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يوميات الشرق

«تَكوّن بالحوار»... تصميمات مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة

معرض جديد يستضيفه «متحف التحرير» بمشاركة 17 فناناً

من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)
من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)
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«تَكوّن بالحوار»... تصميمات مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة

من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)
من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)

تحت عنوان «تَكوَّن بالحوار» يستضيف المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) واحداً من المعارض ذات الطبيعة الخاصة والنوعية والتي تقيم حواراً سرّياً مع مفردات وعناصر الحضارة المصرية القديمة التي تغلف أجواء المكان.

تستلهم إبداعات 17 مصمماً وفناناً، من مختلف دول العالم تجليات الفن المصري القديم في الحياة اليومية، ليقدموا أعمالاً معاصرة يمكن القول إنها «تكوّنت» بالفعل من خلال «حوار فني جمالي» يربط الماضي بالحضارة في صيغة متفردة.

وتحضر في تلك الأعمال الرموز المصرية القديمة، كالأفعى التي تجسد معنى الخلود عبر تجدد الزمن، وزهرة اللوتس التي تعكس مفهوم النقاء والسمو، والسفينة التي تبحر إلى عوالم أخرى من الدهشة والاكتشاف، والجعران الذي يشير إلى الحظ السعيد، عبر إبداعات متنوعة وتشكيلات متباينة لفنانين من مختلف الأجيال والثقافات، لكنهم يعزفون اللحن نفسه الذي تتردد أصداؤه في قاعات العرض الأثرية بالمتحف.

ولا يريد هؤلاء أن يستنسخوا إبداعات المصريين القدماء أو يعيدوا إنتاج تجاربهم في مختلف شؤون الحياة، وإنما أن يقدموا رؤيتهم الخاصة التي توازي القديم وتبني عليه، بعد أن تستنبط منه فكرة ما أو تشكيل مختلف، برؤية عصرية وفلسفة جديدة.

الأعمال مزجت الماضي بالحاضر (آرت دي إيجيبت)

وتوضح نادين عبد الغفار، مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، الجهة المنظِّمة للمعرض، تلك الفكرة، مشيرة إلى أن «الماضي ليس شيئاً مقطوع الصلة بالحاضر، كما أنه يرتبط بوشائج قوية مع المستقبل، وبالتالي تكمن أهمية المعرض في أنه يُخرج هذا المفهوم من إطاره النظري إلى رحاب الواقع التطبيقي عبر نماذج عملية تنبض بالدهشة والجمال».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المعرض يجسد كذلك العديد من المعاني ويُبرز الكثير من الرسائل، منها الطبيعة العبقرية للحضارة المصرية القديمة وقدرتها على الإلهام والتجدد من خلال حضورها الكثيف في عقول ووجدان الأجيال الجديدة بمختلف مرجعياتها الثقافية والإنسانية».

وتشمل الأعمال المعروضة طيفاً واسعاً من التصميمات المدهشة التي تضم، على سبيل المثال لا الحصر، أثاثاً منزلياً كالطاولة الجانبية «الكونسول» والمقاعد، فضلاً عن النسيج الملون والتماثيل النصفية والموائد الدائرية والتكوينات الزجاجية البديعة، والمزلاج الخشبي، وكذلك الحليّ وأدوات الزينة النسائية بمختلف مكوناتها.

وتتجاوز تلك الأعمال وظيفتها المباشرة في الحياة الاجتماعية، قديماً أو حديثاً، لتتحول إلى قطعة فنية منحوتة برهافة وتروي شيئاً من سر الإبداع عبر آلاف السنين، كما تحكي عن رؤية الجيل الحالي لتجليات الفن البعيد وكيف يمكن استحضاره في قوالب معاصرة، وفق صيغة تمزج بين الأصالة والحداثة.

