اليابان تتهم الصين بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في منطقتها الاقتصادية

قالت هيئة الأركان المشتركة اليابانية إن مدمرة تابعة للبحرية الصينية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة أوكينوتوري النائية التابعة لليابان، في وقت مبكر من يوم الأحد، وذلك في أثناء عملها إلى جانب سفن تابعة للبحرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت أربع سفن، هي مدمرة صينية «رينهاي» مزودة بصواريخ موجهة، وأخرى «لويانغ 3» مزودة بصواريخ موجهة، وسفينة إمداد «فوتشي»، وفرقاطة روسية «ستيريجوشي»، تبحر شمال شرقاً على بعد 330 كيلومتراً تقريباً جنوب غرب أوكينوتوري، الأحد.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الجيش الياباني أكد لاحقاً أن المدمرة الصينية «لويانغ 3» أجرت تدريبات بالذخيرة الحية على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب غرب الجزيرة.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة إن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها اليابان عن تدريبات بالذخيرة الحية تقوم بها الصين في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن مدمرة تابعة لها راقبت السفن وجمعت معلومات عن أنشطتها.

وتعترض الصين على قول اليابان إن المياه المحيطة بأوكينوتوري جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، بذريعة أنها شعاب مرجانية وليست جزيرة.

وكثفت الصين وروسيا عملياتهما البحرية والجوية المشتركة حول اليابان في السنوات القليلة الماضية، مما دفع طوكيو إلى زيادة المراقبة وتعزيز دفاعاتها في سلسلة الجزر الجنوبية الغربية وسط مخاوف بشأن الأمن الإقليمي.