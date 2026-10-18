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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يتحرّك لاحتواء آثار خسارتي الهلال وشباب الأهلي

اجتماعات فنية ومراجعة للأخطاء قبل مواجهة الاتفاق... وعودة الغامدي

من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
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الاتحاد يتحرّك لاحتواء آثار خسارتي الهلال وشباب الأهلي

من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)

تحرّك الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، لاحتواء آثار الخسارتين المتتاليتين أمام الهلال وشباب الأهلي، عبر سلسلة اجتماعات مع اللاعبين ومراجعة الأخطاء التي صاحبت المواجهتين، استعداداً للقاء الاتفاق، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد الاتحاد من فترة التوقف الدولي الطويلة في سبتمبر (أيلول) بصورة مغايرة لبدايته القوية هذا الموسم، بعدما خسر أمام الهلال 2-3 في الدوري، قبل أن يتلقى خسارة آسيوية أمام شباب الأهلي، لتكون الهزيمة الثانية توالياً بعد بداية خالية من الخسائر.

ومنح تأجيل مواجهة الشباب، التي كان مقرراً إقامتها الجمعة، الجهاز الفني فرصة إضافية لإعادة ترتيب الأوراق، إذ عقد فيسينغ اجتماعاً مع اللاعبين في اليوم التالي للخسارة الآسيوية، بهدف تجاوز آثار الهزيمتين والتركيز على المرحلة المقبلة، إلى جانب اجتماعات الفيديو التي تضمنت مراجعة الجوانب الفنية والأخطاء.

ويستعد الاتحاد لمغادرة بعثته إلى الدمام الاثنين، لخوض مواجهة الاتفاق التي تُمثل فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار، بعد التعثر في آخر مباراتين.

وسيستعيد الفريق خدمات أحمد الغامدي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى، فيما تأكدت جاهزية اللاعبين الأجانب العشرة، على أن يستبعد فيسينغ لاعبين من القائمة قبل المغادرة إلى الدمام.

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الأهلي يعلن عن إصابة مهاجمه إيفان توني قبل مواجهة الفيحاء

الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)
الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)
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الأهلي يعلن عن إصابة مهاجمه إيفان توني قبل مواجهة الفيحاء

الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)
الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي عن إصابة نجمه الإنجليزي إيفان توني مهاجم الفريق.

وأشار النادي السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، الأحد، إلى أن توني يعاني من إصابة في مفصل الحوض، تعرض لها خلال تدريبات الفريق، مساء السبت.

وأضاف البيان أن المهاجم الإنجليزي الدولي سيخضع لفحوصات طبية من أجل الوقوف بشكل دقيق على طبيعة إصابته، وتحديد طريقة العلاج ومدة التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء، الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين «روشن».

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس في دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد النصر حامل اللقب، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن القادسية متصدر الترتيب، الذي خاض 9 مباريات.

في المقابل، يوجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يتحرّك لاحتواء آثار خسارتي الهلال وشباب الأهلي

من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
TT
TT

الاتحاد يتحرّك لاحتواء آثار خسارتي الهلال وشباب الأهلي

من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)

تحرّك الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، لاحتواء آثار الخسارتين المتتاليتين أمام الهلال وشباب الأهلي، عبر سلسلة اجتماعات مع اللاعبين ومراجعة الأخطاء التي صاحبت المواجهتين، استعداداً للقاء الاتفاق، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد الاتحاد من فترة التوقف الدولي الطويلة في سبتمبر (أيلول) بصورة مغايرة لبدايته القوية هذا الموسم، بعدما خسر أمام الهلال 2-3 في الدوري، قبل أن يتلقى خسارة آسيوية أمام شباب الأهلي، لتكون الهزيمة الثانية توالياً بعد بداية خالية من الخسائر.

ومنح تأجيل مواجهة الشباب، التي كان مقرراً إقامتها الجمعة، الجهاز الفني فرصة إضافية لإعادة ترتيب الأوراق، إذ عقد فيسينغ اجتماعاً مع اللاعبين في اليوم التالي للخسارة الآسيوية، بهدف تجاوز آثار الهزيمتين والتركيز على المرحلة المقبلة، إلى جانب اجتماعات الفيديو التي تضمنت مراجعة الجوانب الفنية والأخطاء.

ويستعد الاتحاد لمغادرة بعثته إلى الدمام الاثنين، لخوض مواجهة الاتفاق التي تُمثل فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار، بعد التعثر في آخر مباراتين.

