«آقورديانو» يتوّج بالكأس الملكي السعودي في مضمار طوكيو

تُوِّج الجواد «آقورديانو» بلقب الكأس الملكي السعودي 2026، المخصص لمهور السنتين لمسافة 1600 متر، في السباق الذي أُقيم السبت على مضمار طوكيو لسباقات الخيل في اليابان، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي قطاع سباقات الخيل في البلدين.

وشهد السباق حضور الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان بن محمد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، والدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، وماسايوشي يوشيدا رئيس هيئة سباقات الخيل اليابانية، إلى جانب عدد من الضيوف والمسؤولين.

وسلّم الأمير سلمان بن عبد الله الكأس لمالك الجواد الفائز، بينما كرَّم السفير السعودي مدرب الجواد إيجي ناكاداتا، والخيال كازو يوكاهاما، بمناسبة تحقيق اللقب.

وأكد الأمير سلمان بن عبد الله أهمية الكأس الملكي السعودي في تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين المملكة واليابان، مشيراً إلى أن السباق يمثل امتداداً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وقال: «سعدت اليوم بحضور سباق الكأس الملكي السعودي وتتويج الفائزين، في مناسبة رياضية تمتد لسنوات وتواصل تحقيق أهدافها، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية واليابان، كما تمثل نموذجاً ناجحاً لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفروسية وسباقات الخيل».

ووجَّه الأمير سلمان بن عبد الله دعوةً إلى ممثلي اليابان وهيئة سباقات الخيل اليابانية لحضور سباق كأس اليابان، المقرر إقامته في 22 يناير (كانون الثاني) 2027 على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، في إطار استمرار التعاون بين الجانبين في مجال سباقات الخيل.

ويحمل السباق مسمى «الكأس الملكي السعودي» بصورته الحالية منذ عام 2015، بينما يعود حضور هذا المسمى في السباقات اليابانية إلى سنوات سابقة، ليواصل مكانته ضمن روزنامة سباقات الخيل في اليابان، بوصفه إحدى المناسبات الرياضية التي تعكس التعاون بين البلدين.