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الرئيس الأميركي يهدي عون تعهداً بدعم لبنان وجيشه

الجيش ينتشر في «المنطقة التجريبية» بعد انسحاب إسرائيلي

الرئيس ترمب مستقبلا الرئيس عون في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب مستقبلا الرئيس عون في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
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الرئيس الأميركي يهدي عون تعهداً بدعم لبنان وجيشه

الرئيس ترمب مستقبلا الرئيس عون في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب مستقبلا الرئيس عون في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أهدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، تعهداً بمساعدة كبيرة للبنان، وخطط ملموسة لدعم الجيش اللبناني، وذلك خلال استقباله عون في البيت الأبيض، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على حل عدد من المشكلات التي تواجه لبنان، وأنها ستضمن معاملته بالاحترام الذي يستحقه.

وتجنب ترمب تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، واستخدم تعبير إعادة الانتشار، مضيفاً أن إسرائيل ولبنان على وفاق تام، وأن الاتفاق الموقع بينهما كان «رائعاً».

من جهته، وصف عون الاتفاق الإطاري مع إسرائيل بأنه «إنجاز تاريخي» وأن الهدف النهائي منه يتمثل في إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. وأضاف: «لقد حان الوقت ليتمتع لبنان والمنطقة بالاستقرار والأمن».

وجاء اللقاء بعد ساعات على بدء الجيش اللبناني الانتشار في أولى البلدات التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية تطبيقاً لـ«المنطقة التجريبية»، ومباشرة إجراءاته الأمنية لناحية التفتيش وتفكيك الذخائر من مخلفات الحرب، على أن يعود السكان لتفقد آثار الحرب في البلدة بعد إزالة المخاطر.

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