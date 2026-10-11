عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:44 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

خبراء التحكيم يحسمون جدل «الكلاسيكو»: خالد الطريس أصاب في القرارات المؤثرة

تحفظوا على الوقت الضائع

الأهداف الملغاة للهلال من أبرز محاور النقاش التحكيمي خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل في مجريات المواجهة (نادي الهلال)
الأهداف الملغاة للهلال من أبرز محاور النقاش التحكيمي خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل في مجريات المواجهة (نادي الهلال)
TT
TT

خبراء التحكيم يحسمون جدل «الكلاسيكو»: خالد الطريس أصاب في القرارات المؤثرة

الأهداف الملغاة للهلال من أبرز محاور النقاش التحكيمي خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل في مجريات المواجهة (نادي الهلال)
الأهداف الملغاة للهلال من أبرز محاور النقاش التحكيمي خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل في مجريات المواجهة (نادي الهلال)

اتفق عدد من خبراء التحكيم على صحة أبرز القرارات الجدلية في مواجهة الهلال والاتحاد، وفي مقدمتها ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة «العميد» في الدقائق الأخيرة، وعدم أحقية الهلال في عدد من مطالباته بركلات الجزاء، وصحة إلغاء أهدافه بسبب لمسة اليد والتسلل، وسط ملاحظات على بعض الحالات التي لم تُحتسب، وآلية إدارة الوقت بدل الضائع.

وأعادت المواجهة بين الهلال والاتحاد ملف التحكيم إلى واجهة النقاش الرياضي، بعدما تعددت القراءات التحكيمية للحالات المثيرة للجدل عبر البرامج والقنوات الرياضية، بمشاركة أسماء بارزة، يتقدمها سمير عثمان، وعصام عبد الفتاح، ونواف شكر الله، وفهد المرداسي، وخليل جلال، وعبد الله القحطاني، إلى جانب محمد العبكري.

ورغم اختلاف بعض التفاصيل والتوقيتات الواردة في التحليلات التلفزيونية، برز اتفاق واسع بين الخبراء على سلامة القرارات المتعلقة بركلات الجزاء التي طالب بها الهلال والأهداف الملغاة للفريق، وركلة الجزاء التي احتُسبت للاتحاد في نهاية اللقاء.

اتفق عدد من المحللين على عدم أحقية الهلال في الحصول على ركلات جزاء خلال الدقائق الأولى (نادي الهلال)

ركلات جزاء الهلال.. اتفاق على سلامة قرارات الحكم

في أبرز الحالات التي شهدتها المباراة، اتفق عدد من المحللين على عدم أحقية الهلال في الحصول على ركلات جزاء خلال الدقائق الأولى، إذ أكد سمير عثمان عدم وجود ركلتي جزاء للفريق الأزرق في الدقيقتين الخامسة والسابعة والعشرين، وهو الرأي الذي وافقه عليه محمد العبكري.

كما أشار فهد المرداسي إلى عدم وجود ركلتي جزاء للهلال في الدقيقتين الخامسة والثامنة والعشرين، بينما أكد نواف شكر الله صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال في الدقيقة السادسة.

من جانبه، أوضح عبد الله القحطاني، المحلل التحكيمي في برنامج «دورينا غير»، عدم وجود ركلات جزاء للهلال في الدقائق السادسة والثالثة عشرة والثامنة والعشرين.

وفي السياق ذاته، أكد عصام عبد الفتاح، خلال حديثه لبرنامج «في المرمى»، أن الهلال لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين، مشيراً إلى صحة قرار الحكم باحتساب خطأ على لاعب الهلال في تلك الحالة.

وتعكس هذه الآراء تقارباً واضحاً في تقييم مطالبات الهلال بركلات الجزاء، مع تأكيد عدد من الخبراء صحة القرارات التي اتخذها الحكم خالد الطريس في الحالات المشار إليها.

