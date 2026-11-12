عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
يوميات الشرق

فتى مصاب بالتوحّد ينجو بعد 6 أيام من الضياع في غابات أستراليا

مروحية تعثر عليه نائماً فوق صخرة بعدما حاصرته تضاريس شديدة الانحدار

ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)
ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)
TT
TT

فتى مصاب بالتوحّد ينجو بعد 6 أيام من الضياع في غابات أستراليا

ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)
ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)

عثرت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، على فتى مصاب بالتوحُّد، يبلغ 17 عاماً، حيّاً بعد أن ظلّ تائهاً لـ6 أيام في مناطق حرجية بشرق أستراليا.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشرطة قولها إنّ الفتى، الذي لم تكشف عن هويته سوى باسمه الأول، ويليام، كان قد بدأ رحلة تخييم مع صديق له في سنّ المراهقة، عندما اختفى يوم الجمعة الماضي بالقرب من والالا، وهي بلدة سابقة لتعدين الذهب تقع على بُعد 185 كيلومتراً شرق ملبورن.

وعثر عليه طاقم مروحية تابعة للشرطة نائماً على صخرة مسطّحة بجانب جدول مائي، وسط منطقة برّية، قبل أن يُعاد لاحقاً إلى والدته. وأظهر مقطع فيديو صُوّر من مروحية الإنقاذ أنّ الفتى كان عاري الصدر، وقد أصيب بحروق الشمس، ويرتدي سروالاً قصيراً، وحذاءً، ويستخدم مناشف أغطيةً للتدفئة.

وذكر بيان للشرطة أن ويليام كان في حالة معنوية جيدة، ويتمتّع بصحة جيدة إلى حدّ كبير.

من جهتها، قالت والدته إليزابيث للصحافيين: «أنا في غاية السعادة لأنه لا يزال على قيد الحياة». وأضافت مازحةً: «لن يغادر المنزل مرة أخرى أبداً. سيظلّ معاقباً مدى الحياة، ولن يذهب إلى أيّ مكان مرة أخرى».

وقالت الشرطة إن ويليام نُقل لاحقاً إلى المستشفى لمراقبة حالته الصحية. وأوضحت عائلة ويليام أنّه مصاب بالتوحّد من المستوى الثاني، وهي حالة تتطلّب «دعماً كبيراً»، وفق مجموعة «أوتيزم 360» الأسترالية المعنية بالدفاع عن حقوق المصابين بالتوحّد.

وقد يعاني الشخص المصاب بهذا المستوى صعوبات ملحوظة في التواصل الاجتماعي اللفظي وغير اللفظي، ويعتمد بدرجة كبيرة على الروتين، والأنشطة المتوقّعة، فيما قد يتسبّب أيّ اضطراب بهذا الروتين في ضيق شديد.

وكان الطقس الربيعي في نصف الكرة الجنوبي معتدلاً خلال الأسبوع الماضي في المنطقة الجبلية التي تاه فيها ويليام، مع هطول أمطار قليلة.

وكانت إليزابيث قد أوصلت ابنها وصديقه، يوم الجمعة الماضي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في التخييم. وقالت الشرطة إن ويليام ابتعد مسافة قصيرة عن موقع التخييم، متوجّهاً إلى المكان الذي أنزلتهما فيه والدته، لإحضار مزيد من معدات التخييم، لكنه لم يعد إلى صديقه.

بدوره، قال مفتّش الشرطة بالإنابة جيسون بينبو إن ويليام، بعدما ضلَّ طريقه، أمضى أياماً يتنقّل صعوداً وهبوطاً عبر «تضاريس شديدة الانحدار».

وأضاف أنّ الفتى أمضى اليومين الأخيرين في الموقع الذي عُثر عليه فيه، بجانب الجدول المائي، بعدما حاصرته التضاريس شديدة الانحدار على بُعد كيلومترين من موقع تخييمه.

وأوضح بينبو للصحافيين: «استيقظ على صوت المروحية، ورفع إبهامه إشارةً إلى أنه بخير، فسحبه الطاقم إلى برّ الأمان بواسطة ونش».

وشارك أكثر من 100 من أفراد خدمات الطوارئ والمتطوّعين في عمليات البحث الموسّعة التي نفّذتها الشرطة للعثور عليه.

