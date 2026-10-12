«النخبة الآسيوي»: باختاكور يخطف التعادل من القادسية

خطف باختاكور الأوزبكي تعادلاً في الدقائق الأخيرة مع ضيفه القادسية السعودي بنتيجة 1 - 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الأول في المجموعة، بعدما كان قد حقق الفوز في أول جولة على الوصل الإماراتي 2 - 1، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأوزبكي ثاني تعادل له في المرحلة، والثاني على التوالي أمام فريق سعودي، بعدما بدأ مشواره في مرحلة الدوري بالتعادل 1 - 1 مع حامل اللقب أهلي جدة.

وتقدم القادسية في الدقيقة 35 عن طريق تياني رايندرز، ثم أدرك باختاكور التعادل في الدقيقة 89 عن طريق دوستونيبك خامدانوف من ضربة جزاء.