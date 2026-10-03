«نوف عذبة» و«الفهد» يحصدان الذهب في بطولة جمال الخيل العربية

تُوّج أبطال النسخة الـ15 من البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، في ختام منافسات استمرت ثلاثة أيام بمزرعة الخالدية في الرياض، وسط مشاركة واسعة من الملاك وحضور جماهيري من المهتمين بالخيل العربية الأصيلة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري لافت، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وأسفرت بطولة المهرات بعمر سنة عن فوز المهرة «دي إيه شيخة» بالميدالية الذهبية، فيما حلت «كي إتش ريشة» ثانية ونالت الفضية، وجاءت «العوجاء أجمل» ثالثة لتحصد البرونزية.

وفي بطولة الأمهار بعمر سنة، انتزع المهر «بيرق قيصر العرب» الذهبية، وحصل «شنار غرناطة» على الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى «هياب أجمل».

وفي منافسات المهرات من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات، توجت «أنتونينا سي إم آي» بالذهبية، وحصلت «سلمى السيد» على الفضية، فيما نالت «ميرال الباشا» البرونزية.

️| الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، ودورها في دعم الخيل العربية، ويكشف عن إهدائه الجائزة لحفيدته نوف. pic.twitter.com/0DA2uMVr0H — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 3, 2026

وحقق المهر «إس كي رهن» ذهبية بطولة الأمهار من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات، وجاء «أصيل أجمل» في المركز الثاني محققاً الفضية، فيما حصد «نادر عذبة» البرونزية.

وفي بطولة الأفراس، توجت «نوف عذبة» بالميدالية الذهبية، وحلت «مسك السلام» ثانية بالفضية، فيما حصلت «دمشق السيد» على البرونزية.

واختتمت المنافسات ببطولة الأفحل، التي شهدت تتويج الفحل «الفهد» بالذهبية، فيما ذهبت الفضية إلى «سلطان التنهاة»، وحصل «فخر الحوسي» على البرونزية.

من جانبه، عبّر محمد القحطاني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بنجاح النسخة الخامسة عشرة، التي يتولى رئاسة لجنتها المنظمة للمرة الأولى، مؤكداً أن المستوى التنافسي والحضور الجماهيري عكسا المكانة التي تحظى بها بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة في المملكة.