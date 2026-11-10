«تَكوّن بالحوار»... تصميمات مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة

تحت عنوان «تَكوَّن بالحوار» يستضيف المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) واحداً من المعارض ذات الطبيعة الخاصة والنوعية والتي تقيم حواراً سرّياً مع مفردات وعناصر الحضارة المصرية القديمة التي تغلف أجواء المكان.

تستلهم إبداعات 17 مصمماً وفناناً، من مختلف دول العالم تجليات الفن المصري القديم في الحياة اليومية، ليقدموا أعمالاً معاصرة يمكن القول إنها «تكوّنت» بالفعل من خلال «حوار فني جمالي» يربط الماضي بالحضارة في صيغة متفردة.

وتحضر في تلك الأعمال الرموز المصرية القديمة، كالأفعى التي تجسد معنى الخلود عبر تجدد الزمن، وزهرة اللوتس التي تعكس مفهوم النقاء والسمو، والسفينة التي تبحر إلى عوالم أخرى من الدهشة والاكتشاف، والجعران الذي يشير إلى الحظ السعيد، عبر إبداعات متنوعة وتشكيلات متباينة لفنانين من مختلف الأجيال والثقافات، لكنهم يعزفون اللحن نفسه الذي تتردد أصداؤه في قاعات العرض الأثرية بالمتحف.

ولا يريد هؤلاء أن يستنسخوا إبداعات المصريين القدماء أو يعيدوا إنتاج تجاربهم في مختلف شؤون الحياة، وإنما أن يقدموا رؤيتهم الخاصة التي توازي القديم وتبني عليه، بعد أن تستنبط منه فكرة ما أو تشكيل مختلف، برؤية عصرية وفلسفة جديدة.

الأعمال مزجت الماضي بالحاضر (آرت دي إيجيبت)

وتوضح نادين عبد الغفار، مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، الجهة المنظِّمة للمعرض، تلك الفكرة، مشيرة إلى أن «الماضي ليس شيئاً مقطوع الصلة بالحاضر، كما أنه يرتبط بوشائج قوية مع المستقبل، وبالتالي تكمن أهمية المعرض في أنه يُخرج هذا المفهوم من إطاره النظري إلى رحاب الواقع التطبيقي عبر نماذج عملية تنبض بالدهشة والجمال».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المعرض يجسد كذلك العديد من المعاني ويُبرز الكثير من الرسائل، منها الطبيعة العبقرية للحضارة المصرية القديمة وقدرتها على الإلهام والتجدد من خلال حضورها الكثيف في عقول ووجدان الأجيال الجديدة بمختلف مرجعياتها الثقافية والإنسانية».

وتشمل الأعمال المعروضة طيفاً واسعاً من التصميمات المدهشة التي تضم، على سبيل المثال لا الحصر، أثاثاً منزلياً كالطاولة الجانبية «الكونسول» والمقاعد، فضلاً عن النسيج الملون والتماثيل النصفية والموائد الدائرية والتكوينات الزجاجية البديعة، والمزلاج الخشبي، وكذلك الحليّ وأدوات الزينة النسائية بمختلف مكوناتها.

وتتجاوز تلك الأعمال وظيفتها المباشرة في الحياة الاجتماعية، قديماً أو حديثاً، لتتحول إلى قطعة فنية منحوتة برهافة وتروي شيئاً من سر الإبداع عبر آلاف السنين، كما تحكي عن رؤية الجيل الحالي لتجليات الفن البعيد وكيف يمكن استحضاره في قوالب معاصرة، وفق صيغة تمزج بين الأصالة والحداثة.

الأعمال عبَّرت عن حوار سرِّي مع الحضارة المصرية القديمة (آرت دي إيجيبت)

وكان لافتاً أن الفنانين والمصممين المعاصرين استخدموا نفس الخامات التي استخدمها نظراؤهم في العصور القديمة بوادي النيل، لا سيما الأحجار الطبيعية كالغرانيت والبازلت والحجر الجيري والألباستر، وكذلك الأخشاب المستخرجة من أشجار السنط والجميز والآبنوس والصفصاف، فضلاً عن الزجاج والمعادن المختلفة، وبخاصة النفيس منها كالذهب والفضة.

ويعزف خوسيه شنايدر (المكسيك) على وتر الزهور والنباتات ليصنع منها ما يشبه قصيدة شعر، وهو نفس الهدف الذي تسعى إليه مواطنته ألانا بيرنز من خلال توظيف شديد الخصوصية للأصداف والأواني، فيما تبرع جيانغ تشوينغ إير (الصين) في استخدام شجرة الخيزران أو ما يُعرف بـ«سيقان البامبو»، الشهيرة صينياً، لصنع الكراسي الشهيرة في بيوت المصريين القدماء، بحساسية خاصة تعكس نوعاً من التواصل بين حضارتين عظيمتين.

وتسعى جوانا فان باريجز (كوستاريكا) إلى إعادة تفسير الأساطير القديمة في هذا السياق، خصوصاً تجليات الإلهة نوت، رمز البعث والحياة، والملقبة بـ«سيدة السماء وأم النجوم»، من خلال تصميمات خاصة للكراسي، فيما يبدو الجعران بطلاً في تصميمات ليزا ليسونيا (سويسرا) من المشغولات الذهبية التي توّظف كذلك الياقوت الأزرق والفيروز، وفق تشكيلات تدهش العين وتثير المخيلة.