«جحيم العابرين» السعودي يجذب جمهور «القاهرة السينمائي»

شهد الفيلم السعودي «جحيم العابرين» استقبالاً لافتاً خلال عرضه العالمي الأول بـ«مهرجان القاهرة السينمائي» في دورته الـ47، وسط حضور كبير من السينمائيين والجمهور، خصوصاً السعوديين المقيمين في مصر. وأدى التزاحم أمام المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية إلى تأخر بدء العرض نحو 20 دقيقة.

وعُرض الفيلم ضمن برنامج «عروض منتصف الليل»، واستقبلت السجادة الحمراء طاقم العمل، بحضور المخرجة هناء العمير، والكاتب أسامة المسلم، وبطلي الفيلم أضواء بدر وباسل الصلي، إلى جانب الممثلين محمد علي، وعزيز غرباوي، وشجاع نشاط، وأحمد البياض. والفيلم ثمرة شراكة بين «مجموعة استوديوهات إم بي سي» والروائي أسامة المسلم لتحويل عدد من أعماله إلى السينما، وهو من إنتاج محفوظ الزهراني.

تدور أحداث «جحيم العابرين» خلال ليلة واحدة، في إطار يمزج بين التشويق والرعب والفانتازيا، مستنداً إلى رواية بالعنوان نفسه حقَّقت نجاحاً بين القراء في السعودية. وكان المسلم قد أشار، في مقدمة الفيلم، إلى أن الرواية استلهمت واقعة حقيقية حدثت على أحد الطرق الجبلية في جنوب المملكة.

فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (إدارة المهرجان)

وتبدأ الحكاية مع الشابة «يمنى» التي تقود سيارتها عبر طريق جبلي منعزل، قبل أن تصادف شاباً يدعى «عاصم» تعطلت سيارته بسبب نفاد الوقود، فيطلب منها توصيله إلى أقرب محطة. وبعد تردد، تقرِّر مساعدته، لتنطلق معاً رحلة محفوفة بالمخاطر، تتصاعد خلالها أحداث الغموض والرعب، وتجد البطلة نفسها أمام اختبارات متلاحقة لشجاعتها وقدرتها على مواجهة مخاوفها، وصولاً إلى نهاية تحمل مفاجأة درامية.

وحظي الفيلم بتفاعل من الجمهور السعودي خلال نقاش أعقب العرض، إذ أشاد عدد من الحاضرين بقدرته على نقل الرواية إلى الشاشة السينمائية، مع الاحتفاظ بعنصر التشويق. وأوضح أسامة المسلم أنه لم يلتزم حرفياً بالرواية عند إعداد السيناريو، بل استغنى عن بعض المواقف التي يحبها لأنها لا تخدم البناء السينمائي، أو قد تؤثر في إيقاع الفيلم.

وأشار إلى أن لغة السينما تختلف عن الرواية المنشورة، إذ تتطلب تكثيف الحكاية وإفساح المجال للصورة لتشارك في عملية السرد، موجهاً الشكر إلى المخرجة هناء العمير على رؤيتها البصرية التي نقلت النَّصَّ إلى مساحة إبداعية مختلفة، ومؤكداً أن المخرج شريك إبداعي في العمل وليس مجرد ناقل للنص.

من جانبها، قالت المخرجة هناء العمير إن أفلام التشويق والرعب تمنح المخرج مساحة أرحب للتجريب، كما أنها تحظى بجمهور واسع في شباك التذاكر. وأوضحت أنها رغبت في خوض هذه التجربة بعد تعلقها بأفلام من هذا النوع، وفي مقدمتها فيلم «سايكو» للمخرج ألفريد هيتشكوك، مشيرة إلى أن الفيلم استند إلى نَصٍّ روائي قوي حقَّق نجاحاً وجمع حوله شريحة واسعة من القراء، وهو ما مثل تحدياً إضافياً لها.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنها تحمَّست لأن يكون العرض الأول للفيلم في «مهرجان القاهرة السينمائي»، الذي وصفته بـ«العزيز والعريق»، لافتة إلى أن عدداً من أفراد الطاقم الفني مصريون، من بينهم المونتيرة هبة عثمان والمخرج عبد الوهاب شوقي، الذي عمل مساعداً أول للمخرج، كما أُنجزت عمليات ما بعد الإنتاج في القاهرة.

وأشارت العمير إلى أنها كانت تتطلع إلى تقديم فيلمها الروائي الطويل الأول بعد تجارب درامية سابقة، لكنها اضطرت إلى تأجيل مشروعها السينمائي «الرقص على حافة السيل»، الذي عملت عليه طويلاً؛ بسبب احتياجه إلى تمويل كبير. وأضافت أنها وجدت في «جحيم العابرين» فرصةً مناسبةً لخوض تجربتها السينمائية الأولى، خصوصاً أن العمل مختلف تماماً عن مشروعها المؤجل، بشخصياته المحدودة، وأحداثه التي تدور خلال ليلة واحدة.

الفيلم يتناول قصة رعب وتشويق (الشركة المنتجة)

وأكدت أن شخصية البطلة جذبتها، لما تحمله من ملامح لم يسبق تقديمها بهذه الصورة في السينما السعودية، مشيرة إلى أنها أرادت من خلال التجربة تقديم معالجة تحمل بصمتها الخاصة، مع الانفتاح على استكشاف أنواع سينمائية مختلفة.

وعن تحديات التصوير، أوضحت أن نحو 85 في المائة من أحداث الفيلم صُوّرت في مواقع خارجية بجنوب المملكة، بينما جرى تصوير مشاهد أخرى داخل سيارة وفي ظروف ليلية، وهو ما تطلب جهداً كبيراً للحفاظ على تصاعد الأحداث والتوتر وجذب انتباه المشاهد. وأضافت أن التصوير استغرق شهراً، معربة عن أملها في أن يحقِّق الفيلم نجاحاً جماهيرياً مع قرب طرحه تجارياً في 19 من الشهر الحالي.

من جهتها، قالت بطلة الفيلم أضواء بدر، خلال النقاش الذي أعقب العرض، إنها عملت على دراسة شخصية «يمنى» من جوانبها النفسية والعائلية والعاطفية، لتوظيف هذه الأبعاد في بناء أدائها، معربة عن سعادتها بالتجربة والعمل مع فريق الفيلم. في حين أكد الفنان باسل الصلي حرصه على أداء المشاهد الخطرة بنفسه، دون الاستعانة ببديل (دوبلير)، سعياً إلى تحقيق أكبر قدر من المصداقية في الأداء.

وفي قراءة نقدية للعمل، وصف الناقد السعودي أحمد العياد «جحيم العابرين» بأنه فيلم «مختلف وغير معتاد»، مشيراً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه ثاني فيلم سعودي مقتبس عن رواية بعد فيلم «حوجن». ورأى أن تولي مؤلف الرواية أسامة المسلم كتابة السيناريو سهّل عملية الاقتباس، لكونه الأكثر دراية بعالم الرواية وشخصياتها، فضلاً عن حضوره خلال التصوير ومشاركته في نقاشات مستمرة مع المخرجة.

ولفت العياد إلى تجاوب قطاع كبير من الجمهور مع الفيلم خلال عرضه في القاهرة، متوقعاً أن يحقِّق الفيلم إيرادات جيدة في دور السينما السعودية.