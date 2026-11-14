قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان، في وقت كشفت فيه مصادر سودانية، السبت، أن أسلحة روسية تصل إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك الجزائري.

واستأنف الجيش والقوات المساندة له، أمس الجمعة، العمليات العسكرية في كردفان، إذ سيطر على عدد من المناطق والبلدات، بينما أفادت أنباء بتقدمه حتى تخوم محلية الخوي، حسب مصادر محلية.

وقالت القوة المشتركة إن قواتها خاضت بالتعاون مع الجيش معارك عسكرية ضارية في جبهة القتال، أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني بتحرير محلية الخوي، وعدد من البلدات المجاورة لها، وهي صريف عنكوشة، وأم لبانة الدودية، ومناطق أخرى في الولاية.

وأضافت «القوة»، في بيان صحافي في وقت متأخر من الجمعة، أنها كبدت «قوات الدعم السريع» خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتدمير 20 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، والاستيلاء على 40 عربة أخرى.

وحسب البيان، قُتل في الهجوم قائد القوة المعادية وعدد من عناصرها. كما أكدت «المشتركة» أن الجيش والقوات المساندة له من حركات الكفاح المسلح والمستنفرين يواصلون شن عمليات برية واسعة النطاق «حتى استعادة الأمن والاستقرار في كل أنحاء السودان».

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

كانت منصات موالية لتحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، قد أكدت أن قوات التحالف تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه في محيط مدينة الخوي، وألحقت بهم خسائر فادحة.

وتسيطر «الدعم السريع» على معظم المناطق في إقليم دارفور بغرب السودان، وعلى مساحات واسعة من ولاية كردفان. فيما استعاد الجيش خلال الأشهر الماضية السيطرة على مناطق عدة في وسط السودان، كما يسيطر على شمال وشرق البلاد.

وفي وقت سابق، تمكَّن الجيش من استعادة السيطرة على عدد من المدن، والمواقع المهمة في شمال كردفان، من قبضة «الدعم السريع»، التي سبق أن سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.

في سياق التطورات الميدانية، قالت حكومة محافظة «باو»، في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، إن القوات المسلحة والفصائل المساندة لها صدّت هجوماً لــ«الدعم السريع» والحركة الشعبية المتحالفة معها، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، على منطقتي جبل الطين، ومايفول جنوب المحافظة.

وذكرت الحكومة في بيان صحافي «أن الجيش كبّد القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرها على التراجع»، مشيراً إلى أن الجيش السوداني رصد بدقة تحركات لـ«قوات الدعم السريع» في تلك المنطقة، قبل أن يتم محاصرتها وتدمير قواتها.

في سياق موازٍ، كشفت مصادر سودانية عن أن أسلحة روسية وصلت إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك الجزائري. ونقلت صحيفة «السودانية نيوز»، السبت، عن المصادر قولها إن الجيش السوداني تسلّم بالفعل شحنة أسلحة روسية نُقلت عبر مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.

وأضافت الصحيفة أن المطار استُخدم كمحطة لوجستية لعبور الشحنة قبل نقلها إلى السودان، مشيرة إلى أن التسهيلات الجزائرية أضافت مساراً جديداً إلى شبكة الدعم للجيش السوداني.

في هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى ما كشفه موقع «ديفونس نيوز» الأميركي عن توثيق ما لا يقل عن 167 رحلة شحن عسكري بين روسيا والجزائر خلال الفترة الممتدة من مارس (آذار) 2025 إلى أبريل (نيسان) الماضي، واستخدام الجزائر كمحطة عبور للنشاط اللوجستي الروسي نحو أفريقيا.

ويثير مسار تسليح الجيش السوداني في الحرب مخاوف من أن تؤدي الإمدادات الإضافية إلى إطالة أمد الحرب، ومضاعفة معاناة المدنيين.