفي جدة، يستقبل الاتحاد نظيره الدرعية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تأكيد عودتهم القوية، بعدما حققوا انتصاراً كبيراً على الاتفاق بنتيجة 4 - 1 في الدمام.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 20 نقطة، باحثاً عن مواصلة تقليص الفارق مع فرق المقدمة، خصوصاً أن الفوز سيمنحه فرصة الاستفادة من نتيجة قمة القادسية والهلال.

الإنجليزي واتكينز خلال تدريبات الهلال (نادي الهلال)

واستعاد الاتحاد توازنه بعد خسارتين أمام الهلال في الدوري، وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يقدِّم أداءً هجومياً مميزاً أمام الاتفاق، نجح خلاله في تسجيل 4 أهداف.

ويأمل الألماني فيسينغ، مدرب الاتحاد، في مواصلة الاستفادة من الحلول الهجومية المتاحة، وفي مقدمتها المغربي يوسف النصيري، والهولندي ستيفن بيرغوين، والنيجيري جورج إلينيخينا.

وكان فيسينغ قد أشاد بنجاح تبديلاته أمام الاتفاق، بعدما دفع بالنصيري الذي سجَّل هدفين، مؤكداً أن قراره استبدال إلينيخينا جاء بسبب الإرهاق، رغم المستوى الجيد الذي قدَّمه اللاعب.

وفي المقابل، يصل الدرعية إلى جدة بمعنويات مرتفعة بعدما تغلب على الرياض في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدَّم إلى المركز السابع.

ويطمح الدرعية إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، والخروج بنتيجة تعزِّز موقعه في جدول الترتيب، رغم صعوبة المهمة أمام الاتحاد الذي يستعيد تدريجياً توازنه الهجومي.