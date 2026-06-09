«الاتحاد الدولي لكرة اليد» يمنح السعودية بطاقة المشاركة في «مونديال 2027»

هتان السيف قبل مواجهة الجزائرية دانية: الفوز هدفي الدائم

أكدت المقاتلة السعودية هتان السيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» جاهزيتها لخوض أول نزال احترافي في مسيرتها ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي يوم 19 يونيو (حزيران) الجاري في صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأوضحت هتان السيف أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على تطوير مستواها في مختلف الجوانب الفنية والبدنية، مشيرة إلى أن المعسكر التدريبي كان المحطة الأهم في استعداداتها لهذه المواجهة.

وقالت: «حاولت خلال الفترة الماضية تحسين مستواي في جميع النواحي، والعمل على تطوير مختلف المهارات التي أحتاجها داخل القفص، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل هذا النزال المهم».

وأضافت أن مواجهة أوحاشي تمثل اختباراً مهماً أمام منافسة تمتلك مستوى جيداً، مؤكدة أنها تتوقع مواجهة متنوعة تجمع بين القتال وقوفاً والقتال الأرضي.

وتابعت: «أرى أنها خصمة جيدة، وأتوقع أن ينقسم النزال إلى جزأين بين الوقوف والأرضي، وهو ما قد يجعل المواجهة ممتعة للجماهير».

وأشارت إلى أن تنظيم الوقت ووضع جدول زمني واضح ساعداها على تحقيق التوازن بين حياتها اليومية ومتطلبات التدريب، مؤكدة أن التعلم المستمر يمثل جزءاً أساسياً من رحلة تطورها كونها مقاتلة.

وذكرت: «أحب مشاهدة مختلف المقاتلين والاستفادة من خبراتهم، وأحرص دائماً على التعلم واكتساب المزيد من المعرفة داخل الرياضة».

وأكدت أن المعسكر التدريبي كان التحدي الأكبر خلال مرحلة التحضير، لما يتطلبه من التزام وانضباط يومي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.

وشددت هتان السيف على أن هدفها يبقى تحقيق الفوز في كل مواجهة تخوضها، قائلة: «الفوز هو هدفي الدائم، سواء في هذا النزال أو أي نزال آخر».

وعبّرت هتان السيف عن فخرها بالمرحلة التي وصلت إليها في مسيرتها الرياضية، قائلة: «أنا فخورة جداً بنفسي، وممتنة على الوصول إلى هذه المرحلة. وبالتأكيد ما زلت أرغب في تطوير نفسي ومهاراتي في رياضة الفنون القتالية المختلطة».

وحول إمكانية استمرارها في منافسات المواي تاي مستقبلاً، أضافت: «لا أعلم إذا كنت سأواصل المنافسة في رياضة المواي تاي أم لا، فلا أحد يعلم ما الذي يخبئه المستقبل لي».

واختتمت هتان تصريحاتها بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة لخوض أول اختبار احترافي في مسيرتها، مضيفة: «أعتقد أن الجماهير ستكون على موعد مع نزال ممتع، وأنا دائماً جاهزة للقتال».

ويترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة في السعودية الظهور الاحترافي الأول لهتان السيف، التي تعد من أبرز المواهب النسائية الصاعدة في المنطقة، وذلك ضمن أمسية الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.