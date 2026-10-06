البريكان لـ«الشرق الأوسط»: البطولة كانت صعبة… لكننا سهّلناها

عبّر فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، عن فخره بالتتويج بلقب «خليجي 27»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب وتحقيق بطولة بقميصه يمثلان مصدر فخر كبير بالنسبة إليه، ومشدداً على أن طموحات «الأخضر» لا تتوقف عند اللقب الخليجي.

وقال البريكان في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «تمثيل منتخب بلدك شرف وفخر، وقلنا إن القادم أفضل».

️ | فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- ما حدث فخر ويشرفّ، البطولة كانت صعبة، ولكن حنا «سهلناها». #السعودية_الإمارات | #خليجي27 pic.twitter.com/Tdun1JuZxP — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 6, 2026

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن أصعب اللحظات التي عاشها خلال مشوار البطولة، قال: «البطولة بأكملها كانت صعبة، لكننا سهّلناها. الجميع كان يطمح إلى تحقيقها، ونجحنا في ذلك، ولا تزال أمامنا بطولة أخرى نسعى إليها إن شاء الله».

وعن أجمل أهدافه في البطولة، اختار البريكان في البداية هدفه أمام عُمان، قبل أن يعدل إجابته مبتسماً ويقول: «بل أقول لك... البطولة هي الأجمل».