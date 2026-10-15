أمير الشرقية يتفقد ملعب «أرامكو» ويطّلع على جاهزيته لاستضافة الأحداث الكبرىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5329925-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%91%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
أمير الشرقية يتفقد ملعب «أرامكو» ويطّلع على جاهزيته لاستضافة الأحداث الكبرى
الأمير سعود بن نايف يوقِّع على الكرة خلال زيارته للملعب (واس)
اطّلع الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، الخميس، على آخر مستجدات مشروع ملعب «أرامكو»، ومستوى جاهزيته لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، وذلك خلال زيارة تفقدية شملت عدداً من مرافق الملعب وتجهيزاته.
وتجوّل أمير المنطقة الشرقية في مرافق المنشأة الرياضية، ووقف على الاستعدادات الجارية لاستضافة المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية، مؤكداً أن المشروعات الرياضية والترفيهية التي تشهدها المنطقة تعكس تطور بنيتها التحتية وتنوع مرافقها، وتسهم في تعزيز مكانتها وجهةً لاستضافة الأحداث الكبرى.
وشدد الأمير سعود بن نايف على أهمية استكمال جاهزية المرافق والتجهيزات وفق أعلى المعايير، بما يلبي تطلعات الجماهير والزوار، ويواكب التطور الذي يشهده القطاعان الرياضي والترفيهي في المملكة.
وخلال الزيارة، قدّم المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، عرضاً تناول سير العمل في المشروع ومراحل الإنجاز، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، والمرافق والخدمات المخصصة للجماهير، والجهود المبذولة لتوفير تجربة متكاملة للزوار وفق المعايير العالمية.
ويُعد ملعب «أرامكو» أحد أبرز المشروعات الرياضية والترفيهية في المنطقة الشرقية، بطاقة استيعابية تتجاوز 47 ألف متفرج، ويتميز بتصميم معماري مستوحى من الطبيعة البحرية للمنطقة، إلى جانب مرافق وتجهيزات تقنية حديثة تستهدف الارتقاء بتجربة الجماهير، وتعزيز قدرة المنطقة الشرقية على استضافة المنافسات الرياضية والفعاليات الترفيهية الكبرى.
أكد بشار عبد الله، نجم الكرة الكويتية السابق، أن استضافة الكويت لبطولة كأس السوبر السعودي تمثل مناسبة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.
«الشرق الأوسط» (الكويت )
رئيس الاتحاد الآسيوي: قد نؤجل كأس آسيا 2027 عاماً كاملاً... ولن نستعجلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5329932-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2027-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84
رئيس الاتحاد الآسيوي: قد نؤجل كأس آسيا 2027 عاماً كاملاً... ولن نستعجل
الشيخ سلمان آل خليفة (الاتحاد الآسيوي)
كشف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إمكانية تأجيل نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة إقامتها في السعودية إلى عام 2028، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد القاري ليس في عجلة من أمره لحسم مصير البطولة.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، فإن رئيس الاتحاد الآسيوي أكد خلال حديثه للصحافيين في مدينة زيوريخ السويسرية، الأربعاء، أن جميع الاستعدادات للبطولة تسير حتى الآن وفق الجدول الزمني المعتمد.
وقال سلمان بن إبراهيم: «يمكننا الانتظار حتى نهاية نوفمبر»، في إشارة إلى الموعد الذي قد يتخذ فيه الاتحاد الآسيوي قراراً بشأن مستقبل البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) المقبلين، في مدن الرياض وجدة والخبر.
وتابع رئيس الاتحاد الآسيوي: «إذا احتجنا إلى اتخاذ قرار فسنتخذه، ويمكننا تأجيل البطولة عاماً واحداً إلى 2028 إذا استدعت الحاجة ذلك».
واستدرك قائلاً: «في الوقت الحالي نراقب الأوضاع، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد».
مساعد مدرب نيوم: جاهزون للاتفاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5329915-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
أكد تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، جاهزية فريقه لمواجهة الاتفاق، مشدداً على أهمية تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات فنية مميزة تعزز حظوظ الفريق في التقدم إلى مراكز متقدمة في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وقال أولكساك خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الاتفاق فريق مميز ويملك لاعبين رائعين، وهدفنا واضح، وهو تقديم نتائج ومستويات مميزة تساعدنا على الوصول إلى مراكز متقدمة في جدول الترتيب».
