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يوميات الشرق

«أنا الوردة»... معرض قاهري ينسج ملحمة من وجوه البشر والزهور

لوحات الفنانة رانيا خلاف تدشّن عالماً خيالياً

الفنانة تنحاز لتجربة الفن الخام في لوحاتها (الشرق الأوسط)
الفنانة تنحاز لتجربة الفن الخام في لوحاتها (الشرق الأوسط)
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«أنا الوردة»... معرض قاهري ينسج ملحمة من وجوه البشر والزهور

الفنانة تنحاز لتجربة الفن الخام في لوحاتها (الشرق الأوسط)
الفنانة تنحاز لتجربة الفن الخام في لوحاتها (الشرق الأوسط)

في معرضها «أنا الوردة – تاريخ غير شخصي»، تُقارب الفنانة المصرية رانيا خلاف العلاقة بين الإنسان والطبيعة في تكوينات تتجاوز التمثيل الواقعي، تتداخل فيها ملامح الوجوه البشرية مع الأشكال النباتية والورود، وتعيد النظر في الوردة بوصفها كائناً يحمل من التعقيد والتناقض ما تحمله الطبيعة الإنسانية.

ورغم حضور الوردة في عنوان المعرض، الذي يستضيفه غاليري «مُلك» حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإن الزائر لن يجدها بالضرورة في صورتها التقليدية المألوفة، وهو ما يشكّل جزءاً من الرهان التشكيلي للفنانة، التي تستعين بها بوصفها عنصراً تجريدياً وامتداداً للذات الإنسانية. فتتداخل الوردة في مشاهد ملحمية مع الوجوه والأجساد، وتتحول من مفردة جمالية إلى حضور يحمل دلالات تتصل بالهوية والذاكرة والتجربة الإنسانية.

الوجوه في المعرض مساحة للتجريب الفانتازي (الشرق الأوسط)

ففي إحدى اللوحات، تتزاحم كائنات هجينة تجمع بين ملامح البشر والحيوانات والأشكال النباتية، في تكوين أقرب إلى عالم فانتازي تتجاور فيه الكائنات دون اعتبار لنسبها الطبيعية أو أحجامها. وتمنح الخطوط السوداء المتعرجة والألوان الصريحة المشهد طابعاً طفولياً ساخراً، فيما تتداخل الأجساد والعناصر في فضاء مزدحم يصعب فيه الفصل بين ما هو إنساني وحيواني ونباتي، وكأن اللوحة تقترح عالماً تتلاشى فيه الحدود بين الكائنات.

تبدو لوحات المعرض أقرب إلى رسوم تلقائية تحتفظ بروح «الاسكتش» أو الرسم التخطيطي التمهيدي وعفويته، حيث تتجاور الخطوط السوداء الحرة مع مساحات لونية صاخبة، وتتداخل العيون والأنوف والأفواه في وجوه تتحرر من نسبها التشريحية، فيما تتخذ الورود أشكالاً غير مألوفة.

الأعمال تنحاز إلى العفوية والتلقائية في التعبير (الشرق الأوسط)

ترى رانيا خلاف أن «الاسكتش هو روح الفنان، ومرحلة من مراحل تكوين اللوحة»، مشيرة إلى أنه ليس مجرد رسم تخطيطي سريع، وإنما مفهوم أوسع يرتبط بطريقة الفنان في التفكير وتطوير أفكاره. وتضيف، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الاسكتش يمثل «دفتر أحوال الفنان ومرجعيته» التي يمكن أن ينتقي منها عناصر مختلفة ليعيد توظيفها في أعماله النهائية.

وتستعيد رانيا، في هذا السياق، تجارب فنانين كبار، من بينهم فان جوخ، الذي استخدم الرسوم وسيلةً لتنظيم أفكاره، وبيكاسو، الذي اعتمد على دفاتر الرسوم في تطوير تكويناته الفنية، ومنها سلسلة «نساء الجزائر» عام 1955، مؤكدة أن الحدود بين الاسكتش والرسم واللوحة ليست بالضرورة حدوداً فاصلة.

ورود تُشكِّل جوهر الملامح البشرية (الشرق الأوسط)

وتظهر في الأعمال أصداء من جماليات «الفن الخام»، بما تنطوي عليه من تحرر من القواعد الأكاديمية، إلى جانب نزعة غرائبية تتجلى في الملامح المحوّرة والتكوينات غير المتوقعة. وتؤدي تقنية الوسائط المتعددة دوراً في بناء هذه اللغة البصرية، من خلال تراكب المساحات اللونية والخطوط، وترك بعض الأشكال مفتوحة على احتمالات متعددة للتأويل.

