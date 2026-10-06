بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، أن التتويج بلقب «خليجي 27» يحمل بالنسبة إليه قيمة مختلفة عن البطولات التي حققها خلال مسيرته، مشيراً إلى أن فرحة الجماهير السعودية باللقب تمثل أجمل لحظاته في البطولة.

وقال بوشل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «عندما تُفرح وطنك فالأمر مختلف، والحمد لله، الشعب السعودي يستحق هذه الفرحة الكبيرة، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير، والقادم أفضل».

وعن إنهاء انتظار أجيال من الجماهير السعودية التي لم تعش فرحة تتويج «الأخضر» بالبطولات، قال: «الأجيال السابقة من اللاعبين لم تقصر، لكن التوفيق لم يُكتب لهم. الحمد لله أن الله كتب لنا التوفيق، وأسهمنا في إسعاد شعب كامل، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير».

وكشف بوشل أن الرغبة في التتويج كانت حاضرة لدى اللاعبين منذ بداية المعسكر، مضيفاً: «منذ اليوم الأول الذي حضرنا فيه إلى المعسكر، كان تركيزنا وهدفنا واضحين؛ الوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس، ولم نأتِ لمجرد المشاركة، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

️ | نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي،لـ«الشرق الأوسط»:- عندما تُفرح وطنك فالأمر مختلف، والشعب السعودي يستحق هذه الفرحة الكبيرة.منذ اليوم الأول في المعسكر كان هدفنا واضحاً؛ الوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس، ولم نأتِ لمجرد المشاركة. #خليجي27 pic.twitter.com/yWwcj4wZmh — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 6, 2026

وأضاف: «كان التركيز عالياً، ووضعنا تحقيق البطولة هدفاً لنا منذ البداية، خصوصاً أننا ابتعدنا فترة طويلة عن البطولات وعن إسعاد جماهيرنا، والحمد لله أن الله أكرمنا اليوم».

وعن المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، قال بوشل: «دونيس مدرب كبير، وحقق فرحة كبيرة للشعب، ولديه خبرة في السعودية ويعرف اللاعبين ويعرفنا جيداً. منحنا الثقة، وكذلك الجهاز الفني والطبي وجميع المسؤولين في المنتخب، لم يقصر أحد معنا».

واختتم بوشل حديثه، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن أجمل لحظة عاشها في البطولة، قائلاً: «أن تُفرح شعب دولة كاملة... هذه أجمل لحظة».