تشيلسي مهتم بالتعاقد مع جون ستونز

كشف تقرير عن اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا بصفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي مانشستر سيتي.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النادي اللندني يتنافس إنتر ميلان على ضم ستونز (32 عاماً) الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي في أواخر يونيو (حزيران).

وأضافت أن تشيلسي يتفاوض أيضاً لضم ماكسينس لاكروا مدافع كريستال بالاس، ويستهدف خيارات أخرى في سوق الانتقالات لدعم الخط الخلفي مثل جاكوبو رامون لاعب كومو.

وتابعت بأن النادي اللندني يسعى أيضاً لبيع بعض مدافعيه لإفساح مجال في قائمته لضم لاعبين جدد.

في هذا الصدد، يتفاوض المدافع الإنجليزي تريفوه شالوباه بشأن الانتقال إلى كومو الإيطالي، كما فتح تشيلسي أيضاً الباب لبيع الثنائي أكسيل ديساسي وبينوا بادياشيل.

لعب ستونز 295 مباراة بقميص مانشستر سيتي بعد انضمامه من إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني في 2016.

وساهم ستونز في تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، إضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

كما خاض جون ستونز لاعب بارنسلي السابق 93 مباراة دولية، وكان ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي الذي حقق برونزية مونديال 2026.