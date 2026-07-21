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الرياضة رياضة عالمية

مودريتش يتفق على تجديد عقده مع ميلان

الكرواتي لوكا مودريتش باق مع ميلان (أ.ف.ب)
الكرواتي لوكا مودريتش باق مع ميلان (أ.ف.ب)
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مودريتش يتفق على تجديد عقده مع ميلان

الكرواتي لوكا مودريتش باق مع ميلان (أ.ف.ب)
الكرواتي لوكا مودريتش باق مع ميلان (أ.ف.ب)

أفادت مصادر عدة بأن الكرواتي لوكا مودريتش سيوقع عقده الجديد لمدة عام واحد مع ميلان الإيطالي، كما كان متوقعاً، قبل أسابيع قليلة من بلوغه الحادية والأربعين من عمره.

وكان اللاعب الكرواتي الدولي قد أكد أنه غير متأكد من الخطوة التالية في مسيرته الكروية قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث كان من المحتمل أن يعتزل اللعب نهائياً.

لكنه رغم ذلك قرر ليس فقط الاستمرار، بل أن يلعب ضمن الكبار مع فريق ميلان، وفقاً لما أشارت إليه صحيفة «فوتبول إيطاليا».

وسبق أن أشارت التقارير إلى أنه سيتم توقيع عقد جديد لمدة عام واحد هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الأربعاء، ويبدو أن الأمور تسير وفق الخطة.

ومن المتوقع أن يتقاضى مودريتش 3.5 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى المكافآت حتى يونيو (حزيران) 2027.

وشارك مودريتش في 37 مباراة مع ميلان خلال موسمه الأول، مسجلاً هدفين بينما صنع 3 أهداف أخرى.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي ميلان إيطاليا

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