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الرياضة رياضة سعودية

«خسارة الاتحاد الأولى»... مسؤولية مدرب أم أخطاء لاعبين؟

ثلاثية الكلاسيكو دقت ناقوس الخطر قبل المواجهة الآسيوية

من المواجهة التي جمعت الاتحاد والهلال في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
من المواجهة التي جمعت الاتحاد والهلال في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
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«خسارة الاتحاد الأولى»... مسؤولية مدرب أم أخطاء لاعبين؟

من المواجهة التي جمعت الاتحاد والهلال في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
من المواجهة التي جمعت الاتحاد والهلال في الرياض (تصوير: سعد العنزي)

سجّل الاتحاد خسارته الأولى هذا الموسم، خلال الكلاسيكو الذي جمعه بالهلال على ملعب «المملكة أرينا». بعدما كان قد حافظ على سجله خالياً من الخسائر في الجولات السبع الأولى من الدوري، إضافة إلى مباراة في كأس الملك وأخرى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتضع هذه الخسارة المدرب الألماني ينز فيسينغ أمام اختبار حقيقي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال فيسينغ عن المواجهة المقبلة: سنطوي صفحة هذه المواجهة، ونقاتل في المباريات المقبلة، بدءاً من مواجهة شباب الأهلي الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وبات فيسينغ وفريق العمل في النادي مطالبين بتجاوز خسارة الكلاسيكو، والعمل على إعداد اللاعبين ذهنياً وفنياً، ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها الفريق. ويمكن النظر إلى هذه المواجهة بوصفها درساً قاسياً قد يستفيد منه المدرب الشاب البالغ من العمر 38 عاماً، الذي وصل إلى الاتحاد بعد تجربة قصيرة مع جامبا أوساكا الياباني، دون امتلاك خبرات تدريبية كبيرة على هذا المستوى.

ورغم الخسارة، فإن ما حدث في الكلاسيكو قد يشكل مرجعاً مهماً له في الاستحقاقات المقبلة، وفرصة للتعلم وتطوير أداء الفريق.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «لقد ارتكبنا أخطاء سهلة، وعند مواجهة مثل هؤلاء المنافسين، فإن هذه الأخطاء تكلفنا كثيراً. وبالعودة إلى الأهداف الثلاثة التي استقبلها الاتحاد، تظهر أخطاء ارتكبها الثلاثي الأكثر خبرة في الفريق، حسام عوار ودانيلو بيريرا ومهند الشنقيطي، أسهمت في منح الهلال الأفضلية، ولم يتمكن الاتحاد من العودة في النتيجة رغم محاولاته».

وكان فيسينغ قد تطرق إلى مسألة القرارات في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة الشمال القطري في الدوحة، قبل فترة التوقف الدولي، عندما قال: «لم نوفق في اتخاذ بعض القرارات، وكل ما يحدث في كرة القدم يتعلق بالقرارات. وهو جانب يحتاج المدرب الألماني إلى العمل على تحسينه، بالتعاون مع لاعبيه، إذا ما أراد الفريق مواصلة المنافسة وتجاوز آثار خسارة الكلاسيكو».

ورفض فيسينغ إرجاع خسارة الاتحاد إلى وجود فوارق تكتيكية بين الفريقين، موضحاً أنه، وفقاً لما شاهده، لم تكن هناك فوارق كبيرة، وأن الأخطاء السهلة التي ارتكبها لاعبوه منحت الهلال الأفضلية في المواجهة.

وفي ظل الظروف التي يمر بها الفريق، جاءت إصابة حسن كادش لتقلص الخيارات المتاحة أمام المدرب الألماني، الذي اضطر إلى ضم سيميتش. كما أوضح فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي، أسباب استبعاد جورج، قائلاً: «لست أنا من وضع قاعدة الـ 8 لاعبين أجانب في القائمة، الخيارات لديّ محدودة، جورج كان مع منتخب بلاده، واللاعبون الذين كانوا معي في التحضيرات أدوا بشكل جيد».

وكان فيسينغ قد استبعد جورج وريتشارد ريوس، الذي وصل متأخراً إلى جدة، مفضلاً إراحته. ويبدو تفضيل المغربي يوسف النصيري على جورج مرتبطاً بالجوانب البدنية والفنية، وفق رؤية المدرب الألماني، خصوصاً ما يتعلق بالضغط العالي والمردود البدني اللافت الذي يقدمه النصيري، ما يجعله خياراً مفضلاً في ظل محدودية عدد اللاعبين الأجانب المتاحين للمشاركة داخل أرضية الملعب.

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الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
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الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)

أكد عبد الملك الجابر، لاعب القادسية، جاهزية الفريق التامة لخوض مواجهة باختاكور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الجابر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون دائماً ونعد العدة لكل المباريات؛ صحيح أن لدينا ضغطاً في المباريات خلال الأسبوعين القادمين، لكن نادي القادسية جاهز دائماً، ونأمل في إكمال سلسلة الانتصارات والوصول بعيداً في البطولة الآسيوية».

