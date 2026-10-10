بونو: النصيري أخي الصغير... و«آسيا للنخبة» من أولويات الهلال

أرجع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، عدم احتفاله بهدف التعادل الذي سجله مواطنه يوسف النصيري، إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعهما، مؤكداً أن مهاجم الفريق المنافس بمنزلة الأخ الأصغر له، فيما أشار النصيري إلى صعوبة الاحتفال أمام بونو، رغم أهمية الهدف.

وشهد حديث اللاعبين إلى ممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة موقفاً لافتاً، بعدما تحدث بونو عن علاقته بالنصيري، قائلاً: «يوسف بمنزلة أخي الصغير، وهو قريب مني كثيراً، واليوم قدم مباراة كبيرة، وأود تهنئته».

️ | ياسين بونو حارس مرمى فريق #الهلال لممثلي وسائل الإعلام:- يوسف النصيري بمنزلة أخي الصغير، وهو قريب مني كثيراً، واليوم قدم مباراة كبيرة، وأود تهنئته.- في الهلال نضع دوري أبطال آسيا للنخبة كأحد الأولويات هذا الموسم. #الهلال_الاتحاد | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/6Ay4jiBoie — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 10, 2026

من جانبه، أوضح النصيري، الذي شارك في الحديث قبل مغادرته، أسباب عدم احتفاله بهدف التعادل، قائلاً: «بصراحة، من الصعب عليّ أن أحتفل أمام أخي وشخص عزيز على قلبي. جمعتنا سنوات في المنتخب وإشبيلية، وأتمنى له التوفيق في المباريات المقبلة».

وأكد النصيري أن منافسات الدوري السعودي تشهد مواجهات قوية بصورة مستمرة، مضيفاً: «الدوري السعودي يشهد منافسة قوية، وكل أسبوع أو أسبوعين نشاهد مباراة كبيرة، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونسعى لتقديم الأفضل».

بدوره، أشاد بونو بتطور مستوى الدوري السعودي، مشيراً إلى أن استقطاب لاعبين مميزين أسهم في رفع جودة المنافسة.

وعن مواجهة الأصدقاء داخل الملعب، قال بونو: «كرة القدم جميلة لأنها تجمعك بأصدقاء يصبحون بمنزلة العائلة، سواء في النادي أو المنتخب، لكن الأيام تدور وتجد نفسك مضطراً إلى مواجهتهم، وهذا ليس بالأمر السهل».

واختتم بونو حديثه عن مواجهة السد، قال: دوري أبطال آسيا للنخبة أحد أهداف النادي الرئيسية هذا الموسم، وانتصرنا في المباراة الأولى، وبإذن الله نواصل.