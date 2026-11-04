قطاع الخدمات البريطاني يسجل أقوى نمو منذ فبراير بدعم من زيادة الطلبيات والتوظيف

سجلت شركات الخدمات البريطانية في أكتوبر (تشرين الأول) أقوى نمو لها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة الطلبيات والتوظيف، رغم تصاعد الضغوط على التكاليف، وفق مسح صدرت نتائجه الأربعاء.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ52.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أعلى مستوى له في 8 أشهر، وإن جاء دون القراءة الأولية البالغة 53.1 نقطة. وتشير القراءات فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو، وفق «رويترز».

وقال تيم مور، المدير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن زيادة أعباء العمل ارتبطت بتحسن فرص المبيعات، ولا سيما تلك المرتبطة بالإنفاق الاستثماري على الذكاء الاصطناعي.

وأشار المسح إلى استمرار مرونة الاقتصاد البريطاني؛ لكنه سلط الضوء أيضاً على العوامل التي ترجِّح اتجاه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة الخميس، للمرة الأولى منذ عام 2023.

وارتفع مؤشر التوظيف في المسح بمقدار نقطتين، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.

كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار)، رغم تراجع طفيف في مؤشر الأسعار التي تفرضها الشركات على عملائها مقارنة بسبتمبر.

وسجل مؤشر توقعات النشاط المستقبلي أعلى مستوى له منذ فبراير، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والصناعة، إلى 52.9 نقطة في أكتوبر، من 52 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً بدوره أعلى قراءة منذ فبراير.