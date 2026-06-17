دونيس يخفف الضغط على لاعبي الأخضر بجولة حرة قبل «إسبانيا»

واصل المنتخب السعودي تحضيراته الميدانية في مدينة أوستن الأميركية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026.

واحتضن ملعب كيو تو الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني اليوناني دونيس؛ حيث ركّز الجهاز الفني في بداية المران على التطبيقات التكتيكية المتنوعة، تلاها فرض مران خاص للاستحواذ على الكرة والضغط في المساحات الضيقة.

العويس سيعاود المشاركة في التدريبات الجماعية غداً دونيس يمنح اللاعبين فترة حُرة تغيّر البرنامج الزمني في يوم اللاعبين بسبب موعد مواجهة إسبانيا سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن مستجدات المنتخب السعودي ⬇️ ️ #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/s6LlbJsaMI — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 17, 2026

عقب ذلك، انتقل دونيس لتطبيق جمل فنية صارمة عُنيت بالجوانب الدفاعية وكيفية التمركز الصحيح من خلال مناورة فنية مصغرة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة مطولة على كامل مساحة الملعب لرسم الملامح الأساسية للنهج التكتيكي المقرر اعتماده في المواجهة المقبلة.

وفي سياق البرنامج اليومي، أحدث التعديل الزمني الجديد لخط سير معسكر الأخضر تغييراً شاملاً في جدول اللاعبين؛ حيث بدأ يومهم مبكراً بتناول وجبة الإفطار الجماعي للاستعداد المباشر لخوض المران ظهراً، ليعقب نهاية التدريب تناول وجبة الغداء، ومن ثم الانخراط في الاجتماعات الفنية ومحاضرات الفيديو التي فضّل المدرب دونيس ترحيل موعدها لتُعقد بعد نهاية الحصص التدريبية بدلاً من الفترات المسائية، وذلك لشرح الخطط الفنية وتشريح أسلوب الخصم بتركيز عالٍ.

دونيس لدى إشرافه على تدريبات الأخضر (الشرق الأوسط)

وعقب نهاية هذا البرنامج الصارم، منح دونيس اللاعبين فترة حرة قصيرة لكسر الروتين وتخفيف الضغوط النفسية.

وعلى الصعيد الطبي، واصل حارس المرمى الخبير محمد العويس برنامجه الاسترجاعي والبدني الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي، وتأكدت جاهزيته الكاملة للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية بدءاً من الخميس.

في المقابل، غاب زميله الحارس عبد الرحمن الصانبي عن الحصة التدريبية لهذا اليوم لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، حيث فضّل الجهاز الطبي إراحته وخضوعه لجلسات علاجية متخصصة لتقييم موضع إصابته.

ويواصل الأخضر برنامج تأهبه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من مساء يوم الخميس على أرضية ملعب «كيو تو»، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام وممثلي القنوات الفضائية في ربع الساعة الأول منها، قبل أن يتم إغلاق المناورة لفرض السرية التامة قبل مواجهة إسبانيا.