وسيستعيد الفريق خدمات أحمد الغامدي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى، فيما تأكدت جاهزية اللاعبين الأجانب العشرة، على أن يستبعد فيسينغ لاعبين من القائمة قبل المغادرة إلى الدمام.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

اللاعبات السعوديات... معركة إثبات الذات في الدوري الممتاز

بين انتظار الفرصة وخطف مقعد في التشكيلة الأساسية تكتب اللاعبات السعوديات قصصهن (نادي النصر)
بين انتظار الفرصة وخطف مقعد في التشكيلة الأساسية تكتب اللاعبات السعوديات قصصهن (نادي النصر)
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اللاعبات السعوديات... معركة إثبات الذات في الدوري الممتاز

بين انتظار الفرصة وخطف مقعد في التشكيلة الأساسية تكتب اللاعبات السعوديات قصصهن (نادي النصر)
بين انتظار الفرصة وخطف مقعد في التشكيلة الأساسية تكتب اللاعبات السعوديات قصصهن (نادي النصر)

بين انتظار الفرصة وانتزاع مكان في التشكيلة الأساسية، تخوض اللاعبات السعوديات تحدياً متجدداً في الدوري السعودي الممتاز للسيدات؛ حيث لا يتوقف الطموح عند الوصول إلى الفريق الأول؛ بل يمتد إلى إثبات القدرة على المنافسة وترك بصمة داخل الملعب، بهدف يرجح كفة فريق، أو بتمريرة تفتح طريق الفوز، أو بتدخل دفاعي يحافظ على التقدم في اللحظات الحاسمة.

وفي نسخته الخامسة التي تجمع 8 أندية، تتيح المسابقة للَّاعبات السعوديات مساحة لاختبار قدراتهن في مستويات تنافسية مختلفة، بينما تبقى المحافظة على المكان في التشكيلة الأساسية تحدياً يتطلب الاستمرارية وتطوير الأداء واستثمار ثقة الجهاز الفني.

البندري مبارك (نادي الهلال)

وقدمت البندري مبارك، لاعبة الهلال، نموذجاً لافتاً حين سجلت 4 أهداف أمام الأهلي في الجولة الثانية من الموسم الحالي، لتضع اسمها في واجهة المشهد بأداء هجومي بارز، يعكس أهمية استثمار الفرص والقدرة على الحسم أمام المرمى.

وفي النصر، تخطو بسمة الشنيفي مرحلة جديدة في مسيرتها، بعدما انتقلت من منافسات الناشئات إلى الفريق الأول، ونجحت في تسجيل هدفين أمام العلا في ختام الموسم الماضي، قبل دخول الموسم الجديد ضمن خيارات الفريق. وتمثل تجربتها أحد المسارات التي تسلكها المواهب الصاعدة للوصول إلى مستوى المنافسة في الفريق الأول؛ حيث تصبح القدرة على إثبات الذات عاملاً مهماً في مواصلة التقدم.

تضم صفوف القادسية نورة البراهيم وسارا خالد (نادي القادسية)

ولا يقتصر الحضور السعودي على هذين الاسمين؛ إذ تضم صفوف القادسية نورة البراهيم وسارا خالد، بينما تمثل مريم التميمي العلا، وصبا توفيق الاتحاد. وفي النصر، تحضر سارة الحمد، وشروق الهوساوي، ومباركة محمد، وليان يوسف، بينما يضم الهلال فاطمة منصور، وموضي عبد المحسن، وليلى علي، في مشهد تتوزع فيه أدوار اللاعبات بين بناء الهجمات ومساندة الزميلات واستعادة الكرة، والمساهمة في حسم المواجهات.

يعتمد تثبيت الحضور في الفريق الأول على ما تقدمه اللاعبة من أداء متواصل (نادي الاتحاد)

ويعتمد تثبيت الحضور في الفريق الأول على ما تقدمه اللاعبة من أداء متواصل، وقدرتها على التعامل مع متطلبات المباريات وتطوير جوانبها الفنية. فالحصول على فرصة للمشاركة يمثل خطوة أولى، بينما يتطلب الحفاظ عليها مستوى ثابتاً واستعداداً للتعامل مع اختلاف المنافسين وضغط النتائج وتعدد الخيارات داخل الفريق.

تتباين أهداف اللاعبات بين البحث عن فرصة للمشاركة وتثبيت الأقدام في التشكيلة الأساسية (نادي الأهلي)

ويمتد أثر المنافسة المحلية إلى المنتخب السعودي الذي ضم معسكره الأخير في الدوحة عدداً من الأسماء التي تنشط في الدوري، لتنتقل اللاعبات من التنافس على المراكز داخل أنديتهن إلى اختبار قدراتهن ضمن مجموعة تمثل المنتخب. ويمنح هذا المسار الخبرة المكتسبة في المسابقة المحلية أهمية إضافية، في ظل تطلع اللاعبات إلى توسيع حضورهن على المستوى الدولي.

ومع توالي الجولات، تتباين أهداف اللاعبات بين البحث عن فرصة للمشاركة، وتثبيت الأقدام في التشكيلة الأساسية، وتعزيز التأثير في نتائج الفرق. ولكن القاسم المشترك بين هذه المسارات يبقى القدرة على تحويل الفرصة إلى حضور مستمر داخل الملعب، بما يفتح المجال أمام مزيد من اللاعبات السعوديات للمنافسة، وترك أثرهن في مسيرة كرة القدم النسائية.

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