مواضيع
حوادث أستراليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

شمال افريقيا وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

في وقت لم تنتهِ فيه تحقيقات الجهات القضائية في مصر بشكل نهائي بشأن حادث «قطار العيّاط»، ذهبت تلميحات لوجود شبهة «تخريب» تسبب في وقوع الحادث.

أحمد جمال (القاهرة)
المشرق العربي أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
المشرق العربي

سلام: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمني

استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بشدّة، اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
أوروبا لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
أوروبا

بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا

أعلنت وزيرة الصحة البلغارية، كاتيا إيفكوفا، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في حادثي تصادم جماعي وقعا على طريق سريع.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
خاص اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)
شمال افريقيا

خاص حوادث القطارات في مصر... تراجع نسبي لا ينهي أزمة تاريخية

رغم التراجع النسبي بحوادث القطارات في مصر لا تزال الأزمة مستمرة وآخرها حادث العيَّاط الذي وقع الأحد وخلَّف 7 قتلى وعشرات المصابين.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
شمال افريقيا

مطالبات باستجواب وإقالة... «حادث العيّاط» يضغط على وزير النقل المصري

فاقم حادث تصادم قطارين بمصر بمنطقة «العياط» في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، الضغوط على وزير النقل كامل الوزير، بعد تعدد المطالب البرلمانية والحزبية بمساءلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق

انكشاف سرّ النفوق الغامض لآلاف الضفادع بعد 1700 عام

نجت حكاية الضفادع من أفواه مفترسيها (بيكسلز)
نجت حكاية الضفادع من أفواه مفترسيها (بيكسلز)
TT
TT

انكشاف سرّ النفوق الغامض لآلاف الضفادع بعد 1700 عام

نجت حكاية الضفادع من أفواه مفترسيها (بيكسلز)
نجت حكاية الضفادع من أفواه مفترسيها (بيكسلز)

حدَّد علماء من جامعة بورنموث ومتحف لندن للآثار المسؤولين عن نفوق آلاف الضفادع، بعد نحو 10 أعوام من اكتشاف 8 آلاف عظمة لها داخل أحد الخنادق، في واقعة أثارت حيرة علماء الآثار.

وعُثر على العظام خلال أعمال مشروع تطوير الطريق السريع «A14» الواصل بين كمبردج وهانتينغدون، في المدّة بين عامَي 2016 و2018. وشكّل أصل هذه المقبرة الغامضة للضفادع لغزاً حقيقياً، دفع علماء الآثار إلى استكشاف عدد من الفرضيات والتفسيرات المُحتَملة.

وبعدما تابع الدكتور بول كلاركسون، من جامعة بورنموث، أنباء الاكتشاف في وسائل الإعلام، تواصل مع كبيرة المتخصّصين في علم آثار الحيوانات بمتحف لندن للآثار، الدكتورة فيكي إيوينز، بهدف إجراء مزيد من التحليلات.

وبعد مقارنة آثار التلف التي ظهرت على عظام الضفادع بنتائج دراسات سابقة، توصّل كلاركسون إلى أنّ الضفادع تعرّضت للافتراس على أيدي طيور جارحة، مرجّحاً أن يكون البوم قصير الأذنين وطيور مرزات الدجاج (من الفصيلة البازية) أبرز المتهمين وراء هذه الواقعة.

ومع ذلك، لم تنتهِ القصة عند هذا الحد؛ إذ أظهرت الأدلة الأثرية في الموقع أن الخندق امتلأ خلال عام واحد فقط، ممّا أثار تساؤلات إضافية حول كيفية تراكم هذا العدد الهائل من العظام في مدّة زمنية قصيرة. ودفع ذلك فريق جامعة بورنموث إلى مواصلة البحث.

ومن خلال قياس أحجام عظام العضد لدى الضفادع، وهي منهجية تحليلية جديدة تُستخدم للمرة الأولى، اكتشف الباحثون أنّ معظم الضفادع كانت صغيرة السنّ، وأنها نفقت بعدما التهمتها الطيور خلال فصل الشتاء في عامها الأول. كذلك أظهر التأريخ بالكربون المشعّ، الذي أجرته جامعة فيينا، أنّ هذه البقايا تعود إلى نحو 1700 عام، أي إلى العصر الروماني.