تأكيد عدد من الخبراء صحة القرارات التي اتخذها الحكم خالد الطريس في الحالات المشار إليها (نادي الهلال)

الأهداف الملغاة... لمسة اليد والتسلل تحسمان الجدل

كانت الأهداف الملغاة للهلال من أبرز محاور النقاش التحكيمي، خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل في مجريات المواجهة.

وأكد سمير عثمان صحة قراري إلغاء هدفي الهلال في الدقيقتين السادسة والأربعين والسادسة والخمسين، وهو ما وافقه عليه محمد العبكري.

كما أشار عبد الله القحطاني إلى صحة إلغاء هدف للهلال سُجل مباشرة من لمسة يد في الدقيقة 45+3، وصحة إلغاء هدف آخر بداعي التسلل في الدقيقة السابعة والخمسين.

بدوره، أكد نواف شكر الله المحلل التحكيمي في برنامج «في الـ90» عبر القنوات الرياضية السعودية صحة إلغاء هدف الهلال بسبب لمسة اليد، إلى جانب صحة قرار إلغاء هدف آخر بداعي التسلل، بينما أيّد فهد المرداسي قرار إلغاء هدف الهلال في الدقيقة 45+2.

وفي تأكيد إضافي، أعلن عصام عبد الفتاح اتفاقه مع الحكم في إلغاء هدف الهلال الذي سجله واتكينز بسبب لمسة اليد، معتبراً أن القرار جاء صحيحاً وفق الحالة التي جرى تحليلها.

أما خليل جلال، فأكد بدوره صحة قرار عدم احتساب هدف الهلال في الدقيقة السابعة والأربعين.

وبذلك، اتفقت الآراء التحكيمية الواردة في التحليلات على صحة إلغاء الأهداف المشار إليها، سواء بسبب لمسة اليد أو التسلل، مع اختلاف التوقيتات والتفاصيل بحسب ما أورده كل برنامج.

ركلة جزاء الاتحاد... أبرز نقاط الاتفاق التحكيمي

اتفق عدد من خبراء التحكيم على صحة أبرز القرارات الجدلية في مواجهة الهلال والاتحاد (نادي الهلال)

على الجانب الآخر، حظيت ركلة الجزاء المحتسبة للاتحاد في الدقائق الأخيرة بتأييد واسع من الخبراء الذين تناولوا الحالات التحكيمية للمباراة.

فقد أكد سمير عثمان صحة قرار احتساب ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة السادسة والثمانين، وهو ما أيده فهد المرداسي ونواف شكر الله وخليل جلال.

كما وصف عبد الله القحطاني القرار بالصحيح في الدقيقة السابعة والثمانين، موضحاً أن سبب احتساب الركلة يعود إلى المهاجمة بإهمال.

وأكد عصام عبد الفتاح، من جهته، اتفاقه مع الحكم في احتساب ركلة الجزاء للاتحاد في الدقيقة السادسة والثمانين، ليأتي موقفه متوافقاً مع الاتجاه العام لآراء الخبراء الذين حللوا الحالة.

ويُعد هذا الاتفاق من أبرز مخرجات النقاش التحكيمي الذي أعقب المباراة، بالنظر إلى أهمية الحالة وتوقيتها المتأخر، وما صاحبها من جدل بين جماهير الفريقين.

برز اتفاق واسع بين الخبراء على سلامة القرارات المتعلقة بركلات الجزاء التي طالب بها الهلال (نادي الهلال)

هل أخطأ الحكم في حالات أخرى؟

على الرغم من الاتفاق على صحة عدد من القرارات الرئيسية، فإن التحليلات لم تخلُ من ملاحظات على بعض الحالات الأخرى.

فقد أشار سمير عثمان إلى وجود مخالفة لمصلحة الهلال في الدقيقة السادسة والثلاثين لم يحتسبها الحكم، ورأى ضرورة احتساب ركلة حرة للفريق الأزرق مع توجيه بطاقة إنذار للاعب الاتحاد.

وفي المقابل، نقلت تحليلات أخرى رأياً لمحمد العبكري يفيد بوجود خطأ لمصلحة الهلال لم يُحتسب في آخر دقائق المباراة، بينما أوضح سمير عثمان أن إحدى الحالات التي دار حولها النقاش كانت خطأ على لاعب الهلال بسبب شده شورت لاعب الاتحاد.