في لوحة أخرى، يحتل وجه إنساني معظم مساحة التكوين، وقد تفككت ملامحه إلى مساحات لونية متباينة، فيما تبدو العينان غير متماثلتين، كأن كلاً منهما تنتمي إلى وجه مختلف. وتنبثق من الفم وردة صغيرة، في تداخل بين الجسد والعنصر النباتي، في حين تحيط بالرأس خطوط متعرجة تمنح الشعر هيئة عضوية، لتبدو اللوحة أقرب إلى بورتريه متخيل يتحرر من تسجيل الشبه لصالح التعبير عن عالم داخلي مضطرب.

وفي عمل آخر، يظهر وجه جانبي تتداخل ملامحه مع بقع لونية متباينة، فيما تبرز عين مستقلة تقريباً عن البناء التشريحي المعتاد، لتصبح الوجوه نفسها مساحة للتجريب، لا وسيلة لتسجيل الشبه أو الملامح الشخصية.

ولا تخلو هذه التكوينات من مسحة ساخرة، تتجلى في المبالغة في رسم الملامح وتجاور العناصر غير المتجانسة، فيما تمنح الألوان المتضادة الوجوه حضوراً يتأرجح بين الطرافة والقلق، وتترك للمشاهد حرية اكتشاف العلاقات الخفية بين تفاصيل اللوحة، بعيداً عن المعاني المباشرة أو التفسيرات الجاهزة.

تجاور الملامح البشرية مع عناصر الورود (الشرق الأوسط)

ترى رانيا أن هناك «تداخلاً بين طبيعة الوردة وطبائع البشر»؛ إذ تحمل الوردة سماتهم وتاريخهم الشخصي والجمعي، ولا تحضر في لوحاتها بوصفها رمزاً للجمال فحسب، وإنما كائناً متفاعلاً ومتسائلاً وفاعلاً في المشهد التشكيلي.

يضم المعرض 44 لوحة منفذة بتقنية الوسائط المتعددة على الورق والكانفاس، تتفاوت بين البورتريهات والتكوينات التي تتجاور فيها العناصر البشرية والنباتية. ورغم اختلاف أحجام الأعمال وتفاصيلها، فإنها تحتفظ بوحدة بصرية تقوم على تلقائية الخط وجرأة اللون، وكأن الفنانة تسعى إلى الاحتفاظ بالحالة الأولى للرسم، بما تحمله من اندفاع وحرية، حتى بعد اكتمال اللوحة.

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معرض منوعات مصر

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يوميات الشرق

متسابق عمره 91 عاماً يخطف الأضواء في «دولة التلاوة» بمصر

الشيخ عوض الفردي في «دولة التلاوة» (فيسبوك)
الشيخ عوض الفردي في «دولة التلاوة» (فيسبوك)
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متسابق عمره 91 عاماً يخطف الأضواء في «دولة التلاوة» بمصر

الشيخ عوض الفردي في «دولة التلاوة» (فيسبوك)
الشيخ عوض الفردي في «دولة التلاوة» (فيسبوك)

خطف الشيخ عوض الفردي الأضواء في برنامج «دولة التلاوة»، وأبكى المتسابق، الذي بلغ من العمر 91 عاماً، لجنة التحكيم التي تضم الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والشيخ طه النعماني، والداعية مصطفى حسني، وذلك في أولى حلقات الموسم الثاني، الذي بدأ عرضه على منصات مصرية، مساء الجمعة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري.

وأعلن الدكتور أسامة الأزهري انطلاق الموسم الثاني من البرنامج، الذي يرفع شعار اسم الله «اللطيف». وحسب بيان لوزارة الأوقاف المصرية، انطلق الموسم الثاني من «دولة التلاوة» بمنافسة قوية وتقارب لافت في درجات المتسابقين، الذين قدموا تلاوات قرآنية عكست تنوعاً في الأصوات والأداء. وشهدت الحلقة تقارباً ملحوظاً في درجات التقييم، بما يعكس قوة المنافسة منذ انطلاقتها، ويمنح الموسم الجديد بداية حافلة بالتحدي والترقب.