وخلال تلك الحقبة، كانت مياه المستنقعات في وادي المنطقة تنحسر تدريجياً، ممّا أوجد بيئة مثالية لتكاثر الضفادع، ووفَّر بالتالي مصدراً وفيراً للغذاء بالنسبة إلى الطيور الجارحة.

ونظراً إلى أن البوم قصير الأذنين يصطاد عادةً في الأراضي العشبية المفتوحة، بينما كان الوادي مغطّى بالأشجار خلال العصر الحديدي، لجأ الباحثون إلى فحص أدلة إضافية، شملت بقايا القواقع وحبوب اللقاح والفحم. وكشفت هذه الأدلة عن إزالة مساحات واسعة من الغابات تدريجياً، لتحويلها إلى مراعٍ للماشية. وبحلول العصر الروماني، كانت مساحات كبيرة من الأراضي المفتوحة قد ظهرت، مما قلّص عدد الأشجار التي كانت توفّر للضفادع الحماية من الطيور التي تصطاد في المراعي والأراضي العشبية.

وقال الدكتور بول كلاركسون، من جامعة بورنموث، الذي قاد الدراسة المنشورة على موقع الجامعة: «نادراً ما تتيح لنا المواقع الأثرية فرصة رؤية الماضي من منظور يشبه منظور عين البومة».

وأضاف: «لقد انكشف سرّ هذه الضفادع؛ فقد كانت وليمة من الضفادع التهمتها مجموعة من طيور البوم، وتركت عظامها وراءها. ولا تكشف هذه العظام عن طبيعة الحياة التي عاشها البشر بالقرب من مستنقعات العصر الروماني فحسب، وإنما تُقدّم أيضاً معلومات عن العالم الطبيعي، وما كانت تفعله الحيوانات البرّية في الماضي، والظروف التي عاشت فيها».

ويساعد حلّ لغز العظام هذا أيضاً في تقديم مؤشرات وأفكار مهمة تدلّ على أنماط تنقّل وحركة البشر خلال العصر الروماني. ويرجّح الباحثون أن الأنشطة البشرية الأقل كثافة في المنطقة ربما وفّرت ظروفاً ملائمة لصيد الطيور، في وقت كانت فيه المجتمعات المحلّية تزور المنطقة بصورة موسمية لنقل الماشية إلى مراعٍ جديدة.

من جانبها، قالت الدكتورة فيكي إيوينز: «كانت لديّ نظريات كثيرة لتفسير العثور على هذه الكمية الكبيرة من عظام الضفادع في موقع صغير مثل هذا. وكان من الرائع التعاون مع بول للتوصّل أخيراً إلى إجابة عن هذا السؤال».

وأضافت أنّ البحث يوضّح كيف يمكن حتى لأصغر الحيوانات، التي يُعثر على بقاياها في المواقع الأثرية، أن تُسهم في فهم الظروف البيئية في الماضي، فضلاً عن الكشف عن طبيعة النشاط البشري في إطار مشهد طبيعي أوسع نطاقاً.

مواضيع
منوعات دراسة التاريخ الطبيعي تاريخ بريطانيا
يوميات الشرق

فتى مصاب بالتوحّد ينجو بعد 6 أيام من الضياع في غابات أستراليا

ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)
ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)
TT
TT

فتى مصاب بالتوحّد ينجو بعد 6 أيام من الضياع في غابات أستراليا

ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)
ستة أيام أطول من عمر الخوف (أ.ب)

عثرت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، على فتى مصاب بالتوحُّد، يبلغ 17 عاماً، حيّاً بعد أن ظلّ تائهاً لـ6 أيام في مناطق حرجية بشرق أستراليا.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشرطة قولها إنّ الفتى، الذي لم تكشف عن هويته سوى باسمه الأول، ويليام، كان قد بدأ رحلة تخييم مع صديق له في سنّ المراهقة، عندما اختفى يوم الجمعة الماضي بالقرب من والالا، وهي بلدة سابقة لتعدين الذهب تقع على بُعد 185 كيلومتراً شرق ملبورن.

وعثر عليه طاقم مروحية تابعة للشرطة نائماً على صخرة مسطّحة بجانب جدول مائي، وسط منطقة برّية، قبل أن يُعاد لاحقاً إلى والدته. وأظهر مقطع فيديو صُوّر من مروحية الإنقاذ أنّ الفتى كان عاري الصدر، وقد أصيب بحروق الشمس، ويرتدي سروالاً قصيراً، وحذاءً، ويستخدم مناشف أغطيةً للتدفئة.