️| تيري أولكساك مساعد مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-ضغط المباريات على جميع الفرق، ولابد من التركيز والاعتماد على كافة المجموعة، ولاعبونا جاهزين بدنياً، وتمارين الاستشفاء تساهم في تجهيز اللاعبين قبل كل مباراة.#نيوم_الاتفاق#الدوري_السعودي_للمحترفين
وفيما يتعلق بالغيابات التي يعاني منها نيوم في خط الوسط، أوضح مساعد المدرب أن الجهاز الفني يمتلك خيارات بديلة قادرة على التعامل مع هذه الظروف، رغم غياب علاء آل حجي وأمادو كوني بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وأن الفريق يملك الحلول المناسبة لتعويض الغائبين، ومن بينها إمكانية الاستعانة بعبد الملك العييري في خط الوسط.
وكشف أولكساك أن الجهاز الفني تابع مواجهة الاتفاق أمام كاظمة الكويتي، التي أقيمت أمس، مؤكداً أن الفريق سيعقد اجتماعاً تحليلياً مع اللاعبين لاستعراض نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وتحديد الأسلوب التكتيكي المناسب لخوض المباراة، بما يسهم في تحقيق النتيجة المطلوبة.
وفي حديثه عن ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، شدد مساعد مدرب نيوم على أن كثافة المواجهات تمثل تحدياً لجميع الفرق، ما يتطلب التركيز والاستفادة من جميع عناصر المجموعة، مؤكداً جاهزية لاعبيه من الناحية البدنية، ودور تمارين الاستشفاء في المحافظة على جاهزيتهم وتجهيزهم للاستحقاقات المتتالية.
ويطمح نيوم إلى استثمار خياراته الفنية والبدنية لمواصلة المنافسة في الدوري، في مواجهة اتفاقية تتطلب، وفق رؤية الجهاز الفني، استعداداً تكتيكياً جيداً وقدرة على التعامل مع متغيرات المباراة.
«السوبر السعودي» في الكويت... القادسية يصطدم بالأهلي والنصر يواجه الخلود
علي مروي وبشار عبدالله خلال مراسم إجراء القرعة (وكالة أنباء الكويت)
وسط حشد إعلامي كبير، وحضور شخصيات يتقدمها الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والدكتور طارق الجلاهمة، وزير الرياضة الكويتي، أجريت الأربعاء مراسم قرعة بطولة السوبر السعودي والمقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 19 وحتى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقد أسفرت عن مواجهة تجمع القادسية بالأهلي، فيما يلتقي النصر نظيره الخلود.
وشهدت مراسم القرعة مشاركة اثنين من أبرز نجوم الكرة الكويتية السابقين، هما علي مروي، لاعب المنتخب الكويتي السابق، الذي سبق له الاحتراف في صفوف الأهلي السعودي، وبشار عبد الله، نجم المنتخب الكويتي السابق، الذي خاض تجربة احترافية مع الهلال السعودي.
وستشهد مواجهتا نصف النهائي تنافساً بين الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية، إذ يسعى الأهلي والقادسية إلى تجاوز عقبة نصف النهائي في المواجهة الأولى، بينما يتطلع النصر والخلود إلى حجز البطاقة الثانية.
ووصف الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بطولة كأس السوبر السعودي بأنها باتت حدثاً عالمياً يتجاوز حدود المنافسات المحلية، معرباً عن سعادته باستضافة الكويت للبطولة، ومتوقعاً أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من داخل الكويت، وخارجها.
وقال اليوسف، في تصريحات لوسائل الإعلام: «أنا في غاية السعادة باستضافة الكويت للسوبر السعودي، وأعده كأنه سوبر عالمي، وليس سعودياً فقط، وأكبر دليل على ذلك أن البطولة أُقيمت في أبوظبي، وهونغ كونغ، وإنجلترا، وشهدت مدرجات ممتلئة بالجماهير، فما بالك بوجود لاعب مثل كريستيانو رونالدو في النسخة المقبلة».
وأضاف: «أعتقد أن الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر ستكون عرساً كروياً على أرض الكويت، وستعيد إلى أذهاننا الأجواء التي عشناها خلال استضافة كأس الخليج السادسة والعشرين، وفرحة الجماهير الكويتية باستقبال الأشقاء الخليجيين».