وتبرز هذه الحالة اختلافاً في قراءة تفاصيل بعض اللقطات، مما يستدعي التمييز بين الحالات التي اتفق الخبراء على صحتها وتلك التي شهدت تبايناً في التقييم.

نيفيز والبطاقة الصفراء الثانية

ومن الحالات التي تناولها عصام عبد الفتاح، مسألة عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب الهلال روبن نيفيز خلال لقطة ركلة الجزاء.

وأكد عبد الفتاح اتفاقه مع الحكم في عدم منح نيفيز بطاقة صفراء ثانية في تلك الحالة، ليفصل بذلك بين صحة احتساب ركلة الجزاء وبين تقدير العقوبة الانضباطية المناسبة، باعتبارهما قرارين تحكيميين مختلفين.

تعكس هذه الآراء تقارباً واضحاً في تقييم مطالبات الهلال بركلات الجزاء (نادي الهلال)

خمس دقائق وقت بدل ضائع... ملاحظة على إدارة النهاية

لم تقتصر الملاحظات على القرارات الفنية داخل منطقة الجزاء، بل امتدت إلى إدارة الوقت في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

فقد رأى سمير عثمان أن احتساب خمس دقائق وقتاً بدلاً من الضائع لم يكن كافياً، مشيراً إلى تأخر لاعب الهلال في تنفيذ رمية تماس.

وفي السياق ذاته، انتقد عصام عبد الفتاح طريقة تعامل الحكم خالد الطريس مع لقطة رمية التماس في نهاية المباراة، مؤكداً أنه كان ينبغي عليه التصرف بصورة أفضل، وإطالة الوقت بدل الضائع بما يتناسب مع الزمن المهدَر.

وتكشف هذه الملاحظات عن جانب آخر من تقييم أداء الحكم، إذ لا يقتصر العمل التحكيمي على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخالفات والأهداف، بل يشمل أيضاً إدارة زمن المباراة والتعامل مع حالات التأخير في التنفيذ.

ومع ذلك، فإن تقييم الحكم في مثل هذه المباريات ينبغي أن يستند إلى تفاصيل الحالات وقراراتها، مع الفصل بين صحة القرارات الفنية والملاحظات المتعلقة بإدارة الوقت والانضباط داخل الملعب.

وفي المقابل، برزت ملاحظات بشأن مخالفة لمصلحة الهلال لم تُحتسب، إضافة إلى تقدير الوقت بدل الضائع والتعامل مع رمية التماس في نهاية المباراة.

وبين القرارات التي حظيت بتأييد الخبراء والملاحظات التي طالت إدارة الدقائق الأخيرة، بقي أداء الحكم خالد الطريس محوراً للنقاش، في مواجهة أثبتت مجدداً أن التفاصيل التحكيمية تظل جزءاً أساسياً من قراءة المباريات الكبرى وتقييم أحداثها.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم نادي الهلال نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

نيوم يتأهب لخوض أول مواجهة خارجية في تاريخه أمام شعب حضرموت

رياضة عربية يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)

نيوم يتأهب لخوض أول مواجهة خارجية في تاريخه أمام شعب حضرموت

تتجه الأنظار للمواجهة الأولى تاريخياً لفريق نيوم السعودي في المشاركات الخارجية عندما يواجه فريق شعب حضرموت اليمني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

حامد القرني (تبوك)
رياضة عالمية جوشوا كيميتش (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

كيميتش يرُد على الجدل بشأن دوره مع المنتخب الألماني: أعرف كيف تسير الأمور

أكد جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، أنه لا يتأثر بالانتقادات التي تشكك في دوره مع المنتخب، مشدداً على امتلاكه الجودة والطموح اللازمَين.

«الشرق الأوسط» (أوغسبورغ (ألمانيا))
رياضة عالمية روجر شميت (رويترز)
رياضة عالمية

شميت يقلل من تكهنات عودة ناغلسمان إلى تدريب لايبزغ

قلل روجر شميت، رئيس كرة القدم العالمية في شركة «ريد بول»، من تكهنات إمكانية عودة يوليان ناغلسمان لتدريب فريق لايبزغ الألماني لكرة القدم...