وعن انتصاراتهم في الدوري المحلي، أجاب: «هذا ما تعودنا عليه والحمد لله؛ القادسية يكون أفضل في كل موسم ونحضر لكل مواجهة بكل قوة، وإن شاء الله نحن جاهزون لمباراة باختاكور لنحقق الانتصار ونعود إلى السعودية بالنقاط الثلاث».

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دوري أبطال آسيا أوزبكستان
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء يتحسر على التعادل... ودولاك راضٍ

كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
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مدرب الفيحاء يتحسر على التعادل... ودولاك راضٍ

كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
كاريلي (موقع نادي الفيحاء)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أسفه لفقدان نقاط الفوز في اللحظات الأخيرة عقب التعادل بهدف لمثله أمام الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «فريق الرياض يتميز بالقوة في الهجمات المعاكسة؛ لقد خلقنا عدة فرص محققة، لكن لم نستطع تعزيز النتيجة، واستقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وأضاف المدرب البرازيلي محللاً مجريات اللقاء وأداء هدافي الفريق: «فاشون ساكالا أضاع فرصتين محققتين للتسجيل. فريقنا كان جيداً في التمركز الدفاعي، ورغم تفوق الرياض في بعض الأوقات، فإننا كنا الطرف الأفضل في مجمل اللقاء».

واختتم كاريلي تصريحاته بالتشديد على الأخطاء والتطلعات المستقبلية قائلاً: «يجب علينا التركيز التام في المواجهات القادمة حتى اللحظة الأخيرة، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو استقبالنا للأهداف في أوقات متأخرة من المباراة».

بدوره أبدى البرازيلي أوريسيو دولاك، مدرب الرياض، رضاه التام عن أداء فريقه في المباراة. وقال: «كانت مباراة جيدة بشكل عام، وكنا نستحق الفوز؛ أضعنا العديد من الفرص، ولكن لم نتوفق في استغلال التفاصيل الصغيرة خلال اللقاء».

وأضاف مدرب الرياض مشيداً بمجهود لاعبيه ونظرتّه للمستقبل: «اللاعبون قدموا كل ما لديهم في محاولة التسجيل وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وأنا راضٍ تماماً عن أداء اليوم، والقادم أفضل».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فايغل لاعب القادسية: توخيل أعطاني الفرصة... ورودجرز منحني الثقة

فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
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فايغل لاعب القادسية: توخيل أعطاني الفرصة... ورودجرز منحني الثقة

فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)

أعرب الألماني جوليان فايغل، لاعب وسط القادسية، عن سعادته الكبيرة بوجود الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتقديم أداء قوي ومميز أمام باختاكور الأوزبكي، في أولى المواجهات الخارجية للفريق.

وقال فايغل، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «نحن سعداء للغاية بالوجود في دوري أبطال آسيا للنخبة. أعتقد أننا عملنا بجد واجتهاد طوال الموسم الماضي من أجل الوصول إلى هنا. حققنا نتيجة جيدة في المباراة الأولى بالبطولة، والآن نترقب مواجهة الغد بشغف، لنقدِّم أداءً رائعاً ونحقق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «بالطبع، نحن نستمتع كثيراً باللعب على أرضنا وبين جماهيرنا ووجودهم معنا في الملعب. ولكن السفر إلى أماكن بعيدة، واللعب في ملاعب مختلفة، والمنافسة أمام فرق تنتمي لدوريات متنوعة، يعد أيضاً جزءاً أساسياً من متعة هذه البطولة؛ وأتمنى أن يواصلوا دعمنا ومؤازرتنا حتى عبر الشاشات».

وتابع: «هدفنا تقديم أداء قوي ومميز، وإذا تمكنَّا من إظهار كافة إمكاناتنا وجودتنا على أرضية الملعب، فنحن نملك كل المقومات التي تؤهلنا لتحقيق الفوز. قبل كل شيء تنتظرنا مواجهة شاقة وصعبة؛ يتوجب علينا العمل بجد واجتهاد، واحترام الخصم تماماً، والالتزام بخطتنا التكتيكية، وأنا واثق تماماً بأننا سنخرج بنتيجة إيجابية».

ورداً على سؤال بشأن أثر المدربين في مسيرته، وتأثير العمل تحت قيادة بريندان رودجرز في القادسية، أجاب: «لقد حظيت بكثير من المدربين المميزين خلال مسيرتي؛ وتوماس توخيل بالطبع كان أول من منحني فرصة اللعب في الدوري الممتاز، وكان له الفضل في خطواتي الأولى مع دورتموند».

واختتم فايغل حديثه قائلاً: «لقد حالفني الحظ بالتعلم من كل مدرب، حتى في الأوقات الصعبة التي جلست فيها على مقاعد البدلاء، وكان عليَّ إثبات أحقيتي بالمشاركة. أما بخصوص بريندان، فقد منحني كثيراً من الثقة منذ توليه المسؤولية؛ إذ أشعر بأهميتي الحقيقية للفريق، وأنا سعيد للغاية هنا».

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