وأوضح البيان أن الشيخ عوض الفردي يشارك في الموسم الثاني بصفة «ضيف شرف»، حيث تأتي مشاركته في جميع حلقات الموسم، دعماً للأجواء القرآنية وإثراءً للحلقات بحضوره.

ووصف الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية على موقع «فيسبوك» برنامج «دولة التلاوة» بأنه عودة لـ«أيام الجمال والصفاء وسهرات الأنس والفرح بالقرآن من جديد».

ونشر حساب الوزارة صورة جمعت الدكتور أسامة الأزهري والشيخ عوض الفردي، مصحوبة بتعليق: «باب من السعادة والجمال ندخل به كل بيت، ونبع من الجمال يتدفق من مصر ليملأ أذن الدنيا جمالاً وأنساً وفرحاً بالله ورسوله. أرض تعودت أن تلد المواهب المبدعة، وستظل إلى يوم القيامة دولة التلاوة».

وتصدرت الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، التي تضمنت تلاوات قرآنية لافتة لعدد من المتنافسين على جوائز مليونية، إلى جانب تسجيل القرآن الكريم كاملاً، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً (الترند) على موقع «إكس» في مصر، السبت. وأشادت تعليقات ومشاركات تضمنت مقاطع وصوراً من الحلقة الأولى بمحتوى البرنامج والأصوات المشاركة.

وزير الأوقاف مع الشيخ عوض الفردي (وزارة الأوقاف)

من جانبه، وصف خبير الأصوات والمقامات، وعضو لجنة التحكيم في «دولة التلاوة»، الدكتور طه عبد الوهاب، البرنامج، بأنه «نفحة إلهية»، بعدما غيّر ثقافة الشارع وسلوكيات الناس والمفردات المستخدمة في حياتهم اليومية. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن ردود الأفعال كانت رائعة، وأنه لمس بنفسه إشادة الناس بالبرنامج وحديثهم عنه.

وقال عضو لجنة التحكيم إنه بوصفه أحد المشاركين في العمل كان يضع يده على قلبه انتظاراً للنتيجة وردود الأفعال، لكنه فوجئ بأن البرنامج أضفى على الشارع المصري والعربي حالة من الهدوء والسكينة.

ووصف الدكتور طه عبد الوهاب مشاركة الشيخ عوض الفردي بأنها «حالة متفردة»، مشيراً إلى أنه حتى أثناء إعلان الدرجات كان في عالم آخر يراجع الحفظ، ولا يفكر في الأرقام. وأضاف: «البرنامج في الأساس يمنح الفرص للشباب والأعمار الصغيرة أكثر، لكي يكونوا مدارس جديدة، لكن الشيخ عوض كان حالة استثنائية بسبب سنه الكبيرة وذاكرته القوية».

وكشف الدكتور طه أنه أجرى مسابقة بين طفل وشاب لتحديد الأسرع في تسميع أسماء السور، وكان الشيخ عوض هو الأسرع. ولفت إلى أن تأثر لجنة التحكيم بحالة الشيخ عوض الفردي وبكاء أعضائها يعودان إلى كونه رجلاً ترك الدنيا ويعيش مع القرآن، إلى جانب صوته العذب رغم تقدمه في العمر، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن التعلم والمشاركة في المسابقات متاحان للجميع، دون التقيد بسن محددة.

وتعليقاً على مشاركة الشيخ عوض الفردي في «دولة التلاوة»، كتب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «شاهدت الليلة أجمل ما رأت عيني وأكثر ما أبكاها. شاهدت شيخاً جليلاً عمره 91 عاماً يتلو كتاب الله ويرتل القرآن ترتيلاً في هذه السن الكبيرة... هذا الشيخ الجليل له في رقابنا جميعاً دَين لا بد أن نوفيه».

واستكمل نقيب الموسيقيين منشوره داعياً المسؤول النقابي في محافظة البحيرة إلى التنسيق لمنح الشيخ عوض الفردي عضوية النقابة في «شعبة القراء والمنشدين»، حتى تتمكن النقابة من تقديم ما يمكنها من خدمات إليه.

