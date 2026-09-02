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الرياضة رياضة سعودية

المغربي الخنوس يرفض عرضاً اتحادياً بـ40 مليون يورو

تمسك بالاستمرار مع شتوتغارت الألماني

بلال الخنوس (أ.ب)
بلال الخنوس (أ.ب)
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المغربي الخنوس يرفض عرضاً اتحادياً بـ40 مليون يورو

بلال الخنوس (أ.ب)
بلال الخنوس (أ.ب)

رفض الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب وسط شتوتغارت الألماني، عرضاً متأخراً للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، وذلك على الرغم من تقدم الأخير بعرض رسمي، بلغت قيمته 40 مليون يورو، في محاولة لحسم الصفقة خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الأوروبية.

وبحسب «سكاي ألمانيا»، صاحبة السبق في الكشف عن العرض، فإن الاتحاد تقدم لشتوتغارت بعرض الـ40 مليون يورو، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، بعدما كثّف النادي السعودي تحركاته لإنجاز الصفقة في اللحظات الأخيرة. إلا أن الخنوس حسم موقفه سريعاً ورفض الانتقال، لعدم رغبته في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي خلال المرحلة الحالية.

وأضافت صحيفة «بيلد» الألمانية تفاصيل جديدة للملف، مؤكدة أن إدارة شتوتغارت كانت مستعدة بالفعل للنظر جدياً في بيع الخنوس مقابل العرض المقدم من الاتحاد، خصوصاً في ظل رغبة النادي في تحقيق فائض مالي من سوق الانتقالات بعد إنفاق مبالغ كبيرة على تدعيم الفريق.

وكان شتوتغارت قد دفع 25 مليون يورو (نحو 109 ملايين ريال)، للتعاقد مع دزينان بييتشينوفيتش من فولفسبورغ، إلى جانب 12.5 مليون يورو، نحو 54 مليون ريال، لضم ليو ساور من فينورد، ما جعل الحصول على 40 مليون يورو مقابل الخنوس خياراً مالياً جذاباً بالنسبة للنادي الألماني.

غير أن اللاعب المغربي لم يكن متحمساً للانتقال إلى السعودية، وهو ما أنهى المحاولة الاتحادية رغم استعداد شتوتغارت لإتمام العملية.

ووفقاً لـ«بيلد»، كان العرض السعودي سيمنح الخنوس راتباً لا يقل عن ضعف ما يتقاضاه حالياً مع شتوتغارت، إلا أن العامل المالي لم يغير موقفه.

وحسم الخنوس موقفه علناً أثناء توجهه إلى تدريبات شتوتغارت الثلاثاء، إذ أكد للصحيفة الألمانية بعبارة مقتضبة أن قراره اتُخذ، وأنه سيبقى مع الفريق.

وكانت «بيلد» قد ذكرت قبل الكشف عن قيمة عرض الاتحاد أن اللاعب أبلغ جميع الأندية المهتمة به بقراره الاستمرار مع شتوتغارت.

وجاءت محاولة الاتحاد في وقت شهد فيه شتوتغارت تحركات واسعة في اليوم الأخير من السوق، إذ كان النادي الألماني يتعامل مع إمكانية رحيل أكثر من لاعب، بينهم الخنوس وجيمي ليويلينغ ويوشا فاغنومان وتشيما أندريس.

وفي النهاية، حصل شتوتغارت على السيولة التي كان يبحث عنها من خلال انتقال تشيما أندريس إلى برايتون، مقابل 25 مليون يورو، نحو 109 ملايين ريال، الأمر الذي خفف الحاجة المالية إلى بيع الخنوس بعد رفض اللاعب العرض السعودي.

وكان الخنوس قد انتقل إلى شتوتغارت من ليستر سيتي في صيف 2025 على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء وتحويل انتقاله إلى دائم.

ويؤكد شتوتغارت رسمياً أن اللاعب شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 7، فيما أكدت «سكاي ألمانيا» أن عقده الحالي يمتد حتى 2030.