الأعمال عبَّرت عن حوار سرِّي مع الحضارة المصرية القديمة (آرت دي إيجيبت)

وكان لافتاً أن الفنانين والمصممين المعاصرين استخدموا نفس الخامات التي استخدمها نظراؤهم في العصور القديمة بوادي النيل، لا سيما الأحجار الطبيعية كالغرانيت والبازلت والحجر الجيري والألباستر، وكذلك الأخشاب المستخرجة من أشجار السنط والجميز والآبنوس والصفصاف، فضلاً عن الزجاج والمعادن المختلفة، وبخاصة النفيس منها كالذهب والفضة.

ويعزف خوسيه شنايدر (المكسيك) على وتر الزهور والنباتات ليصنع منها ما يشبه قصيدة شعر، وهو نفس الهدف الذي تسعى إليه مواطنته ألانا بيرنز من خلال توظيف شديد الخصوصية للأصداف والأواني، فيما تبرع جيانغ تشوينغ إير (الصين) في استخدام شجرة الخيزران أو ما يُعرف بـ«سيقان البامبو»، الشهيرة صينياً، لصنع الكراسي الشهيرة في بيوت المصريين القدماء، بحساسية خاصة تعكس نوعاً من التواصل بين حضارتين عظيمتين.

وتسعى جوانا فان باريجز (كوستاريكا) إلى إعادة تفسير الأساطير القديمة في هذا السياق، خصوصاً تجليات الإلهة نوت، رمز البعث والحياة، والملقبة بـ«سيدة السماء وأم النجوم»، من خلال تصميمات خاصة للكراسي، فيما يبدو الجعران بطلاً في تصميمات ليزا ليسونيا (سويسرا) من المشغولات الذهبية التي توّظف كذلك الياقوت الأزرق والفيروز، وفق تشكيلات تدهش العين وتثير المخيلة.

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«تَكوّن بالحوار»... تصميمات مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة

من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)
من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)
TT
TT

«تَكوّن بالحوار»... تصميمات مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة

من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)
من أعمال المعرض (آرت دي إيجيبت)

تحت عنوان «تَكوَّن بالحوار» يستضيف المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) واحداً من المعارض ذات الطبيعة الخاصة والنوعية والتي تقيم حواراً سرّياً مع مفردات وعناصر الحضارة المصرية القديمة التي تغلف أجواء المكان.

تستلهم إبداعات 17 مصمماً وفناناً، من مختلف دول العالم تجليات الفن المصري القديم في الحياة اليومية، ليقدموا أعمالاً معاصرة يمكن القول إنها «تكوّنت» بالفعل من خلال «حوار فني جمالي» يربط الماضي بالحضارة في صيغة متفردة.

وتحضر في تلك الأعمال الرموز المصرية القديمة، كالأفعى التي تجسد معنى الخلود عبر تجدد الزمن، وزهرة اللوتس التي تعكس مفهوم النقاء والسمو، والسفينة التي تبحر إلى عوالم أخرى من الدهشة والاكتشاف، والجعران الذي يشير إلى الحظ السعيد، عبر إبداعات متنوعة وتشكيلات متباينة لفنانين من مختلف الأجيال والثقافات، لكنهم يعزفون اللحن نفسه الذي تتردد أصداؤه في قاعات العرض الأثرية بالمتحف.

ولا يريد هؤلاء أن يستنسخوا إبداعات المصريين القدماء أو يعيدوا إنتاج تجاربهم في مختلف شؤون الحياة، وإنما أن يقدموا رؤيتهم الخاصة التي توازي القديم وتبني عليه، بعد أن تستنبط منه فكرة ما أو تشكيل مختلف، برؤية عصرية وفلسفة جديدة.

الأعمال مزجت الماضي بالحاضر (آرت دي إيجيبت)

وتوضح نادين عبد الغفار، مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، الجهة المنظِّمة للمعرض، تلك الفكرة، مشيرة إلى أن «الماضي ليس شيئاً مقطوع الصلة بالحاضر، كما أنه يرتبط بوشائج قوية مع المستقبل، وبالتالي تكمن أهمية المعرض في أنه يُخرج هذا المفهوم من إطاره النظري إلى رحاب الواقع التطبيقي عبر نماذج عملية تنبض بالدهشة والجمال».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المعرض يجسد كذلك العديد من المعاني ويُبرز الكثير من الرسائل، منها الطبيعة العبقرية للحضارة المصرية القديمة وقدرتها على الإلهام والتجدد من خلال حضورها الكثيف في عقول ووجدان الأجيال الجديدة بمختلف مرجعياتها الثقافية والإنسانية».