«الشرق الأوسط» (لايبزغ (ألمانيا))
رياضة عالمية فينيسيوس جونيور (رويترز)
رياضة عالمية

فينيسيوس يعتذر... وينتظر عقوبة قد تحرمه من مواجهة برشلونة

اعتذر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لزملائه وجماهير النادي بعد طرده خلال فوز فريقه 1 - 0 على فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم...

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية آرتور جيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة شنغهاي للتنس»: جيا يقصي شيلتون من الدور الثالث

أطاح الفرنسي آرتور جيا، المصنفُ الـ56 عالمياً، الأميركيَّ بن شيلتون 7 - 6 (7 - 5) و6 - 7 (7 - 3) بالدور الثالث من «دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة» لكرة المضرب.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي (الصين))
الرياضة رياضة سعودية

«آقورديانو» يتوّج بالكأس الملكي السعودي في مضمار طوكيو

الأمير سلمان بن عبد الله سلّم الكأس لمالك الجواد الفائز (نادي سباقات الخيل)
الأمير سلمان بن عبد الله سلّم الكأس لمالك الجواد الفائز (نادي سباقات الخيل)
TT
TT

«آقورديانو» يتوّج بالكأس الملكي السعودي في مضمار طوكيو

الأمير سلمان بن عبد الله سلّم الكأس لمالك الجواد الفائز (نادي سباقات الخيل)
الأمير سلمان بن عبد الله سلّم الكأس لمالك الجواد الفائز (نادي سباقات الخيل)

تُوِّج الجواد «آقورديانو» بلقب الكأس الملكي السعودي 2026، المخصص لمهور السنتين لمسافة 1600 متر، في السباق الذي أُقيم السبت على مضمار طوكيو لسباقات الخيل في اليابان، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي قطاع سباقات الخيل في البلدين.

وشهد السباق حضور الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان بن محمد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، والدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، وماسايوشي يوشيدا رئيس هيئة سباقات الخيل اليابانية، إلى جانب عدد من الضيوف والمسؤولين.

وسلّم الأمير سلمان بن عبد الله الكأس لمالك الجواد الفائز، بينما كرَّم السفير السعودي مدرب الجواد إيجي ناكاداتا، والخيال كازو يوكاهاما، بمناسبة تحقيق اللقب.

وأكد الأمير سلمان بن عبد الله أهمية الكأس الملكي السعودي في تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين المملكة واليابان، مشيراً إلى أن السباق يمثل امتداداً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وقال: «سعدت اليوم بحضور سباق الكأس الملكي السعودي وتتويج الفائزين، في مناسبة رياضية تمتد لسنوات وتواصل تحقيق أهدافها، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية واليابان، كما تمثل نموذجاً ناجحاً لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفروسية وسباقات الخيل».

ووجَّه الأمير سلمان بن عبد الله دعوةً إلى ممثلي اليابان وهيئة سباقات الخيل اليابانية لحضور سباق كأس اليابان، المقرر إقامته في 22 يناير (كانون الثاني) 2027 على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، في إطار استمرار التعاون بين الجانبين في مجال سباقات الخيل.

ويحمل السباق مسمى «الكأس الملكي السعودي» بصورته الحالية منذ عام 2015، بينما يعود حضور هذا المسمى في السباقات اليابانية إلى سنوات سابقة، ليواصل مكانته ضمن روزنامة سباقات الخيل في اليابان، بوصفه إحدى المناسبات الرياضية التي تعكس التعاون بين البلدين.