وأشار رئيس الاتحاد الكويتي إلى أن البطولة ستستقطب جماهير من السعودية، ودول الخليج، ومختلف أنحاء العالم، مؤكداً وجود استعدادات لتسهيل وصول المشجعين إلى الكويت.
وقال: «أُعلن قبل يومين عن تقديم تسهيلات كبيرة للجماهير عبر المنافذ الحدودية، ومطار الكويت، وأتمنى من الجميع المسارعة إلى شراء التذاكر فور طرحها إلكترونياً، حتى لا يفاجأوا بنفادها في الأيام الأخيرة».
وكشف اليوسف عن تخصيص أكثر من منطقة جماهيرية «فان زون» لمتابعة المباريات، موضحاً أن الجماهير التي لن تتمكن من دخول الملاعب ستتاح لها فرصة مشاهدة المواجهات عبر شاشات مخصصة في تلك المناطق.
وعن استمرار الكويت في استضافة الأحداث الرياضية، أكد أن الاتحاد الكويتي يتطلع إلى مواصلة تنظيم البطولات الكبرى، بعد استضافة كأس الخليج، والسوبر الفرنسي، مشيراً إلى أن اتفاق استضافة السوبر السعودي يمتد لعامين.
وأوضح: «لن نتوقف عن استضافة الفعاليات العالمية؛ فقد نظمنا السوبر الفرنسي، والآن نستضيف السوبر السعودي لمدة سنتين، وقد تكون النسخة المقبلة أيضاً في الكويت، لكن موعدها لم يتحدد بعد، وإذا لم تُقم البطولة، فسوف يكون هناك حدث آخر بإذن الله».
وفي حديثه عن توقعاته الفنية للبطولة، رشح اليوسف فريقي النصر والأهلي لبلوغ المباراة النهائية، لكنه امتنع عن تحديد هوية الفريق الذي سيتوج باللقب.
وقال: «أتوقع أن يجمع النهائي النصر والأهلي، لكن لا أستطيع توقع البطل، وأعتقد أن جميع المباريات ستكون جميلة وجماهيرية».
وشدّد رئيس الاتحاد الكويتي على أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى أسهمت في تنشيط الحركة الرياضية والاقتصادية في البلاد، عادّاً أن الكويت تعيش مرحلة من الانتعاش الرياضي بعد نجاحها في تنظيم عدد من البطولات.
وأضاف: «الشارع الرياضي الكويتي يعيش حالة من الانتعاش، وكذلك أهل الكويت عموماً، وهذه البطولات تنعكس أيضاً على الاقتصاد، من خلال إشغال الفنادق، وتنشيط المطاعم، والأسواق».
وتوقع اليوسف أن تستقبل الكويت ما لا يقل عن 200 ألف زائر خلال الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر، قائلاً: «أتوقع أن تكون الفنادق ممتلئة خلال هذه الفترة، وأن تشهد المطاعم والأسواق حركة كبيرة، وقد يصل عدد زوار الكويت إلى 200 ألف شخص على الأقل».
بدوره أكد الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، أن جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين تستحق الإشادة، مشيراً إلى أن الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر السعودي لا تمثل وحدها الأندية البطلة، بل إن جميع فرق الدوري تُعد أبطالاً.
وقال الأمير سلطان بن سعد، في تصريحات إعلامية: «ليست الأندية الأربعة المشاركة وحدها هي البطلة، بل جميع أندية الدوري السعودي أبطال، والحمد لله، ونتمنى مشاركة جميع الأندية، فجميعها تستحق أن تكون في السوبر».
وعن الإضافة التي ستقدمها استضافة الكويت للبطولة، أكد السفير السعودي أن الحضور الكويتي سيمنح المنافسات طابعاً مميزاً، مستشهداً بنجاح استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج عام 2024.
وقال: «لا شك أن النكهة الكويتية حاضرة في جميع المجالات، وأعتقد أن أكبر دليل على ذلك في المجال الرياضي هو بطولة كأس الخليج 2024، التي كانت متميزة ليس فقط بمبارياتها، بل أيضاً بالحضور الجماهيري وما شهدته الأجواء خارج الملعب».
وأضاف أن هذه التجربة تعزز ثقته بأن الاستضافة الكويتية ستكون إضافة كبيرة لبطولة كأس السوبر السعودي.