وتشمل الأعمال المعروضة طيفاً واسعاً من التصميمات المدهشة التي تضم، على سبيل المثال لا الحصر، أثاثاً منزلياً كالطاولة الجانبية «الكونسول» والمقاعد، فضلاً عن النسيج الملون والتماثيل النصفية والموائد الدائرية والتكوينات الزجاجية البديعة، والمزلاج الخشبي، وكذلك الحليّ وأدوات الزينة النسائية بمختلف مكوناتها.

وتتجاوز تلك الأعمال وظيفتها المباشرة في الحياة الاجتماعية، قديماً أو حديثاً، لتتحول إلى قطعة فنية منحوتة برهافة وتروي شيئاً من سر الإبداع عبر آلاف السنين، كما تحكي عن رؤية الجيل الحالي لتجليات الفن البعيد وكيف يمكن استحضاره في قوالب معاصرة، وفق صيغة تمزج بين الأصالة والحداثة.

الأعمال عبَّرت عن حوار سرِّي مع الحضارة المصرية القديمة (آرت دي إيجيبت)

وكان لافتاً أن الفنانين والمصممين المعاصرين استخدموا نفس الخامات التي استخدمها نظراؤهم في العصور القديمة بوادي النيل، لا سيما الأحجار الطبيعية كالغرانيت والبازلت والحجر الجيري والألباستر، وكذلك الأخشاب المستخرجة من أشجار السنط والجميز والآبنوس والصفصاف، فضلاً عن الزجاج والمعادن المختلفة، وبخاصة النفيس منها كالذهب والفضة.

ويعزف خوسيه شنايدر (المكسيك) على وتر الزهور والنباتات ليصنع منها ما يشبه قصيدة شعر، وهو نفس الهدف الذي تسعى إليه مواطنته ألانا بيرنز من خلال توظيف شديد الخصوصية للأصداف والأواني، فيما تبرع جيانغ تشوينغ إير (الصين) في استخدام شجرة الخيزران أو ما يُعرف بـ«سيقان البامبو»، الشهيرة صينياً، لصنع الكراسي الشهيرة في بيوت المصريين القدماء، بحساسية خاصة تعكس نوعاً من التواصل بين حضارتين عظيمتين.

وتسعى جوانا فان باريجز (كوستاريكا) إلى إعادة تفسير الأساطير القديمة في هذا السياق، خصوصاً تجليات الإلهة نوت، رمز البعث والحياة، والملقبة بـ«سيدة السماء وأم النجوم»، من خلال تصميمات خاصة للكراسي، فيما يبدو الجعران بطلاً في تصميمات ليزا ليسونيا (سويسرا) من المشغولات الذهبية التي توّظف كذلك الياقوت الأزرق والفيروز، وفق تشكيلات تدهش العين وتثير المخيلة.

مواضيع
معرض مصر
يوميات الشرق

«ديوالي»... حكاية مهرجان جعل الضوء لغة عالمية

هندوس يضيئون مصابيح الزيت بمناسبة عيد ديوالي «مهرجان الأضواء الهندوسي» (د.ب.أ)
هندوس يضيئون مصابيح الزيت بمناسبة عيد ديوالي «مهرجان الأضواء الهندوسي» (د.ب.أ)
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«ديوالي»... حكاية مهرجان جعل الضوء لغة عالمية

هندوس يضيئون مصابيح الزيت بمناسبة عيد ديوالي «مهرجان الأضواء الهندوسي» (د.ب.أ)
هندوس يضيئون مصابيح الزيت بمناسبة عيد ديوالي «مهرجان الأضواء الهندوسي» (د.ب.أ)

مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، تتبدل ملامح المدن الهندية، فالشوارع والشرفات والنوافذ تتزين بآلاف المصابيح الصغيرة، وتتلالأ السماء بالألعاب النارية، فيما تنشغل العائلات بإعداد الحلوى وتبادل الهدايا وارتداء الملابس الجديدة. إنها أجواء مهرجان «ديوالي»، المعروف باسم «مهرجان الأضواء»، الذي تحول من احتفال ذي جذور هندية إلى مناسبة ثقافية واسعة يشارك فيها أكثر من مليار شخص حول العالم.