كما أصبح الدولي المغربي عنصراً بارزاً في منتخب بلاده؛ إذ ذكر شتوتغارت عند تثبيت عقده في مايو (أيار) الماضي أنه كان قد وصل إلى 35 مباراة دولية مع المغرب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، إضافة إلى تتويجه بكأس أمم أفريقيا 2026 وحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وبذلك، انتهت محاولة الاتحاد المتأخرة بالتعاقد مع الخنوس عند قرار اللاعب نفسه، وليس نتيجة رفض شتوتغارت للعرض؛ إذ تؤكد معلومات «بيلد» أن النادي الألماني كان مستعداً للتخلي عنه، فيما رفض المغربي الانتقال رغم عرض الاتحاد البالغ 40 مليون يورو، وإمكانية حصوله على راتب يساوي على الأقل ضعف راتبه الحالي.

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رسمياً... باعطية «أهلاوي»

سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)
سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)
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رسمياً... باعطية «أهلاوي»

سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)
سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)

وقعت إدارة الأهلي العقود الرسمية لانتقال لاعب الفتح سعيد باعطية إلى صفوف القلعة، بعد حصول الطرفين على الموافقات اللازمة لإتمام إجراءات التعاقد.

وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب، قبل أن يتم توقيع العقود واعتماد الصفقة رسمياً، ليصبح باعطية لاعباً في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبذلك يحسم الأهلي صفقة باعطية بعد مفاوضات بين الناديين، في إطار تحركاته لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

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النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
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الهلال يعلن إصابة ثيو في «الضامة» ولاجامي في «الخلفية»

لاجامي غادر الكلاسيكو عند الدقيقة 30 بسبب الإصابة (تصوير: سعد العنزي)
لاجامي غادر الكلاسيكو عند الدقيقة 30 بسبب الإصابة (تصوير: سعد العنزي)
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الهلال يعلن إصابة ثيو في «الضامة» ولاجامي في «الخلفية»

لاجامي غادر الكلاسيكو عند الدقيقة 30 بسبب الإصابة (تصوير: سعد العنزي)
لاجامي غادر الكلاسيكو عند الدقيقة 30 بسبب الإصابة (تصوير: سعد العنزي)

أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز في العضلة الضامة، وذلك خلال لقاء الأهلي الأخير ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق اضطر إلى استبدال ثيو عند الدقيقة 52 من عمر المباراة.

كما أعلن النادي العاصمي تعرض علي لاجامي مدافع الفريق لإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء الأهلي، حيث اضطر بسببها إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 30، كما خضع اليوم لجلسة علاجية في العيادة الطبية بمقر تدريبات الفريق.

وبعد نتائج الفحوصات الأولية للاعبين، من المقرر أن يجريا الخميس أشعة على موضع إصابتيهما، للوقوف بشكل أكثر دقة على وضعهما لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وفي سياق متصل، وجد اللاعب التركي يوسف أكتشيشيك في العيادة الطبية، حيث غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية، لشعوره بآلام في الركبة.

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الرياض يستبق «الإغلاق» بصفقتي الشمري وقاسم

منشور بثه نادي الرياض بمناسبة التوقيع مع الشمري (موقع النادي)
منشور بثه نادي الرياض بمناسبة التوقيع مع الشمري (موقع النادي)
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الرياض يستبق «الإغلاق» بصفقتي الشمري وقاسم

منشور بثه نادي الرياض بمناسبة التوقيع مع الشمري (موقع النادي)
منشور بثه نادي الرياض بمناسبة التوقيع مع الشمري (موقع النادي)

أعلن نادي الرياض تعاقده مع المدافع الشاب محمد الشمري (20 عاماً)، الذي يشغل مركز قلب الدفاع، إلى جانب ضم الظهير الأيسر حسين قاسم قادماً من الفتح على سبيل الإعارة.

وتستهدف الصفقتان تعزيز الخيارات الدفاعية لدى الجهاز الفني، بعنصر شاب من جهة، وبخبرة إضافية في الظهير الأيسر من جهة أخرى، بما يمنح المدرب مرونة أكبر في التشكيلة الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، فيما يحتل الرياض حالياً المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط من 4 جولات، عقب فوزه الأخير على نيوم.

كما بلغ الفريق دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الزلفي بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي لياندرو أنتونيس.

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