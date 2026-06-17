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الرياضة رياضة سعودية

دونيس يخفف الضغط على لاعبي الأخضر بجولة حرة قبل «إسبانيا»

العويس «جاهز» للتدريبات الجماعية

لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)
لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)
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دونيس يخفف الضغط على لاعبي الأخضر بجولة حرة قبل «إسبانيا»

لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)
لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)

واصل المنتخب السعودي تحضيراته الميدانية في مدينة أوستن الأميركية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026.

واحتضن ملعب كيو تو الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني اليوناني دونيس؛ حيث ركّز الجهاز الفني في بداية المران على التطبيقات التكتيكية المتنوعة، تلاها فرض مران خاص للاستحواذ على الكرة والضغط في المساحات الضيقة.

عقب ذلك، انتقل دونيس لتطبيق جمل فنية صارمة عُنيت بالجوانب الدفاعية وكيفية التمركز الصحيح من خلال مناورة فنية مصغرة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة مطولة على كامل مساحة الملعب لرسم الملامح الأساسية للنهج التكتيكي المقرر اعتماده في المواجهة المقبلة.

وفي سياق البرنامج اليومي، أحدث التعديل الزمني الجديد لخط سير معسكر الأخضر تغييراً شاملاً في جدول اللاعبين؛ حيث بدأ يومهم مبكراً بتناول وجبة الإفطار الجماعي للاستعداد المباشر لخوض المران ظهراً، ليعقب نهاية التدريب تناول وجبة الغداء، ومن ثم الانخراط في الاجتماعات الفنية ومحاضرات الفيديو التي فضّل المدرب دونيس ترحيل موعدها لتُعقد بعد نهاية الحصص التدريبية بدلاً من الفترات المسائية، وذلك لشرح الخطط الفنية وتشريح أسلوب الخصم بتركيز عالٍ.

دونيس لدى إشرافه على تدريبات الأخضر (الشرق الأوسط)

وعقب نهاية هذا البرنامج الصارم، منح دونيس اللاعبين فترة حرة قصيرة لكسر الروتين وتخفيف الضغوط النفسية.

وعلى الصعيد الطبي، واصل حارس المرمى الخبير محمد العويس برنامجه الاسترجاعي والبدني الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي، وتأكدت جاهزيته الكاملة للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية بدءاً من الخميس.

في المقابل، غاب زميله الحارس عبد الرحمن الصانبي عن الحصة التدريبية لهذا اليوم لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، حيث فضّل الجهاز الطبي إراحته وخضوعه لجلسات علاجية متخصصة لتقييم موضع إصابته.

ويواصل الأخضر برنامج تأهبه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من مساء يوم الخميس على أرضية ملعب «كيو تو»، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام وممثلي القنوات الفضائية في ربع الساعة الأول منها، قبل أن يتم إغلاق المناورة لفرض السرية التامة قبل مواجهة إسبانيا.

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الرياضة رياضة سعودية

الخليج يخسر آسيوية اليد... وبرقان الكويتي البطل الجديد

من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
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الخليج يخسر آسيوية اليد... وبرقان الكويتي البطل الجديد

من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)

أخفق الخليج في العودة إلى منصة التتويج في البطولة الآسيوية لكرة اليد، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية على يد برقان الكويتي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتوج باللقب بعد فوزه، بنتيجة «34-32»، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وحقق برقان الكأس في الظهور الأول له قارياً أمام المرشح الأقوى ومتصدر الدور التمهيدي، بعد أن نجح الفريق الكويتي في اللحاق بالتعادل قبل نهاية الشوط الثاني ليمدد المباراة، وأظهر تفوقه مقابل ارتباك مفاجئ للاعبي الخليج، وتأخر بالفارق وصل إلى 4 أهداف إلا أنه قلص الفارق إلى هدفين قبل صافرة النهاية بفوز الفريق الكويتي الذي حصد اللقب على صالة الشيخ سعد العبدالله بالعاصمة الكويتية.

وخسر الخليج السعودي النهائي الثاني على التوالي رغم الدعم الكبير الذي حظي به والصفقات الكبيرة التي تم تدعيم الفريق بها من اللاعبين الأوروبيين ذوي الخبرة الدولية.

وسيشارك فريق برقان في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر غلوب»، فيما يمكن أن ينال الخليج دعوة مشاركة بحكم نتائجه المميزة في البطولات السابقة.

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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يخطف الغامبي أبو بكر تحت أنظار الأوروبيين

أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
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الأهلي يخطف الغامبي أبو بكر تحت أنظار الأوروبيين

أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)

حسم الأهلي السعودي اتفاقه مع المدافع الغامبي الشاب أبو بكر سيدي كينتيه، بعد منافسة من عدة أندية أوروبية سعت للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس» عن أن كينتيه غادر متوجهاً إلى لشبونة البرتغالية لإجراء الفحوصات الطبية النهائية، تمهيداً لإكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الأهلي برفقة وكيل أعماله.

ومن المنتظر أن يوقع المدافع الغامبي عقداً يمتد لخمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق، استعداداً للمنافسات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويُعد كينتيه من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة، بعدما لفت الأنظار خلال تجربته مع ترومسو النرويجي، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية قبل أن ينجح الأهلي في حسم السباق.

يذكر أن اللاعب يأتي بتوصية فنية من الألماني ماتياس يايسله وبديلاً للاعب ماتيو دامس.

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أسماء «خبيرة» تتنافس على كرسي ضمك الشاغر

كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)
كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)
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أسماء «خبيرة» تتنافس على كرسي ضمك الشاغر

كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)
كرسي نادي ضمك ينتظر الرئيس الجديد (موقع نادي ضمك)

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في نادي ضمك، وفق جدول زمني يمتد من 21 يونيو (حزيران) حتى 12 يوليو (تموز) 2026، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية واعتماد المجلس الجديد.

وبحسب الجدول المعلن، يبدأ استقبال طلبات الترشح وقيد الناخبين يوم الأحد 21 يونيو، ويستمر 3 أيام، فيما تُعلن القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في 24 يونيو، مع فتح باب الطعون لمدة يوم واحد بتاريخ 29 يونيو.

كما خُصصت الفترة من 30 يونيو حتى 4 يوليو للنظر في الطعون المقدمة، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 5 يوليو.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية والاقتراع يوم الاثنين 6 يوليو 2026، يليها فتح باب الطعن على إجراءات الجمعية في 7 يوليو، قبل أن تُختتم العملية الانتخابية بالنظر في الطعون واعتماد النتائج خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو، تمهيداً لاعتمادها رسمياً من وكيل وزارة الرياضة والشباب.

كما أوضح النادي عبر الإعلان إتاحة الأدلة الإرشادية الخاصة بالترشح والعضوية، إلى جانب نماذج الإفصاح والتقديم الإلكتروني عبر منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، علمت مصادر «الشرق الأوسط» عن توجه عدد من الأسماء التي تمتلك خبرات سابقة في المجال الرياضي لخوض سباق الترشح، مع الاستفادة من الكوادر الشبابية في تشكيل القوائم الانتخابية، وسط ترقب لمنافسة قوية على رئاسة نادي ضمك خلال المرحلة المقبلة.

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