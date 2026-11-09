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الاقتصاد

قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

اتفاقية عامة تضع إطاراً للتنفيذ والتمويل الوطني

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
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TT

قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديد، في خطوة تعزز مسار تنفيذ شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط الدول الست، مع استهداف اكتمال تشغيلها في ديسمبر (كانون الأول) 2030.

ويأتي التوقيع في المنامة وسط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يبرز أهمية تنويع خيارات النقل وتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية وفق احتياجات كل دولة.

من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55.9 في المائة.

ويستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع بحلول 2030، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 8 ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول 2045.

اقرأ أيضاً

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

قطار الخليج ينتقل إلى مرحلة التنفيذ... شبكة عابرة للدول الست بحلول 2030

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الاقتصاد

قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
TT
TT

قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديد، في خطوة تعزز مسار تنفيذ شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط الدول الست، مع استهداف اكتمال تشغيلها في ديسمبر (كانون الأول) 2030.

ويأتي التوقيع في المنامة وسط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يبرز أهمية تنويع خيارات النقل وتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية وفق احتياجات كل دولة.

من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55.9 في المائة.

ويستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع بحلول 2030، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 8 ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول 2045.

اقرأ أيضاً

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

قطار الخليج ينتقل إلى مرحلة التنفيذ... شبكة عابرة للدول الست بحلول 2030

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أولى الكويت السعودية البحرين
الاقتصاد

العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
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العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، الأحد، سعي الحكومة إلى رفع معدل إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

ونقل بيان للحكومة العراقية عن الزيدي قوله، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار واجتماعه بكبار مساعديه، إن من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم عجلة التنمية في العراق.

كان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد أعلن، السبت، أن معدلات إنتاج النفط الخام العراقية تجاوزت 5 ملايين برميل يومياً، وأن العراق يمتلك طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تفوق بكثير سقف الإنتاج المحدد له حالياً ضمن اتفاقات البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتعمل وزارة النفط في تنفيذ خطط بالتعاون مع كبريات الشركات الأميركية والأجنبية لتطوير الحقول النفطية، وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

ودعا الزيدي إلى توجيه دعوات للشركات العالمية المتخصصة بالفوسفات والزجاج للاستثمار في هذا القطاع المهم، وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، ودعم الاقتصاد.

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اقتصاد العراق نفط العراق
الاقتصاد

الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
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الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)

تسعى الغابون إلى إحياء مشروع «مابوني» للنيوبيوم والمعادن النادرة، المتعثر منذ فترة طويلة، وذلك من خلال مشروع تطوير مقترح بقيمة ملياري دولار، يضم شركة «نيو إنيرجي ميتالز» المدعومة من جانب دولة الإمارات، ومجموعة «إنفي» الهندسية الصينية.

وقدمت شركة «نيو إنيرجي ميتالز» وشركة «داسك غابون» التابعة لها، دراسة فنية للمشروع إلى الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغويما، خلال زيارته بكين الأسبوع الماضي، وفق ما ورد في بيان نُشر بصفحة الرئاسة على منصة «فيسبوك».

وفي حال ووفق على المشروع، فمن المتوقع أن يوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، وأن يشمل مرافق معالجة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا. ومن المقرر بدء أعمال البناء عام 2027.

يذكر أن مشروع «مابوني»، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي ليبرفيل؛ عاصمة الغابون، يخضع للتنقيب منذ أعوام، ولكنه لم يصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري.

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