وذكر بيان للشرطة أن ويليام كان في حالة معنوية جيدة، ويتمتّع بصحة جيدة إلى حدّ كبير.

من جهتها، قالت والدته إليزابيث للصحافيين: «أنا في غاية السعادة لأنه لا يزال على قيد الحياة». وأضافت مازحةً: «لن يغادر المنزل مرة أخرى أبداً. سيظلّ معاقباً مدى الحياة، ولن يذهب إلى أيّ مكان مرة أخرى».

وقالت الشرطة إن ويليام نُقل لاحقاً إلى المستشفى لمراقبة حالته الصحية. وأوضحت عائلة ويليام أنّه مصاب بالتوحّد من المستوى الثاني، وهي حالة تتطلّب «دعماً كبيراً»، وفق مجموعة «أوتيزم 360» الأسترالية المعنية بالدفاع عن حقوق المصابين بالتوحّد.

وقد يعاني الشخص المصاب بهذا المستوى صعوبات ملحوظة في التواصل الاجتماعي اللفظي وغير اللفظي، ويعتمد بدرجة كبيرة على الروتين، والأنشطة المتوقّعة، فيما قد يتسبّب أيّ اضطراب بهذا الروتين في ضيق شديد.

وكان الطقس الربيعي في نصف الكرة الجنوبي معتدلاً خلال الأسبوع الماضي في المنطقة الجبلية التي تاه فيها ويليام، مع هطول أمطار قليلة.

وكانت إليزابيث قد أوصلت ابنها وصديقه، يوم الجمعة الماضي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في التخييم. وقالت الشرطة إن ويليام ابتعد مسافة قصيرة عن موقع التخييم، متوجّهاً إلى المكان الذي أنزلتهما فيه والدته، لإحضار مزيد من معدات التخييم، لكنه لم يعد إلى صديقه.

بدوره، قال مفتّش الشرطة بالإنابة جيسون بينبو إن ويليام، بعدما ضلَّ طريقه، أمضى أياماً يتنقّل صعوداً وهبوطاً عبر «تضاريس شديدة الانحدار».

وأضاف أنّ الفتى أمضى اليومين الأخيرين في الموقع الذي عُثر عليه فيه، بجانب الجدول المائي، بعدما حاصرته التضاريس شديدة الانحدار على بُعد كيلومترين من موقع تخييمه.

وأوضح بينبو للصحافيين: «استيقظ على صوت المروحية، ورفع إبهامه إشارةً إلى أنه بخير، فسحبه الطاقم إلى برّ الأمان بواسطة ونش».

وشارك أكثر من 100 من أفراد خدمات الطوارئ والمتطوّعين في عمليات البحث الموسّعة التي نفّذتها الشرطة للعثور عليه.

مواضيع
حوادث أستراليا
يوميات الشرق

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية
TT
TT

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

هل سبق أن اشتريت منتجاً لم تكن تحتاج إليه، لمجرد أن سعره بدا مغرياً أو لأنك رأيت الجميع يتحدثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قد لا تكون قرارات الشراء دائماً نابعة من رغباتنا واحتياجاتنا وحدها، إذ تستخدم المتاجر والعلامات التجارية حِيلاً نفسية مدروسة تؤثر في مشاعرنا وحواسنا، وتدفعنا إلى إنفاق المال من دون التفكير في مدى حاجتنا الفعلية إلى ما نشتريه.

ومهما كان ما اشتريته، فمن المرجح أنك وجدت مبرراً منطقياً لقرارك. لكن هل كان القرار نابعاً منك وحدك، أم أن عوامل خارجية أثرت في اختيارك؟

في هذا الإطار، يستعرض تقرير نشره موقع «سايكولوجي توداي»، أبرز العوامل النفسية التي تتحكم في سلوك المستهلكين، من التخفيضات والعروض المحدودة إلى الروائح والموسيقى وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن فهم هذه المؤثرات لتجنب الشراء الاندفاعي.

