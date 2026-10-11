الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

أكد عبد الملك الجابر، لاعب القادسية، جاهزية الفريق التامة لخوض مواجهة باختاكور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الجابر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون دائماً ونعد العدة لكل المباريات؛ صحيح أن لدينا ضغطاً في المباريات خلال الأسبوعين القادمين، لكن نادي القادسية جاهز دائماً، ونأمل في إكمال سلسلة الانتصارات والوصول بعيداً في البطولة الآسيوية».

️| عبدالملك الجابر لاعب #القادسية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- لدينا الجاهزية الكاملة لجميع المباريات. صحيح أن هناك ضغط مباريات في الأسبوعين القادمين، لكن فريق القادسية جاهز دائماً، ونأمل أن نستمر في الانتصارات ونصل بعيداً في دوري أبطال آسيا للنخبة. pic.twitter.com/Uv4FuKCNUv — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 11, 2026

وعن انتصاراتهم في الدوري المحلي، أجاب: «هذا ما تعودنا عليه والحمد لله؛ القادسية يكون أفضل في كل موسم ونحضر لكل مواجهة بكل قوة، وإن شاء الله نحن جاهزون لمباراة باختاكور لنحقق الانتصار ونعود إلى السعودية بالنقاط الثلاث».