«الاتحاد الدولي لكرة اليد» يمنح السعودية بطاقة المشاركة في «مونديال 2027»

أعلن «الاتحاد الدولي لكرة اليد» عن منح المنتخب السعودي الأول بطاقة التأهل «وايلد كارد» للمشاركة في «بطولة العالم للرجال 2027»، المقررة إقامتها في ألمانيا، ليحجز بذلك «الأخضر» مقعده في النسخة الـ30 من البطولة.
وجاء اختيار المنتخب السعودي ضمن بطاقتين منحهما «الاتحاد الدولي» كلاً من السعودية وتركيا، بعد دراسة ملفات 13 اتحاداً تقدمت بطلبات للمشاركة، حيث أكد «الاتحاد الدولي» أن معايير الاختيار استندت إلى إسهامات الاتحادات الوطنية في تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي، إضافة إلى الجهود المستمرة في تنمية كرة اليد داخل بلدانها.
ويعدّ المنتخب السعودي أحد أبرز المنتخبات الآسيوية الداعمة لتطور كرة اليد في القارة؛ إذ أشار «الاتحاد الدولي» إلى أن مشاركة السعودية تعكس مكانتها الرياضية والتقدم المتواصل الذي تشهده اللعبة في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وسيمثل «مونديال 2027» الظهور الـ11 للمنتخب السعودي في تاريخ بطولة العالم، بعدما كانت آخر مشاركاته في نسخة عام 2023، حيث يواصل الأخضر تعزيز حضوره الدولي واكتساب مزيد من الخبرات على أعلى المستويات العالمية.
ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) 2026 في مدينة ميونيخ الألمانية، لتحديد مواجهات الدور التمهيدي للمنتخبات الـ32 المشاركة.
وجاء المنتخب السعودي في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات قطر والكويت واليابان والجزائر وأنغولا وأوروغواي وتركيا.