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تلفزيون مصر
يوميات الشرق

في «غودزيللا ناقص صفر»... الوحش لا يُلام

وحش قاتل وضحية: «غودزيللا ناقص صفر» (روبوت كوميونيكاشنز)
وحش قاتل وضحية: «غودزيللا ناقص صفر» (روبوت كوميونيكاشنز)
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في «غودزيللا ناقص صفر»... الوحش لا يُلام

وحش قاتل وضحية: «غودزيللا ناقص صفر» (روبوت كوميونيكاشنز)
وحش قاتل وضحية: «غودزيللا ناقص صفر» (روبوت كوميونيكاشنز)

قال المخرج تاكاشي يامازاكي إن فيلمه Godzilla Minus Zero «غودزيللا ناقص صفر» هو رد على فيلم كريستوفر نولان «أوبنهايمر» (2023) معتبراً أنه «قدّم العالِم الذي اخترع القنبلة النووية ولم يصوّر عواقبها».

تلك العواقب التي تلت إلقاء قنبلتين نوويّتين على هيروشيما وناغازاكي ألهمت المخرج إيشيرو هوندا تقديم أول «غودزيللا» (أو Gojira باليابانية) سنة 1954 أي بعد تسع سنوات من إلقاء القنبلتين في السادس والتاسع من أغسطس (آب) سنة 1945، وسنوات أقل على بدء إجراء تجارب نووية بعضها لم يكن بعيداً عن الساحل الياباني.

مشهد من «غودزيللا ناقص صفر» (imdb)

ألهمت تداعيات إلقاء القنبلتين أفلاماً يابانية أخرى تناولت هذا الوحش البحري. في صميم معظم الأفلام التي أنتجت حول غودزيللا، رسالة مفادها أنه لولا القنبلة النووية لما خرج غودزيللا من أعماق البحر ودمر مدناً وقرى يابانية من بينها العاصمة طوكيو. إنه عقاب مزدوج لبلد عانى قوّة القنبلة وبطش الوحش.

بحراً وجوّاً

يستوعب «غودزيللا ناقص صفر» هذه الرسالة بل يُعيد صياغتها بما يناسب إنسان هذا القرن. صحيح أن نولان لم يهتم بإصدار حكم أخلاقي على صانع القنبلة ولا على ما تسببت فيه من كوارث، لكن ذلك النقص مفيد لفيلمي يامازاكي «غودزيللا ناقص واحد» (2023) وفيلمه القادم لأنه منح المخرج الياباني فرصة الانفراد (خصوصاً في هذا الفيلم) بالموقف السياسي المعادي للقنبلة ومن ألقاها. لو أن نولان أكمل سرد فيلمه ليشمل إلقاء القنبلتين النوويّتين لانتقص من قوّة مضمون غودزيلا يامازاكي وتفرّده.

في «غودزيللا ناقص صفر» تجسيد جديد لكل شيء آخر أيضاً: المجتمع الياباني الذي يحاول النهوض ومحاولة استئناف الحياة من جديد بعد الحرب. الشخصيات التي عرفها الجمهور في فيلم 2023 ما زالت محمّلة بمتاعب ومشاعر الذنب الدفينة. تربط الأحداث بين الشخصيات عبر سيناريو محكم ومتوازن على الجانبين، الإنساني والتشويقي. ثم ذلك الوحش ذو الثلاثة وجوه: هو وحش قاتل أولاً ومتمرّد شرس ثانياً وضحية تُثير الشفقة قبل وبعد كل شيء. كان يعيش في أعماق الأطلسي في عالم خاص به لولا أن تلك التجارب النووية أصابته. لا بد أنه تساءل عن التحوّلات التي طرأت عليه. ما هذه الإشعاعات التي باتت تسري في جسده؟ ما الذي حدث له؟ كان صعوده إلى السطح مدفوعاً بالرغبة في الإجابة عن هذه الأسئلة وليرى من هاجمه لينتقم منه.

حين نشاهد الوحش يحطم كل شيء في طريقه بسهولة، نتضامن معه كوننا، بوصفنا مشاهدين مُلمّين، نفهم دواعي غضبه. نخاف منه، نشعر مع الضحايا الأبرياء لكننا لا نستطيع لومه.

علاوة على ذلك هناك وحش إضافي. ليس وحشاً جديداً على صعيد تاريخ أفلام الوحوش اليابانية (سبق لإيشيرو هوندا تقديمه في عام 1964 باسم غيدورا (Ghidora)، بل كائن متجدد يوظّفه يامازاكي لتوسيع دائرة الصراع ورفع مستوى التشويق وحجم الكارثة.

