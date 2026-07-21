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العالم أوروبا

الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش سيرسكي

ميخايلو دراباتي القائد العام الجديد للجيش الأوكراني (أ.ب)
ميخايلو دراباتي القائد العام الجديد للجيش الأوكراني (أ.ب)
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الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش سيرسكي

ميخايلو دراباتي القائد العام الجديد للجيش الأوكراني (أ.ب)
ميخايلو دراباتي القائد العام الجديد للجيش الأوكراني (أ.ب)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إقالة القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في ظل أزمة سياسية متفاقمة أثارها إقصاء وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية واسعة قبل أكثر من أسبوع.

كما أعلن زيلينسكي تعيين ميخايلو دراباتي، قائد القوات المشتركة، خلفا له.

وشغل سيرسكي البالغ 60 عاما منصب قائد الجيش منذ عام 2024، وهو يعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة، إذ قاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الغزو الروسي عام 2022. وتأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الذي اتُهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلة محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية.

وقال زيلينسكي على تلغرام «قررت أن يكون ميخايلو دراباتي هو القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية». وأضاف «أعرب عن امتناني لأولكسندر سيرسكي ولجميع مقاتلينا على صمود مواقعنا القوية على الجبهة الأمامية».

وبرزت التساؤلات حول مستقبل سيرسكي مع إقالة فيدوروف الذي يتمتع بشعبية كبيرة بعد ستة أشهر فقط من تعيينه.

واتهم فيدوروف، وهو خبير تقني يبلغ 35 عاما، سيرسكي بعرقلة خططه لتحديث الجيش وممارسة ضغوط على زيلينسكي لإقالته، وهو ما نفاه سيرسكي. وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية تحدثت سابقا عن وجود خلافات واضطرابات في العلاقة بين الرجلين.

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