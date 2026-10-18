الاتحاد يتحرّك لاحتواء آثار خسارتي الهلال وشباب الأهلي

تحرّك الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، لاحتواء آثار الخسارتين المتتاليتين أمام الهلال وشباب الأهلي، عبر سلسلة اجتماعات مع اللاعبين ومراجعة الأخطاء التي صاحبت المواجهتين، استعداداً للقاء الاتفاق، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد الاتحاد من فترة التوقف الدولي الطويلة في سبتمبر (أيلول) بصورة مغايرة لبدايته القوية هذا الموسم، بعدما خسر أمام الهلال 2-3 في الدوري، قبل أن يتلقى خسارة آسيوية أمام شباب الأهلي، لتكون الهزيمة الثانية توالياً بعد بداية خالية من الخسائر.

ومنح تأجيل مواجهة الشباب، التي كان مقرراً إقامتها الجمعة، الجهاز الفني فرصة إضافية لإعادة ترتيب الأوراق، إذ عقد فيسينغ اجتماعاً مع اللاعبين في اليوم التالي للخسارة الآسيوية، بهدف تجاوز آثار الهزيمتين والتركيز على المرحلة المقبلة، إلى جانب اجتماعات الفيديو التي تضمنت مراجعة الجوانب الفنية والأخطاء.

ويستعد الاتحاد لمغادرة بعثته إلى الدمام الاثنين، لخوض مواجهة الاتفاق التي تُمثل فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار، بعد التعثر في آخر مباراتين.

وسيستعيد الفريق خدمات أحمد الغامدي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى، فيما تأكدت جاهزية اللاعبين الأجانب العشرة، على أن يستبعد فيسينغ لاعبين من القائمة قبل المغادرة إلى الدمام.