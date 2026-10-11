رودجرز قبل المواجهة الآسيوية: باختاكور ممتع

أكد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، تطلعه الكبير لخوض مواجهة باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نتطلع لهذه المباراة بشغف كبير؛ حققنا بداية جيدة للغاية في البطولة خلال مباراتنا الأولى، والآن نخوض مواجهتنا الأولى خارج أرضنا أمام فريق جيد يقدم كرة قدم ممتازة، ويمتلك عناصر فنية ذات مهارات عالية، ولذلك يتوجب علينا أن نكون في قمة مستوانا لنحقق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «استأنفنا مشوارنا بعد التوقف الدولي بشكل رائع جداً، ونريد الاستمرار بالعقلية والروح نفسيهما. بذلنا مجهوداً بدنياً هائلاً، وقدمنا عرضاً توَّجناه بنتيجة ممتازة أمام الخلود، والآن ينصب التركيز بالكامل على تعافي اللاعبين بدنياً واستعادة لياقتهم. لقد عملنا معاً لما يقارب عاماً كاملاً، وأصبحنا نستوعب كثيراً من ثوابتنا وأسس لعبنا، والتحضير الذهني والبدني هو الأهم حالياً».

وتطرق رودجرز للحديث عن تقييمه للمنافس الأوزبكي، موضحاً: «نحن نحترم جميع المنافسين؛ ففي هذا المستوى كل فريق يعتبر خصماً قوياً ومعتاداً على الانتصارات في مسابقته المحلية، ويدخل بمعنويات عالية. وعندما قمت بتحليل باختاكور استمتعت بمتابعة طريقة لعبهم وبنائهم للهجمة من الخلف وتنويع حركة خط الوسط، وإرسال العرضيات في الثلث الأخير. أما بالنسبة لنا، فنحن نركز كثيراً على أسلوبنا وأدائنا في المقام الأول، ونأمل أن نتمكن من إحداث كثير من الصعوبات لمنافسنا».

ورداً على سؤال بشأن تنوع المسجِّلين، وما إذا كانت فلسفته تقوم على الكتلة الواحدة أم البناء حول المواهب الفردية، قال: إذا راجعت مسيرتي التدريبية فستلاحظ أن فرقي اتسمت دائماً بالنزعة الهجومية، واللعب الضاغط والأداء الفني العالي».

وواصل: «الهجوم بالنسبة لي يعني أيضاً الضغط الجيد لاستعادة الكرة، ومن هذا المنطلق أحمِّل المهاجمين كلهم مسؤولية التسجيل، ولا ألقي بالعبء على لاعب واحد، ولكن نظراً لطريقة لعبنا الهجومية فإنهم يحصلون عادة على فرص كثيرة».

واختتم رودجرز المؤتمر الصحافي بالحديث عن أهمية النجوم، وتطوير الفرد لصالح الجماعة، قائلاً: «لاعبون مثل خوليان كينيونيس يتمتعون بأهمية قصوى؛ فلا يمكنك إيصال الكرة إلى الثلث الهجومي دون امتلاك عناصر تتمتع بمهارات عالية قادرة على كسر خطوط الخصم والربط بينها. الفريق يُبنى حول المواهب الكبيرة المتاحة، ومع الخبرة أدركت أن الأمر يتعلق بتطوير اللاعب الفرد ومساعدته على اللعب بثقة؛ وحين ينضم للمنظومة تتحول لتمرير كرة قدم تتميز بالثقة والسرعة والضغط والنزعة الهجومية العالية».