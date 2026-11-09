قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديد، في خطوة تعزز مسار تنفيذ شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط الدول الست، مع استهداف اكتمال تشغيلها في ديسمبر (كانون الأول) 2030.

ويأتي التوقيع في المنامة وسط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يبرز أهمية تنويع خيارات النقل وتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية وفق احتياجات كل دولة.

من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55.9 في المائة.

ويستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع بحلول 2030، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 8 ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول 2045.