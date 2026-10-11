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الرياضة رياضة سعودية

السفري لاعب الفيحاء من بين مصابي «الإرهاب الحوثي»

تعرض لشظايا في الفخذ اليسرى... والجلاجل زاره في المستشفى

وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)
وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)
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السفري لاعب الفيحاء من بين مصابي «الإرهاب الحوثي»

وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)
وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)

لم تستثنِ اعتداءات «ميليشيا الحوثي» الإرهابية أحداً من المدنيين، فحصد قصفها الغادر لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، عشرات الضحايا والمصابين، كان من بينهم وائل السفري لاعب الفئات السنية بنادي الفيحاء من المجمعة، والذي لاقى لفتة إنسانية من القيادة، بعدما زاره وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل للاطمئنان على حالته الصحية.

واطمأن وزير الصحة خلال الزيارة على الوضع الصحي للاعب، مستمعاً إلى شرح حول طبيعة الإصابة والإجراءات الطبية التي خضع لها، حيث أوضح الدكتور المسؤول عن حالة اللاعب أن السفري تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة، استدعت تدخلاً جراحياً للتعامل مع الإصابة وإزالة الأنسجة المتضررة.

وأشار الدكتور المعالج إلى أن العملية أُجريت للاعب، وتم استخراج جميع الشظايا، معرباً عن أمله في أن تشهد حالته الصحية تحسناً خلال الأيام المقبلة، بما يمهّد لمرحلة التعافي وعودته للملاعب عمّا قريب، وفقاً لتطورات وضعه الصحي، وتقييم الفريق الطبي المشرف على علاجه.

كما نقل وزير الصحة للاعب تحيات القيادة الرشيدة، مؤكداً ما يحظى به من اهتمام ورعاية، في ظل حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين على الاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ويأمل الوسط الرياضي أن يتماثل اللاعب وائل السفري للشفاء العاجل، وأن يتجاوز هذه المرحلة الصحية بسلام، ليعود إلى حياته الطبيعية ومواصلة مشواره الرياضي مع الفئات السنية بنادي الفيحاء، وسط الدعوات له بالشفاء وتمام العافية.

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مدرب الأهلي «حزين»... ويعد بالقتال على «النخبة»

بوسيتش (موقع النادي الأهلي)
بوسيتش (موقع النادي الأهلي)
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مدرب الأهلي «حزين»... ويعد بالقتال على «النخبة»

بوسيتش (موقع النادي الأهلي)
بوسيتش (موقع النادي الأهلي)

أعرب مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، عن حزنه العميق إزاء اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تعرضت لها السعودية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة: «نعلم أن الوصل فريق قوي، خصوصاً عندما يلعب على أرضه، وسنعمل على تقديم مباراة جيدة وتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها».

وأضاف: «وصلنا إلى هنا قبل يومين من أجل استكمال تحضيراتنا للمواجهة، ونسعى إلى الاستفادة من الوقت المتاح للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية».

وتابع: «قدمنا مباراة قوية في المواجهة الماضية، ونتطلع إلى مواصلة الأداء بالمستوى نفسه. لدينا بعض الغيابات، لكن حالة الفريق جيدة، ونحن مستعدون لخوض المباراة».

وأوضح مدرب الأهلي أن كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة، مضيفاً: «نتعامل مع كل مواجهة على حدة، ونفكر دائماً في المباراة القادمة».

وقال: «نخوض مباريات متتالية في فترة زمنية قصيرة، لكن تركيزنا حالياً منصب على مواجهة الاثنين أمام الوصل، ونسعى لأن نكون في كامل جاهزيتنا».

واختتم بوسيتش تصريحاته قائلاً: «نحن أبطال هذه البطولة في آخر نسختين، وندرك جيداً قيمة المنافسة، وسنقاتل بكل قوة من أجل الحفاظ على اللقب ومواصلة المشوار نحو تحقيق أهدافنا».

فيما أعرب التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، عن تعاطفه مع أسر الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات التي شهدتها المملكة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال ديميرال خلال المؤتمر الصحافي: «السعودية هي بلدي الثاني، ولذلك أشعر بحزن بالغ إزاء ما حدث، وأتضامن مع الجميع في هذه الظروف».

