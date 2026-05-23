على خطى صلاح... «سعود» يدشن مسيرته البطولية في الملاعب الأوروبية

على خُطى النجم المصري محمد صلاح في الملاعب الأوروبية، تُوّج النجم السعودي الدولي سعود عبد الحميد بأول ألقابه في مسيرته الاحترافية الخارجية، وذلك مع فريقه لانس الفرنسي، بعدما خطف الأخير كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه.

وتحت أنظار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قاد المهاجم المخضرم فلوريان توفان (33 عاماً) فريقه إلى اللقب بتسجيله هدفاً وصناعته الثاني في الفوز على نيس (3-1)، الجمعة، على «ملعب فرنسا» في المباراة النهائية.

ومنح توفان التقدم للانس في الدقيقة 26، قبل أن يصنع الثاني لأودسون إدوار (43)، وقلّص جبريل كوليبالي الفارق لنيس (45+3)، قبل أن يسجل البديل السنغالي عبد الله سيما الهدف الثالث (78).

وهذا اللقب يُعدّ الأول للانس في مسابقة الكأس بمباراته النهائية الرابعة، بعدما خسر أعوام 1948 و1975 و1998، فتوّج موسمه الرائع الذي أنهاه وصيفاً في الدوري خلف باريس سان جيرمان البطل للعام الخامس توالياً.

في المقابل، خسر نيس مباراته النهائية الثالثة بعد عامَي 1978 و2022 مقابل 3 ألقاب أعوام 1952 و1954 و1997، وسيحول تركيزه حالياً على ملحق الصعود والبقاء ضد سانت إتيان ثالث الدرجة الثانية الثلاثاء والجمعة المقبلَيْن.

النجم السعودي حاملا الكأس الفرنسية خلال التتويج (إ.ب.أ)

وكان اللاعب السعودي سعود عبد الحميد قد دشّن مسيرته في الملاعب الأوروبية مع ناديه الأصلي الحالي روما في 2024، وسجل أول أهدافه بقميص النادي العريق.

وسجل عبد الحميد هدفه في بداية الشوط الثاني أمام سبورتنغ براغا البرتغالي ضمن بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وعبد الحميد هو أول لاعب سعودي يسجل في مسابقة أوروبية، وأول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز لروما منذ مهاجمه السابق المصري محمد صلاح.

وبعد إنجازه في الملاعب الفرنسية حصد النجم السعودي إعجاب الكثيرين، وتداولت مقاطع احتفاله مع فريقه بالكأس على نطاق واسع وبين جميع أنصار الأندية السعودية والعربية دون استثناء.

وبدوره هنّأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب سعود عبد الحميد على الإنجاز، من خلال منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس».

ويمنّي عبد الحميد النفس بترك بصمة تُسجل في مسيرته مع المنتخب السعودي، وذلك خلال مشاركته المقبلة في كأس العالم 2026.

يُذكر أن روما الإيطالي ما زال متمسكاً بعودة اللاعب السعودي إلى صفوفه بعد نهاية إعارته من لانس، وسط أنباء عن محاولات هلالية لجلبه مجدداً إلى الملاعب السعودية بنظام الإعارة لموسم واحد.