الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعَي البنوك والطاقة النظيفة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعة بمكاسب أسهم البنوك وشركات الطاقة النظيفة، بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي، بينما قفز سهم شركة «نوفو نورديسك»، المنتجة لدواء «ويغوفي»، عقب رفع توقعاتها السنوية.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع مؤشرا «داكس» الألماني و«كاك 40» الفرنسي. وسجل مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي أداءً أفضل، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم البنوك من بين القطاعات الأفضل أداءً؛ إذ صعدت بأكثر من 2 في المائة، مع اتجاه المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من أسهم المصارف التي تركز أعمالها على الأسواق المحلية، والتي تخلَّف أداؤها عن السوق الأوسع خلال معظم العام.

وكانت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 600» قد تراجعت بما يصل إلى 1.4 في المائة في وقت سابق من التعاملات، قبل أن تتعافى عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلسَي الشيوخ والنواب. كما ارتاح المستثمرون بعد قبول الرئيس الأميركي دونالد ترمب نتائج الانتخابات.

وسجلت أسهم شركات الطاقة النظيفة، التي تأثرت بشدة بسياسات ترمب، أكبر المكاسب بين القطاعات. وارتفع سهم «فيستاس» بنسبة 5 في المائة، و«أورستد» بنسبة 7 في المائة، بينما قفز سهم «نورديكس» بنسبة 4.7 في المائة.

وصعد سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 4.6 في المائة، بعدما أعلنت الشركة المنتجة لدواء «ويغوفي» تحقيق أرباح تشغيلية معدلة في الربع الثالث تجاوزت توقعات المحللين، ورفعت تقديراتها لمبيعات العام كله وأرباحه.

كما تعافت أسهم التكنولوجيا من خسائرها المبكرة، لتُتداول مرتفعة بنسبة 0.4 في المائة. وأسهمت التوقعات القوية لشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» الأميركية لصناعة الرقائق في الحد من المخاوف من أن تؤدي الرقابة الأكثر تشدداً من جانب الديمقراطيين إلى جعل شركات الذكاء الاصطناعي أكثر حذراً في إنفاقها على هذه التقنية.

وارتفع سهما «إنفينيون» و«إيه إس إم إل» بأكثر من 1.1 في المائة لكل منهما، بينما سجلت أسهم شركات تجهيزات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها «سيمنز إنرجي» و«شنايدر إلكتريك»، مكاسب طفيفة.