فتاة هندية تشعل مصباحاً زيتياً (ديا) بمناسبة احتفالات عيد «ديوالي» في بنغالور بالهند 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وتعود تسمية ديوالي إلى كلمة «ديبافالي» بالسنسكريتية، وتعني «صفاً من الأضواء». ويحمل الضوء المعنى الأبرز للمهرجان، إذ يرمز إلى الانتصار على الظلام، وإلى الأمل والتفاؤل وبداية مرحلة جديدة. ولهذا تحرص العائلات على إشعال المصابيح الزيتية الصغيرة المصنوعة من الطين، والمعروفة باسم «دياس»، ووضعها أمام المنازل وعلى النوافذ والشرفات، في تقليد يحول الأحياء إلى مشاهد مضيئة، ويعكس الرغبة في استقبال الأيام المقبلة بروح إيجابية.

امرأة تشعل الألعاب النارية بمناسبة احتفالات مهرجان ديوالي في بنغالور بالهند 09 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ويتحدد موعد المهرجان وفق التقويم القمري، ولذلك يأتي عادة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر، وتستمر الاحتفالات عدة أيام. ولا تقتصر الاستعدادات على الزينة، بل تشمل تنظيف المنازل وتجديدها وشراء الملابس الجديدة، في تعبير عن التخلص من آثار الماضي والاستعداد لبدايات أكثر إشراقاً. كما تشهد الأسواق حركة نشطة، إذ تقبل العائلات على شراء الذهب والمجوهرات والهدايا، باعتبارها رموزاً للازدهار والحظ الجيد.

يسجل المعجبون بالممثل أميتاب باتشان على هواتفهم المحمولة خارج مقر إقامته جلسة بمناسبة «ديوالي» في مومباي بالهند 8 نوفمبر 2026 (رويترز)

ومن أكثر التقاليد لفتاً للنظر فن «رانغولي»، وهو رسم زخارف هندسية ونباتية ملونة أمام المنازل ومداخلها، باستخدام مساحيق ملونة وأحياناً الأرز والزهور. ولا تقتصر هذه الرسوم على الجانب الجمالي؛ فهي تعكس الترحيب بالضيوف، وتضفي على المنازل أجواء من البهجة والتفاؤل، كما تتنافس العائلات في ابتكار تصميمات تجمع بين الألوان والأشكال.

أما الحلويات، فلها حكاية أخرى في الاحتفال؛ إذ تتبادل العائلات والأصدقاء أصنافاً متنوعة مثل «لادو» و«جولاب جامون»، في تقليد يعبر عن المشاركة والمودة وتقاسم الأفراح. وتكتمل الأجواء بالألعاب النارية التي تضيء السماء، وتضفي على المناسبة طابعاً احتفالياً صاخباً، وإن كانت بعض المدن الهندية تفرض قيوداً عليها بسبب تلوث الهواء والضوضاء.

أطلق أفراد من المجتمع الهندوسي الألعاب النارية أثناء احتفالهم بعيد ديوالي في كراتشي (إ.ب.أ)

وخلال السنوات الأخيرة، تجاوزت احتفالات «ديوالي» حدود الهند، وانتقلت إلى مدن كبرى في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، حيث تنظم عروض الرقص والموسيقى والأسواق الثقافية والفعاليات المفتوحة. وفي نيويورك، شهد ميدان تايمز سكوير احتفالات تضمنت عروضاً فنية ورقصات هندية، فيما استضافت مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا فعاليات استعراضية شارك فيها مئات الراقصين.

