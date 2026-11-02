الرئيس التنفيذي الجديد لـ«أبل» يواجه أول اختبار مالي وسط تصاعد تكاليف رقائق الذاكرة

يستعد جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «أبل»، لعقد أول مؤتمر هاتفي لإعلان النتائج المالية منذ توليه منصبه، الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لتوقعات الشركة بشأن ما إذا كانت سلسلة منتجاتها الجديدة قادرة على تعويض الارتفاع المتنامي في تكاليف رقائق الذاكرة.

وتولى تيرنوس قيادة الشركة خلفاً لتيم كوك في سبتمبر (أيلول)، وأشرف منذ ذلك الحين على إطلاق أول جوال قابل للطي من «أبل»، ومركز للتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، إلى جانب أول حواسيب محمولة تعمل باللمس من إنتاج الشركة. وبدأ شحن هذه المنتجات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، في وقت تواجه فيه الشركة ما وصفه كوك بـ«فيضان يحدث مرة كل مائة عام» في تكاليف الذاكرة المتصاعدة، وفق «رويترز».

وتتركز متابعة المستثمرين على ثلاثة ملفات رئيسية: توقعات الشركة للربع الحاسم الذي يشمل موسم الأعياد، وموقف تيرنوس من الذكاء الاصطناعي والنسخة المطورة من المساعد الصوتي «سيري»، فضلاً عن ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، التي يتوقع محللون أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الأرباح الفصلية إلى أضعف مستوياته في ستة أرباع.

وتسعى «أبل» إلى تقديم مقاربة مختلفة لخدمات الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها، ومن بينهم شركة «ميتا بلاتفورمز» التي حقق مساعدها الذكي «ميوز» انتشاراً واسعاً في تصنيفات متجر التطبيقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركات منافسة، مثل «أوبن إيه آي»، التي تقاضيها «أبل» بتهمة الاستيلاء المزعوم على أسرار تجارية، على تطوير أجهزة تستهدف منافسة «آيفون» على موقعه بوصفه الجهاز المحوري في حياة المستخدمين. وقد تكون لطريقة تعامل «أبل» مع الذكاء الاصطناعي انعكاسات كبيرة على مستقبل قطاع الخدمات لديها، الذي أثار تباطؤ نموه قلق المستثمرين بعد سنوات من التوسع السريع.

وقال دان مورغان، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «سينوفوس تراست»، التي تمتلك أسهماً في «أبل»، إن الابتكارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء تتقدم بوتيرة تفوق بكثير ما يقدمه المساعد الصوتي «سيري»، إلا أن «أبل» تؤكد أن نهجها يولي اهتماماً أكبر بالثقة والخصوصية.

وتسوّق الشركة أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها بوصفها أدوات موجهة إلى المستخدمين العاديين، وليس فقط إلى المتخصصين في وادي السيليكون، الذين يعتمد كثير منهم على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها شركات مثل «أوبن إيه آي».

وأضاف مورغان أن المستثمرين يريدون معرفة ما إذا كانت «أبل» قادرة على تحقيق إيرادات من خلال إتاحة وكلاء ذكاء اصطناعي تطورهم شركات أخرى عبر متجر التطبيقات، والحصول على حصة من الأعمال التي يحققونها.

أداء متفوق للسهم

حتى الآن، أفاد إحجام «أبل» عن الانخراط في سباق الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بأداء سهمها. فقد ارتفع بنحو 27 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على أسهم عمالقة التكنولوجيا، مثل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا» و«أمازون»، مع بحث المستثمرين عن ملاذ من المخاوف بشأن تكاليف بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويتوقع المحللون أن تحقق «أبل» زيادة تقارب 11 في المائة في إيراداتها خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى 113.39 مليار دولار، وهو الربع الرابع من سنتها المالية، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن (إل سي إي جي). كما يُتوقع ارتفاع صافي الأرباح بنحو 6 في المائة إلى 29.04 مليار دولار.

ومن المرجح أن ينمو قطاع الخدمات لدى الشركة بنحو 10 في المائة، ليبلغ 31.56 مليار دولار، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أما مبيعات جوالات «آيفون»، فمن المتوقع أن ترتفع بنحو 15 في المائة إلى 56.54 مليار دولار، مقارنة بنمو بلغ نحو 22 في المائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وستعكس النتائج تسعة أيام فقط من مبيعات طرازي «آيفون 18 برو» الجديدين، في حين طُرح جوال «آيفون ديو»، أول جوال قابل للطي من الشركة، في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني أن تأثير مبيعاته سيظهر بصورة أكبر في نتائج الربع الذي يشمل موسم الأعياد.

وستحظى تصريحات الشركة بشأن أداء «ديو» بمتابعة دقيقة، بعدما أفاد بعض المشترين بظهور تشققات وخطوط على امتداد الطية الوسطى للشاشة الداخلية، ما دفع «أبل» إلى عرض استبدال الأجهزة المتضررة. ويبدأ سعر الجوال في الولايات المتحدة من 1999 دولاراً، فيما نفدت الكميات المتاحة للطلب عبر الإنترنت خلال دقائق من طرحه.

وقالت نبيلا بوبال، المحللة لدى مؤسسة «آي دي سي»، إنها تتوقع استمرار الطلب على «ديو» بمستويات تفوق المعروض، رغم مشكلات الشاشة. وأضافت أن التحدي يتمثل في سرعة تمكن «أبل» من استبدال الأجهزة المتضررة، في ظل استمرار محدودية الإمدادات.

ويقدّر «بنك أوف أميركا» أن متوسط فترة انتظار المشترين لتسلّم جوال «ديو» يبلغ 79 يوماً، مع امتداد مواعيد الشحن إلى يناير (كانون الثاني).