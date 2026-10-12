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الرياضة رياضة سعودية

«النخبة الآسيوي»: باختاكور يخطف التعادل من القادسية

التعادل حسم مواجهة باختاكور والقادسية بطشقند (الاتحاد الآسيوي)
التعادل حسم مواجهة باختاكور والقادسية بطشقند (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: باختاكور يخطف التعادل من القادسية

التعادل حسم مواجهة باختاكور والقادسية بطشقند (الاتحاد الآسيوي)
التعادل حسم مواجهة باختاكور والقادسية بطشقند (الاتحاد الآسيوي)

خطف باختاكور الأوزبكي تعادلاً في الدقائق الأخيرة مع ضيفه القادسية السعودي بنتيجة 1 - 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الأول في المجموعة، بعدما كان قد حقق الفوز في أول جولة على الوصل الإماراتي 2 - 1، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأوزبكي ثاني تعادل له في المرحلة، والثاني على التوالي أمام فريق سعودي، بعدما بدأ مشواره في مرحلة الدوري بالتعادل 1 - 1 مع حامل اللقب أهلي جدة.

وتقدم القادسية في الدقيقة 35 عن طريق تياني رايندرز، ثم أدرك باختاكور التعادل في الدقيقة 89 عن طريق دوستونيبك خامدانوف من ضربة جزاء.

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الرياضة رياضة سعودية

توسعة مدرجات ملعب المجمعة ترفع سعته إلى 8000 مقعد

ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)
ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)
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توسعة مدرجات ملعب المجمعة ترفع سعته إلى 8000 مقعد

ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)
ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)

تكتمل توسعة مدرجات ملعب مدينة المجمعة الرياضية قبل مواجهة الفيصلي والخلود، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، بإضافة 2000 مقعد إلى مدرجات العوائل، لترتفع الطاقة الاستيعابية للملعب من 6000 إلى 8000 مقعد. وتشمل التوسعة تركيب مقاعد جديدة باللون الأزرق في مدرجات العوائل المقابلة للمقصورة الرئيسية ومدرجات الدرجة الأولى.

وجاء إنجاز التوسعة بعد أن ظلت مدرجات العوائل غير مكتملة خلال الجولات الماضية، فيما تقرر تغيير الكراسي القديمة في هذه المدرجات إلى اللون الأزرق عقب مواجهة الفيصلي والخلود، لتتناسق مع الكراسي الجديدة.

وتترقب مدرجات الملعب مواجهتين جماهيريتين في الجولتين المقبلتين؛ إذ يستضيف الفيحاء الأهلي ضمن الجولة العاشرة، فيما يلتقي الفيصلي النصر في الجولة الحادية عشرة، في مباراتين يُنتظر أن تشهدا حضوراً جماهيرياً لافتاً، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الناديان في المنطقة.

وتأتي توسعة المدرجات امتداداً لأعمال التطوير التي شهدها ملعب مدينة المجمعة الرياضية خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، وشملت عدداً من المرافق، من بينها غرف تبديل ملابس اللاعبين، والمركز الإعلامي، ومدخل المنصة الرئيسية، وقاعة المؤتمرات الصحافية، إضافة إلى الممرات الداخلية المخصصة لدخول الحكام والفريقين وغرف تبديل الملابس.

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الرياضة رياضة سعودية

سافيتش يعود لتدريبات «الهلال» قبل موقعة «السد»

سيرغي سافيتش (نادي الهلال)
سيرغي سافيتش (نادي الهلال)
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سافيتش يعود لتدريبات «الهلال» قبل موقعة «السد»

سيرغي سافيتش (نادي الهلال)
سيرغي سافيتش (نادي الهلال)

شارك الصربي سيرغي سافيتش، لاعب الهلال، في تدريبات فريقه الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي من الإصابة التي غيّبته عن المشاركة مع الهلال في لقاء الاتحاد الفائت.

وبات سافيتش جاهزاً للمشاركة في مواجهة السد القطري، غداً، في حين تأكَّد غياب سالم الدوسري عن المباراة، حيث واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابة مفصل القدم التي تعرَّض لها قبل اللقاء الماضي أمام الاتحاد.

وأنهى لاعبو الفريق السعودي تحضيراتهم الميدانية؛ استعداداً لمواجهة السد القطري، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضِمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يسعى فيها «الأزرق» لمواصلة انطلاقته الإيجابية، بعد أن انتصر في الجولة الأولى على فريق الغرافة القطري بنتيجة 2-1.

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الرياضة رياضة سعودية

منتخب السعودية للسيدات يختتم معسكره بودية ماليزيا

من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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منتخب السعودية للسيدات يختتم معسكره بودية ماليزيا

من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

يخوض «منتخب السعودية للسيدات»، الثلاثاء، لقاءه الودي الثاني أمام نظيره الماليزي، وذلك على ملعب «أكاديمية أسباير»، ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يُختتم الأربعاء المقبل.

ويهدف هذا اللقاء الودي الثاني، إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبات فرصة خوض مواجهات دولية تُسهم في تطوير الأداء وتعزيز الانسجام داخل المنتخب.

وكسب الأخضر لقاءه الودي الأول بثنائية نظيفة، جاءت عبر اللاعبتين صبا توفيق ومباركة محمد.

ومع ختام معسكر الأخضر في الدوحة، تستأنف الخميس المقبل المنافسات المحلية عبر مواجهات الدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد السعودي.

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