رجل يحمل طفلاً على كتفيه بجانب دمية فيل مضيئة خلال احتفالات «ديوالي» في سوق السيف في دبي (أ.ب)

وهكذا، لا تقتصر جاذبية «ديوالي» على مشاهد المصابيح والألوان والألعاب النارية، بل تكمن أيضاً في المعاني التي تجمعها هذه التقاليد: الأمل والتجدد والكرم والتواصل بين العائلات والأصدقاء. وهي معانٍ ساعدت المهرجان على تجاوز حدوده الجغرافية، ليصبح احتفالاً ثقافياً يجد فيه ملايين الأشخاص حول العالم فرصة لاستقبال موسم جديد بروح من التفاؤل والبهجة.

يوميات الشرق

روبوت ذكي يغوص 4 آلاف متر لاستخراج كنوز المحيط

مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)
مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)
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روبوت ذكي يغوص 4 آلاف متر لاستخراج كنوز المحيط

مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)
مخلب من حديد يفتّش في أسرار الماء (بكسلز)

أعلنت شركة «إمبوسيبل ميتالز»، العاملة في مجال التعدين في قاع البحار، نجاح اختبار روبوت يعمل ذاتياً ويستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعادن الحيوية بشكل انتقائي، على عمق قد يتجاوز 4 آلاف متر في المحيط الهادئ.

وتوجد في أجزاء من قاع المحيط صخور تشبه حبات البطاطا، تُعرف باسم «العقيدات متعدّدة الفلزات»، وهي غنية بالنحاس والنيكل وغيرهما من المعادن المُستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية والإلكترونيات. وتعتزم شركات كثيرة تعمل في هذا المجال الناشئ استخدام أجهزة تشبه المكانس الكهربائية لاستخراج تلك العقيدات، ممّا يثير جدلاً بين علماء البيئة وخبرائها.

وطوّرت شركة «إمبوسيبل ميتالز»، المدعومة من شركة «واي كومبيناتور»، روبوتاً مزوّداً بطرف مخلبي كبير، تقول إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتفادي الإضرار بالحياة البحرية والحدّ من الآثار البيئية السلبية. وجاء الاختبار ضمن بعثة علمية خلال سبتمبر (أيلول)، إذ توجّه الروبوت ذاتياً إلى قاع البحر، واستخرج نحو 450 غراماً من العقيدات، ثم عاد إلى السطح.

وذكرت «رويترز» أنّ نتائج الاختبار ستُستخدم في تطوير نسخة أكبر من الروبوت. ومع ذلك، لا تزال الشركة بحاجة إلى موافقة إجرائية من الهيئة الدولية لقاع البحار أو الحكومة الأميركية.

وعلى صعيد منفصل، قالت «إمبوسيبل ميتالز» إنّ عائلة مؤسِّس شركة «فيديكس»، فريد سميث، شاركت في جولة التمويل «سيريس إي» الخاصة بالشركة، وهي أول جولة تمويل مؤسسي رسمية تحصل عليها الشركة الناشئة، وانتهت في وقت سابق من العام الحالي. ورفضت الشركة الإفصاح عن قيمة الجولة، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أنها تقترب من 25 مليون دولار، ممّا يرفع قيمة الشركة إلى نحو 110 ملايين دولار.

بدوره، قال المسؤول التنفيذي في «فيديكس» ونائب رئيس شركة «إف دابليو إس إنتربرايزيز»، التي تدير شؤون عائلة سميث، ريتشارد سميث، إنّ تكنولوجيا «إمبوسيبل ميتالز» هي التي جذبته وأثارت حماسته. وأوضح: «إنه (الروبوت) يغوص بشكل مسؤول جداً، وبطريقة صديقة للبيئة، إلى ذلك العمق، ويُخرج تلك العقيدات من قاع البحر من دون إحداث أيّ ضرر بالبيئة». ورفض الكشف عن قيمة الاستثمار، مكتفياً بالقول إنها «كبيرة». وتُعدّ عائلة سميث حالياً ثاني أكبر مساهم في «إمبوسيبل ميتالز».

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