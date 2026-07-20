مقتل 10 في هجوم روسي على سفينة قبالة أوديسا الأوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون، الاثنين، إن 10 أشخاص قُتلوا في هجوم شنته روسيا بصواريخ على سفينة محملة بالذرة قرب ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا، وذلك في أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح تشهدها المنطقة منذ أسابيع من تصاعد العنف في البحر الأسود. وذكرت البحرية الأوكرانية عبر تطبيق «تلغرام» أن روسيا قصفت بثلاثة صواريخ «كروز» السفينة غولدن ليو، التي ترفع علم غينيا بيساو، ويقودها طاقم من الهند وسوريا؛ ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، الأحد. وشاهد مراسل من «رويترز» تصاعد أعمدة دخان كثيفة من سفينة قبالة ساحل أوديسا، الأحد، وتسنى لـ«رويترز» التأكد من أنها السفينة غولدن ليو.

وقال سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا إن هجوماً روسياً منفصلاً على المدينة، الاثنين، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

عمّال بلدية يزيلون الأنقاض عقب غارة روسية في أوديسا بأوكرانيا (أ.ف.ب)

وأضاف أن منشآت بنية تحتية تعرضت للهجوم دون الخوض في تفاصيل. وأوضحت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن عملية للبحث والإنقاذ تواصلت طيلة الليل، مضيفة أن تسعة من أفراد الطاقم ومرشداً بحرياً قُتلوا، وأنه تسنى إنقاذ ثمانية من أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 فرداً. وتشير بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن السفينة «غولدن ليو» مملوكة لشركة «أوشن غريس شيبينغ»، ومقرها مومباي. ولم يصدر بعد أي تعليق علني من موسكو بشأن الواقعة.

وتقصف القوات الأوكرانية البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك ناقلات النفط، ومن جانبها تكثف موسكو هجماتها على الموانئ الأوكرانية العميقة وسفن الشحن. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن قواتها قصفت خزانات وقود في ميناء أوديسا خلال الليل. وقال حاكم منطقة أوديسا اليوم إن الغارات الروسية أسفرت عن مقتل 28 شخصاً في المنطقة خلال الشهر الحالي.