مواضيع
سباق الخيول الرياضة رياضة سعودية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

دانيلو بيريرا: لم نذهب لإهانة الحكم

جانب من الاحتجاجات التي حدثت نهاية المواجهة (تصوير: سعد العنزي)
جانب من الاحتجاجات التي حدثت نهاية المواجهة (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

دانيلو بيريرا: لم نذهب لإهانة الحكم

جانب من الاحتجاجات التي حدثت نهاية المواجهة (تصوير: سعد العنزي)
جانب من الاحتجاجات التي حدثت نهاية المواجهة (تصوير: سعد العنزي)

انتقد البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، طريقة تعامل بعض أفراد التنظيم مع لاعبي فريقه عقب نهاية مواجهة الهلال، التي خسرها الاتحاد بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنهم تدخلوا أثناء حديث اللاعبين مع حكم المباراة، فيما أكد أن الأخطاء الفردية كانت السبب الرئيسي وراء الخسارة.

وقال بيريرا، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «كنا نتحدث مع الحكم، لكن بعض المنظمين تدخلوا وبدأوا بدفعنا، ولا أعتقد أن هذا من مهامهم. أحدهم كان يدفع الجميع، ووضع يده على وجوه بعض اللاعبين، وهذا أمر غير جيد».

وأضاف: «هذه ليست الصورة التي نريد إظهارها للناس الذين يتابعون المباراة. لم نذهب لإهانة الحكم أو الإساءة إليه، بل أردنا الحديث معه فقط».

وتابع المدافع البرتغالي: «مهمة أفراد التنظيم حماية الجميع داخل الملعب، وليس الحكم وحده، لكن ما حدث كان تصرفاً عدائياً تجاهنا، وهذا أمر غير مقبول»، قبل أن يختتم حديثه عن الواقعة بقوله: «على أي حال، انتهى الأمر، وليس لديّ ما أضيفه».

وعن خسارة الاتحاد أمام الهلال، أوضح بيريرا أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم النتيجة، قائلاً: «كنا حاضرين في المباراة وقدمنا أداءً جيداً، وأعتقد أنها كانت مواجهة رائعة من الفريقين وممتعة للجماهير».

ونفى أن يكون الجانب البدني وراء خسارة الاتحاد، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية كانت العامل الحاسم، وقال: «لا أعتقد أن الجانب البدني كان السبب. ارتكبنا بعض الأخطاء، وفي مثل هذه المباريات، عندما ترتكب الكثير من الأخطاء، فإنك تدفع ثمنها وتخسر».

وأضاف: «قاتلنا بقوة وحاولنا العودة في النتيجة وإدراك التعادل، لكن اليوم لم يكن يومنا. ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وأنا أول من يتحمل المسؤولية، ثم الفريق. أعتقد أننا لعبنا بصورة جيدة، لكننا خسرنا للأسف».

ووجّه بيريرا رسالة إلى جماهير الاتحاد، قائلاً: «أريد أن أشكرهم على حضورهم بأعداد كبيرة ومساندتهم لنا. كنا نريد تحقيق الفوز وإهداءهم الانتصار، لكننا لم نتمكن من ذلك، وأكرر شكري لهم، وآمل أن يمنحونا المزيد من القوة في مباراتنا المقبلة».

وعن الاستحقاقات المقبلة، شدد مدافع الاتحاد على أهمية تجاوز الخسارة سريعاً والاستعداد للمواجهة الآسيوية المقبلة، مضيفاً: «لدينا الكثير من المباريات المتتالية، وسنخوض مباراة جديدة بعد ثلاثة أيام، وعلينا الاستشفاء جيداً لأن المواجهات المقبلة ستكون صعبة. تنتظرنا مباراة في دوري أبطال آسيا، وهي بطولة نريد أن نقدم فيها مستوى جيداً».

مواضيع
نادي الهلال نادي الاتحاد الدوري السعودي رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

المتألق واتكينز يهز الشباك... ويتقمص دور صانع اللعب أمام الاتحاد

واتكينز يحاول المرور من دانيلو مدافع الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز يحاول المرور من دانيلو مدافع الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

المتألق واتكينز يهز الشباك... ويتقمص دور صانع اللعب أمام الاتحاد

واتكينز يحاول المرور من دانيلو مدافع الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز يحاول المرور من دانيلو مدافع الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)

لم يكتف أولي واتكينز بهز الشباك مرة ، وقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه ليتخطي الهلال عقبة الاتحاد 3-2 ويلحق به الهزيمة الأولى في الموسم الحالي بعد قمة مثيرة لينفرد بصدارة الدوري السعودي.