في فيلم يامازاكي الجديد (تم إطلاقه حول العالم قبل أيام بنجاح تجاري كبير) يظهر غيدورا في صورة وحش مختلف في عناصر تكوينه، يمهّد لغزو قوى قادمة من الفضاء كانت قضت على كواكب بعيدة (يتم ذكر اسم كوكب الزُهرة) قبل آلاف السنين وها هي الآن تحاول تدمير الأرض. هذا ما يرفع سقف التوقعات إذ نعلم أن الوحشين لا بد سيتواجهان عاجلاً أو آجلاً وأحدهما سيخرج منتصراً أو -منعاً للتوقعات المبسّطة- قد لا يخرج أي منهما سالماً.

«غودزيللا ناقص صفر»: الذعر في الشوارع (روبوت كوميونيكاشنز)

هواجس وكوابيس

خلال مشاهدتي للفيلم انفصلت قليلاً عن الحدث الماثل (المشهد الذي نرى فيه غودزيللا يغزو اليابسة بكل قوّته التي لا ينفع معها سلاح) لأفكر في حجم الجهد الذي بذله المخرج يامازاكي وفريق عمله ليأتي كل شيء بهذا القدر من الإتقان التقني في الوقت الذي كان يتعامل فيه، على المستوى الإنساني، مع ذكريات بعض شخصياته المؤلمة وشعور بعضها الآخر (بينهم علماء ومحاربون) بالذنب بسبب حالات ومفارقات وأخطاء ارتكبوها خلال أحداث الفيلم السابق. ولا يقتصر الجهد التقني المبذول فقط على استخدام وتحريك المؤثرات البصرية بل أيضاً على حشد طاقات التصاميم الفنية والإنتاجية إذ تدور الأحداث في ستينات القرن الماضي، حين كان كل شيء مختلفاً، من الملابس إلى العمارة وأنماط الحياة.

في الوقت نفسه، في قلب هذا الفيلم الكوارثي الضخم العديد من النواحي الإنسانية. الحكايات تتآلف برقة. شخصياتها صادقة تلتقي صوب هدف واحد عبر أكثر من قناة. هذه المضامين ليست وقفاً على أحوال شخصياته البشرية بل تمتد ليشمل شخصية غودزيللا أيضاً. الوحيد الذي يبدو مخلوقاً بلا أرق هو الوحش الطائر غيدورا، لكن هذا مفهوم كون غيدورا مصنوعاً وليس مخلوقاً.

الشعور بالذنب والغضب يسود شخصيات هذا الفيلم لأن الماضي لم ينتهِ. بعودة غودزيللا يتبيّن للجميع أن الخطر ما زال حاضراً. الفيلم عن سلسلة متواصلة من الأحداث بدأت بهجوم نووي ما زال حاضراً كآثار وكهاجس يقض مضاجع الجميع (هناك مشهد لكابوس ندرك أسبابه) وكواقع يجسّده غودزيللا... الوحش الذي تتعاطف معه رغم كل شيء.

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سينما
يوميات الشرق

اختبار بسيط للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

أوصت الإرشادات الجديدة بضرورة خضوع الرجال في منتصف العمر لفحوصات دورية (بيكسلز)
أوصت الإرشادات الجديدة بضرورة خضوع الرجال في منتصف العمر لفحوصات دورية (بيكسلز)
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اختبار بسيط للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

أوصت الإرشادات الجديدة بضرورة خضوع الرجال في منتصف العمر لفحوصات دورية (بيكسلز)
أوصت الإرشادات الجديدة بضرورة خضوع الرجال في منتصف العمر لفحوصات دورية (بيكسلز)

أعلنت جمعية السرطان الأميركية، الخميس، عن تغيير جوهري في إرشاداتها بشأن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؛ إذ أوصت بضرورة خضوع الرجال في منتصف العمر لفحوصات دورية للكشف المبكر عن المرض.

وتنصح الجمعية الرجال ذوي المخاطر المتوسطة للإصابة بسرطان البروستاتا بإجراء اختبار دم بسيط يُعرف باسم «مستضد البروستاتا النوعي» (PSA) كل عامين، وذلك في الفئة العمرية ما بين 50 و69 عاماً. أما الرجال الأكثر عرضة للخطر، بمن فيهم ذوو الأصول الأفريقية، ومن لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بالمرض، فتنصحهم بإجراء هذا الاختبار سنوياً، بدءاً من سن 45 عاماً.

