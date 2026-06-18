توخيل: إنجلترا استحقت الفوز على كرواتيا

قال الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا، إنَّ المنتخب استحقَّ الفوز الكبير الذي حقَّقه على كرواتيا في مستهل مشوارهما بكأس العالم لكرة القدم 2026، منتقداً في الوقت نفسه أداء فريقه في الشوط الأول.

وفاز منتخب إنجلترا، بطل نسخة 1966 وهي المرة الوحيدة في تاريخه، على كرواتيا بنتيجة 4 - 2 ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الـ12، التي تضم غانا وبنما أيضاً.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لقد كان الشوط الأول معقَّداً بالنسبة لنا، كنا متوترين، ونبالغ في التأمين، ولا نمتلك الشجاعة الكافية بالكرة، وعانينا لإيجاد إيقاع اللعب المناسب».

وأضاف: «الشوط الثاني كان مثالياً. لقد رأيت إحصائية أننا فزنا بـ73 في المائة من الكرات المشتركة الأرضية، في حين كانت النسبة 33 في المائة فقط في الشوط الأول. لقد استحققنا الفوز».

وتابع: «لقد أخبرت اللاعبين بين شوطَي المباراة، حتى وإن خسرنا، لن يغيِّر هذا رأيي بشأن الأيام الـ17 الماضية، لكن هيا بنا لنقدِّم مستوانا المعهود».

وقال أيضاً: «ردة الفعل كانت رائعة، والمجهود والدقة، والجماعية، تماماً مثلما أردنا».

كما سئل مدرب إنجلترا عن استبدال ديكلان رايس لاعب خط الوسط، حيث قال في تصريحاته التي نقلها موقع «سنتر غولز»: «عادة لن أقوم باستبداله، لكنني لم أشأ أن نقوم بأي مخاطرة. نتمنى أن يكون بخير».