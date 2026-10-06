دونيس: كنا الأفضل في خليجي27 … وأحب هذا البلد

أكد اليوناني جيورجوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» استحق التتويج بلقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن البطولة منحته فرصة أكبر للتعرف على لاعبيه ومشاهدة تطورهم، ومشدداً على أن الالتزام والعمل الجماعي كانا من أبرز أسباب النجاح.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي عقب النهائي: «نحن سعداء جداً، وأهنئ اللاعبين. هذه البطولة كانت مهمة لنا، وشاهدت تطور اللاعبين وأصبحت أعرفهم بصورة أكبر. مررنا بالكثير من الصعوبات وتجاوزناها، واللاعبون تميزوا دائماً بالالتزام، وكنا الفريق الأفضل في البطولة».

وعن المباراة النهائية، قال: «سجلنا مبكراً واستطعنا التحكم في مجريات المباراة وصناعة العديد من الفرص. واجهنا صعوبات، خصوصاً مع خوض فراس وكنو والدوسري دقائق كثيرة وسط ضغط وإرهاق، ومع ذلك قدم اللاعبون أداءً رائعاً، وأنا سعيد بتحقيق البطولة».

وأوضح المدرب اليوناني أن روح المجموعة كانت حاضرة منذ بداية المشوار، مضيفاً: «منذ اليوم الأول كانت لدى اللاعبين الرغبة والشغف، وكانت هناك لُحمة وتناغم داخل الفريق. تعلمنا كثيراً من تجربة كأس العالم، ومع التعليمات والعمل تحسنا وتطورنا خطوة بخطوة، وأعتقد أن اللاعبين يستحقون هذه النتيجة».

وقدم دونيس شكره للجماهير السعودية، وقال: «أهنئ الجماهير، فقد قدموا لنا أفضل مساندة طوال البطولة. شاهدنا منهم رغبة وحباً وشغفاً كبيراً، وكانوا داعمين لنا في كل وقت. كنت أنظر إليهم وأشعر بأنهم يستحقون هذه الفرحة، واليوم أسعدناهم».

وأضاف: «اللاعبون يشعرون الآن بالثقة والفخر، وبإمكانهم تحقيق المزيد معاً. أشكر كل من عمل في هذه البطولة، وكل من منحني هذه الفرصة لتحقيق هذا الإنجاز».

وعبر دونيس عن اعتزازه بالعمل في السعودية، قائلاً: «أريد أن أقدم الكثير من العمل لهذا البلد الذي أحبه، وأنا فخور بوجودي هنا. لدي الكثير من الأصدقاء هنا، وفي السعودية أجمل الناس».

وعن مستقبل المنتخب، قال: «أتوقع أن نواصل تقديم الأداء نفسه. عندما توليت المهمة لم أكن أعرف اللاعبين بشكل كامل، ولم نخض مباريات كثيرة، لكن مع مرور الوقت تحسنا كثيراً، والآن نرى حجم التفاهم والتطور داخل الفريق».

وشدد على أهمية البناء على المجموعة الحالية، مضيفاً: «أركز دائماً على العمل الجماعي، وعلينا تطوير كرة القدم والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. بعد نتائج كأس العالم تحدثت مع المسؤولين وقدمت بعض الحلول، وهناك رغبة كبيرة في تحقيق نتائج أفضل، لكن علينا مواصلة العمل وتقديم أداء أفضل».

وطالب المدرب بالصبر على اللاعبين، وقال: «أحترم وسائل الإعلام، وأطلب منكم الصبر والدعم. نريد تطوير كرة القدم والاستمرار مع هذه المجموعة من اللاعبين، مثل همام وفراس. علينا أن نتحلى بالصبر معهم، وسنقدم أفضل ما لدينا في الاستحقاقات المقبلة».

واختتم دونيس حديثه بالتأكيد على أن مرحلة التقييم ستبدأ بعد الاحتفال باللقب، قائلاً: «سنستمتع بهذه اللحظة، ثم نقيّم عملنا وندرس جميع المباريات فنياً، ونبحث عن أفضل الحلول. سنختار اللاعبين الأنسب لنا، وسنرى ما سيحدث الشهر المقبل، على أن تكون اختياراتنا المقبلة في شهر ديسمبر».