السفري لاعب الفيحاء من بين مصابي «الإرهاب الحوثي»

لم تستثنِ اعتداءات «ميليشيا الحوثي» الإرهابية أحداً من المدنيين، فحصد قصفها الغادر لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، عشرات الضحايا والمصابين، كان من بينهم وائل السفري لاعب الفئات السنية بنادي الفيحاء من المجمعة، والذي لاقى لفتة إنسانية من القيادة، بعدما زاره وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل للاطمئنان على حالته الصحية.

واطمأن وزير الصحة خلال الزيارة على الوضع الصحي للاعب، مستمعاً إلى شرح حول طبيعة الإصابة والإجراءات الطبية التي خضع لها، حيث أوضح الدكتور المسؤول عن حالة اللاعب أن السفري تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة، استدعت تدخلاً جراحياً للتعامل مع الإصابة وإزالة الأنسجة المتضررة.

وزير الصحة يتفقد أحد المصابين جراء هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض pic.twitter.com/b05uqHtIQQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2026

وأشار الدكتور المعالج إلى أن العملية أُجريت للاعب، وتم استخراج جميع الشظايا، معرباً عن أمله في أن تشهد حالته الصحية تحسناً خلال الأيام المقبلة، بما يمهّد لمرحلة التعافي وعودته للملاعب عمّا قريب، وفقاً لتطورات وضعه الصحي، وتقييم الفريق الطبي المشرف على علاجه.

كما نقل وزير الصحة للاعب تحيات القيادة الرشيدة، مؤكداً ما يحظى به من اهتمام ورعاية، في ظل حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين على الاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ويأمل الوسط الرياضي أن يتماثل اللاعب وائل السفري للشفاء العاجل، وأن يتجاوز هذه المرحلة الصحية بسلام، ليعود إلى حياته الطبيعية ومواصلة مشواره الرياضي مع الفئات السنية بنادي الفيحاء، وسط الدعوات له بالشفاء وتمام العافية.