فيسينغ: سنعالج أخطاء الاتحاد... الأمر لن يتغير بين يوم وليلة

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أن فريقه يعمل على تصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارته أمام الهلال، مشيراً إلى أن تحسين جودة القرارات يحتاج إلى العمل والتكرار، ولا يمكن تحقيقه في يوم وليلة.

وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الاتحاد وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة: «نعود مجدداً إلى منافسات دوري الأبطال بعد مدة توقف طويلة، لعبنا قبل يومين، والآن ينتظرنا تحدٍ صعب، وأنا متطلع إلى المواجهة».

وعن تأثير الخسارة أمام الهلال على الفريق من الناحيتين النفسية والبدنية، قال: «بعد التوقف أردنا العودة بانتصار، لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، وهي أخطاء نستطيع تلافيها. لم نقدم المستوى الذي نطمح إليه، وكان فوز الهلال مستحقاً بالنظر إلى الأداء الذي قدمه والأخطاء التي ارتكبناها».

وأضاف رداً على سؤال بشأن كيفية تفادي تكرار هذه الأخطاء: «يمكننا تجنب الخسارة مستقبلاً من خلال عدم تكرار الأخطاء ومواصلة العمل مع اللاعبين».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن العمل على تحسين القرارات داخل الملعب، خصوصاً بعد تكرار الحديث عن هذا الجانب عقب مواجهة الشمال، قال فيسينغ: «نعمل على تحسين جودة القرارات، وأحياناً ينقصنا التوفيق. اتخاذ القرار في الوقت الصحيح قد يكون صعباً حتى على اللاعبين العالميين، وهذا يحدث في كرة القدم على مستوى العالم. نحن نعمل على ذلك، ولن يتغير الأمر في يوم وليلة، بل يحتاج إلى العمل والتكرار».

وعن تحضيراته للمواجهة الآسيوية واحتمالية إجراء مداورة في التشكيلة، أوضح: «تحضيري للمواجهة مثل أي مباراة أخرى، وهذا أمر طبيعي. نعمل على تصحيح الأخطاء، ولا أريد الكشف عن الخطة، لكننا نريد تسجيل الأهداف، وهذه طريقتنا».

واكتفى فيسينغ بالرد «دعنا نرى» على سؤال بشأن إمكانية إجراء مداورة في مواجهة شباب الأهلي.

من جانبه، أكد الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الاتحاد، رغبة الفريق في استعادة مستواه وتعويض الخسارة الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعبين يتطلعون إلى تقديم أداء يعكس إمكاناتهم.

وقال فينالدوم خلال المؤتمر الصحافي: «بعد نهاية الأسبوع الصعب نظراً للأوضاع التي حدثت، نتقدم بالتعازي للعائلات، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نريد التعافي والعودة إلى مستوانا المعتاد، وتعويض الخسارة وإثبات ما نستطيع تقديمه».