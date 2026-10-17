مدرب الدرعية: بعد ثلاثة أشهر اضطررت للحديث عن التحكيم!

عبر برونو لاج مدرب فريق الدرعية عن انزعاجه من بعض القرارات التحكيمية في مباراة فريقه ضد التعاون معتبرا أنه أضطر للحديث عن هذا الجانب هذه المرة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي تعادل فيها فريقه مع التعاون بنتيجة 1-1: لم أتحدث عن التحكيم طوال الأشهر الثلاثة الماضية، لكنني مضطر للحديث عنه اليوم. تقنية الفيديو استدعت الحكم في لقطة كان فيها احتمال إشهار بطاقة حمراء ضدنا، وكان من المفترض أن تستدعيه أيضاً في لقطة ركلة الجزاء، عند دخول لاعب الفريق المنافس.

وأضاف مدرب الدرعية بالقول " قدمنا شوطاً ثانياً جيداً، وتمكنا من تسجيل هدف، في النهاية اضفنا نقطة إلى رصيدنا"

وأستطرد قائلا: الدرعية لديها ماضٍ عظيم، وسيصبح الفريق كبيراً في المستقبل. نملك معدل أعمار صغيراً، ومع مرور الوقت سنصبح أكثر قوة وخبرة.

وحول عدم اكمال اللاعب حسن الصبياني التسعين دقيقة في المباريات الخمس الأخيرة، وأسباب استبداله رد برونو لاج بالقول: نهدف من خلال التغييرات إلى تجديد طاقة الفريق وإيجاد حلول جديدة أثناء المباراة