وأضاف: «نحن جاهزون لمواجهة الوصل، وندخل المباراة بثقة كبيرة بصفتنا أبطال آسيا، ونتطلع إلى تقديم أداء يليق بمكانة الأهلي».

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دوري النخبة الآسيوي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

صباح عسيري تثير إعجاب وزير الصحة بمعنوياتها «البطولية»

المالك رئيس نادي الشباب خلال زيارته للاعبة صباح عسيري في المستشفى (موقع نادي الشباب)
المالك رئيس نادي الشباب خلال زيارته للاعبة صباح عسيري في المستشفى (موقع نادي الشباب)
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صباح عسيري تثير إعجاب وزير الصحة بمعنوياتها «البطولية»

المالك رئيس نادي الشباب خلال زيارته للاعبة صباح عسيري في المستشفى (موقع نادي الشباب)
المالك رئيس نادي الشباب خلال زيارته للاعبة صباح عسيري في المستشفى (موقع نادي الشباب)

لم تمنع الإصابة الشديدة التي تعرضت لها النجمة السعودية صباح عسيري، لاعبة فريق الشباب للتايكوندو، جراء الهجوم الذي شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من التمسك بحلم العودة إلى المنافسات الرياضية، إذ تحولت زيارتها في أحد مستشفيات العاصمة إلى قصة ملهمة، بعدما وضعت إحدى ميدالياتها التي حققتها مؤخراً إلى جانب سريرها، وأبلغت وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، خلال زيارته لها، برغبتها في حضوره شخصياً لأول بطولة تشارك فيها بعد تعافيها من الإصابة.

وكانت صباح من بين المصابين في الهجوم على مطار الملك خالد الدولي، حيث تعرضت لإصابة شديدة في ذراعها اليمنى استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما كشفت زيارتها من جانب وزير الصحة عن جانب آخر من شخصيتها الرياضية، بعدما حرصت على إطْلاعه على إحدى ميدالياتها، وسط إعجابه بتماسكها ومعنوياتها العالية رغم الإصابة.

واطمأن الجلاجل على الحالة الصحية للاعبة الشباب من خلال الكادر الطبي المشرف على علاجها، الذي أوضح حاجتها إلى تدخل جراحي، بينما أكد لوالدها إمكانية التواصل مع الوزارة في أي وقت، تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر بتقديم الرعاية والاهتمام الكاملين لجميع المصابين جراء الهجوم.

وخلال الزيارة، وجّهت صباح دعوة إلى وزير الصحة لحضور أول مشاركة رياضية لها عقب مغادرتها المستشفى، والمقررة في بطولة كأس وزير الرياضة السعودي للتايكوندو، في تعبير عن إصرارها على تجاوز الإصابة والعودة إلى المنافسات.

وحظيت لاعبة الشباب كذلك بزيارة خاصة من عبد العزيز المالك، رئيس النادي، الذي حرص على الاطمئنان على حالتها الصحية، والشد من أزرها، متمنياً لها الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة رياضتها.

ونقل المالك إلى صباح ووالدها تمنيات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بأن يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل، مؤكداً توجيهاته الشخصية بتوفير الرعاية الكاملة لها من وزارة الصحة، مع استمرار الإشراف والمتابعة والتواصل من جانب وزارة الرياضة والمسؤولين فيها، حتى تتجاوز آثار الإصابة، وتعود إلى حياتها الرياضية.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
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الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)

أكد عبد الملك الجابر، لاعب القادسية، جاهزية الفريق التامة لخوض مواجهة باختاكور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الجابر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون دائماً ونعد العدة لكل المباريات؛ صحيح أن لدينا ضغطاً في المباريات خلال الأسبوعين القادمين، لكن نادي القادسية جاهز دائماً، ونأمل في إكمال سلسلة الانتصارات والوصول بعيداً في البطولة الآسيوية».

وعن انتصاراتهم في الدوري المحلي، أجاب: «هذا ما تعودنا عليه والحمد لله؛ القادسية يكون أفضل في كل موسم ونحضر لكل مواجهة بكل قوة، وإن شاء الله نحن جاهزون لمباراة باختاكور لنحقق الانتصار ونعود إلى السعودية بالنقاط الثلاث».

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