وعلى غير عادة مهاجمي الهلال في الفترة الأخيرة، لا يفضل واتكينز التمركز في منطقة الجزاء انتظارا للفرص، بل يواصل التحرك يمينا ويسارا أو حتى يعود للخلف لإيجاد المساحات والربط مع أجنحة الفريق لتقديم التمريرات المميزة لمساعدة الفريق على الوصول لمرمى المنافس، دون أن يفتقد قدرته التهديفية في اللمسة الأخيرة.

وأمام الاتحاد، قدم مهاجم أستون فيلا السابق كل ما يجيد تنفيذه ليساهم في فوز الهلال على الاتحاد، ليصل فريق المدرب سيموني إنزاغي للنقطة 21 بعد ثماني مباريات وينفرد بصدارة الدوري.

فخلال لعبة الهدف الأول، تحرك واتكينز للجانب الأيمن ليستحوذ على تمريرة من سيمون بوابري، ليجذب انتباه المدافع دانيلو بيريرا قبل أن يهيئ الكرة لنفسه ثم يرسل تمريرة منخفضة نحو جابرييل مارتينيلي القادم من الخلف والذي استغل فوضى في دفاع الاتحاد ليهرب من الرقابة ويسجل بسهولة من لمسة واحدة في الشباك في الدقيقة 11.

ورغم أن كريسينسيو سامرفيل قدم لمحة فردية مبهرة قبل أن يسجل الهدف الثالث من تسديدة مقوسة استقرت في الزاوية البعيدة، كان لواتكينز دورا في الانطلاقة الذكية لجناح هولندا، بعدما عاد لقبل منتصف الملعب واستحوذ على الكرة وأرسل تمريرة متقنة جعلت لاعب وست هام يونايتد السابق ينطلق خلف دفاع الاتحاد ما منحه الأفضلية في مواجهة المرمى.

ولم ينس واتكينز مهامه الرئيسية داخل منطقة الجزاء، فاستغل خطأ دانيلو في إبعاد تمريرة عرضية من روبن نيفيز وانقض على الكرة فور تشتيت المدافع البرتغالي وحولها بلمسة واحدة في الشباك في لقطة تُبرز قدراته التهديفية.

وكاد أن يسجل هدفه الثاني قرب الاستراحة بضربة رأس بعد ركلة حرة، لكنه لم يحتسب لوجود لمسة يد عليه وهو يحاول استقبال تمريرة نيفيز.

وكانت الطريقة التي يدافع بها الاتحاد سبب في تشكيل واتكينز للخطورة على مرمى الضيوف، بعدما اعتمد الفريق على خط دفاع متقدم للضغط على لاعبي صاحب الأرض.

ومع إتقان واتيكنز للمسة الأولى عند استقبال الكرة وسرعة التحرك، نجح في الربط دائما مع مارتينيلي وسمرفيل، وهو الثنائي الذي كان ينطلق خلف ظهيري الاتحاد فور استحواذ الهلال على الكرة سعيا لصناعة مواقف هجومية متمثلة في واحد ضد واحد.

ومرة أخرى، أثبت الثلاثي الهجومي القادم من الدوري للإنجليزي للهلال، واتكينز ومارتينيلي وسمرفيل، تناغمه بعد تعافي مبكر من خسارتهم أمام نيوم في ظهورهم الأول سويا منذ البداية في الدوري السعودي.

فبعدما تعاونوا في الفوز 6-صفر على التعاون، وهي المباراة التي سجل فيها مارتينيلي جناح أرسنال السابق بصناعة من واتيكنز ثم سمرفيل، اختبروا أنفسهم أمام منافس قوي لم يكن قد تعرض للخسارة في الدوري قبل مباراة السبت واستقبلت شباكه ستة أهداف في سبع مباريات فقط.

مواضيع
نادي الهلال الدوري السعودي السعودية