ويمثل التحديث الجديد للإرشادات تحولاً في الرؤية المتعلقة بإجراء اختبارات الدم الروتينية للكشف عن «مستضد البروستاتا النوعي» (PSA). فمنذ عام 2010، كانت توصيات الجمعية تكتفي بحثّ الرجال ذوي المخاطر المتوسطة على مناقشة جدوى إجراء هذا الاختبار وتكراره مع أطبائهم.

و«مستضد البروستاتا النوعي» بروتين تنتجه خلايا البروستاتا، سواء أكانت طبيعية أم سرطانية. وقد يشير ارتفاع مستوياته إلى وجود ورم سرطاني أو تضخم حميد في البروستاتا، كما قد يكون مجرد ارتفاع مؤقت ناتج عن ممارسة تمارين بدنية شاقة.

ويُعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال. وتُقدّر الجمعية الأميركية للسرطان أن أكثر من 333 ألف رجل في الولايات المتحدة وحدها سيُشخَّصون بسرطان البروستاتا في عام 2026.

وتُعد فرص النجاة من سرطان البروستاتا مرتفعة جداً في حال اكتشافه مبكراً. ومع ذلك، وُجّهت في السابق انتقادات واسعة النطاق إلى الاعتماد المفرط على اختبار (PSA)، ما أدى إلى ارتفاع معدلات علاج الأورام بطيئة النمو، وإجراء فحوصات متابعة غير ضرورية لأشخاص تبيّن لاحقاً أنهم لا يعانون من السرطان.

وتأتي هذه التوصيات في ضوء تطورات علمية أسهمت في تحسين فهم كيفية مساهمة إجراء اختبار (PSA) دورياً في الكشف عن السرطان قبل انتشاره، حين يصبح علاجه أكثر صعوبة، فضلاً عن تحديد سبل الحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن الفحص.

ووفقاً للإرشادات الجديدة، تشمل هذه التدابير إعادة إجراء الاختبار للتأكد من دقة النتائج، أو الاستعانة بتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتحديد الحالات التي تستدعي أخذ خزعة، فضلاً عن اعتماد نهج المراقبة بديلاً للتدخل العلاجي المكثف في حالات الأورام منخفضة الخطورة.

وقال الدكتور آش تيواري، رئيس قسم المسالك البولية في كلية إيكان للطب التابعة لنظام «ماونت سيناي» الصحي في نيويورك، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، الجمعة: «لقد أزال هذا التحديث حالة الغموض؛ فالتوصية أصبحت واضحة ومباشرة: أجروا الاختبار». وأضاف: «لن تؤدي هذه التوجيهات إلا إلى تسهيل الأمور على الرجال».

وتنصح الإرشادات الجديدة الرجال بمناقشة مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع الطبيب المختص، على أن يتناول الحوار إيجابيات الفحص وسلبياته.

وقال تيواري: «يجب أن يدرك المرضى أن احتمالية إصابتهم بسرطان البروستاتا تتفاوت من شخص إلى آخر».

وتوضح الجمعية الأميركية للسرطان أن وجود «تاريخ عائلي قوي» يعني إصابة أحد الأقارب من الدرجة الأولى (الأب أو الأخ أو الابن) بسرطان البروستاتا قبل سن الخامسة والستين، أو إصابة أكثر من قريب من الدرجة الأولى بالمرض في أي عمر. وفي هذه الحالة، يُصنَّف الشخص ضمن فئة «عالية المخاطر»؛ ما يستدعي إجراء اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) سنوياً، بدءاً من سن الخامسة والأربعين.

أما إذا كان لدى الرجل قريب واحد فقط من الدرجة الأولى أُصيب بسرطان البروستاتا بعد سن الخامسة والستين، فينبغي له البدء بالفحص في سن الخامسة والأربعين، مع الاكتفاء بإجرائه كل عامين.

ولا يُنصح بإجراء الفحوصات للرجال الذين تدهورت حالتهم الصحية إلى درجة تجعل من غير المتوقع أن يعيشوا عشر سنوات أخرى. أما الآخرون، فتوصي الإرشادات بمناقشة خيار الفحص مع الطبيب عند بلوغ سن السبعين، نظراً إلى أن فوائده تصبح أقل وضوحاً في هذه المرحلة.

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