كيف تدفعنا العروض والتخفيضات إلى شراء ما لا نحتاج إليه؟

نحب الاعتقاد بأننا مستهلكون عقلانيون، ندرس احتياجاتنا ونوازن بينها وبين إمكاناتنا المالية قبل اتخاذ قرار الشراء. لكن الدماغ البشري قد يتخذ قرارات غير عقلانية، خصوصاً عندما يواجه كماً كبيراً من المعلومات والخيارات التي يصعب التعامل معها في وقت واحد.

وتظهر هذه الظاهرة بوضوح خلال عروض «الجمعة السوداء» السنوية، عندما نتصفح المتاجر الإلكترونية وسط سيل من المنتجات والإعلانات، قبل أن نصادف عرضاً ترويجياً مغرياً ينتهي خلال وقت قصير. عندها نشعر بأن علينا اتخاذ القرار بسرعة، ونقنع أنفسنا بأننا نوفر المال باستغلال الفرصة.

لكن في خضم هذا الاستعجال، قد لا نحسب مقدار التوفير الفعلي، أو نتوقف لنسأل أنفسنا ما إذا كنا نحتاج إلى المنتج أصلاً. وفي أحيان كثيرة، نشتريه لمجرد تجنب الشعور بالندم على تفويت العرض، أو لأن حماسة اللحظة دفعتنا إلى ذلك.

ويظهر التأثير نفسه عند شراء القهوة، إذ قد يبدو الحجم الكبير صفقة ممتازة عندما نكتشف أن سعره لا يزيد كثيراً على سعر الحجم المتوسط. فنركز على الكمية الإضافية التي نحصل عليها مقابل مبلغ بسيط، ونتجاهل السعر الأساسي أو حاجتنا الفعلية إلى هذه الكمية. وقد ينتهي الأمر ببقاء جزء من القهوة حتى يبرد، فنكون قد أهدرنا المال والمنتج معاً.

الخوف والروائح والموسيقى... كيف تؤثر حواسنا في التسوق؟

لا تقتصر المؤثرات على طريقة عرض الأسعار والمنتجات، بل تمتد إلى مشاعرنا وحواسنا الجسدية، وقد تدفعنا أحياناً إلى شراء كميات أكبر مما نحتاج إليه.

وخلال جائحة «كوفيد-19»، مثلاً، أدى مشهد تهافت الناس على شراء ورق المرحاض وتخزينه إلى شعور آخرين بالقلق من نفاد الكميات، فاندفعوا بدورهم إلى الشراء بكميات كبيرة. ولم يكن الأمر مرتبطاً بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروس، بل بالشعور بالحاجة إلى السيطرة على الظروف، في وقت كانت فيه القيود الصحية تحد من الحريات اليومية وتثير القلق بشأن المستقبل.

كما يمكن للروائح أن تؤثر في قراراتنا داخل المتاجر. فرائحة الخبز أو البسكويت الطازج المنبعثة من المخابز قد تحفز الشعور بالجوع، مما يجعل المتسوق أكثر عرضة للشراء الاندفاعي.

أما الموسيقى الهادئة ذات الإيقاع البطيء، التي تُبث عبر مكبرات الصوت في المتاجر، فقد تشجع الزبائن بصورة غير مباشرة على التجول بوتيرة أبطأ، وتمضية وقت أطول في تصفح المنتجات. وكلما طال الوقت داخل المتجر، زادت احتمالات رؤية أشياء لم تكن ضمن قائمة المشتريات، لكنها قد تبدو فجأة مغرية.

مواقع التواصل الاجتماعي... عندما يتحول الشراء إلى تقليد للآخرين

يلعب الأشخاص المحيطون بنا دوراً آخر في توجيه قراراتنا الشرائية، سواء كانوا أصدقاء أو أشخاصاً لا نعرفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد يتحول منتج عادي، مثل كوب قابل لإعادة الاستخدام، إلى سلعة لا بد من اقتنائها لمجرد أن الجميع يبدون كأنهم يمتلك واحداً. وربما لا نحتاج إليه فعلياً، لكن شراءه يمنحنا شعوراً بالانتماء إلى المجموعة الرائجة ومواكبة ما يفعله الآخرون.

وقد نعتقد أننا نختار المنتجات وفق رغباتنا الشخصية، لكن كثيراً من العوامل تكون قد أثرت بالفعل في اختياراتنا قبل أن نصل إلى صندوق الدفع.

هل نتخذ قرارات الشراء بأنفسنا فعلاً؟

لا يعني كل ذلك أننا مستهلكون عاجزون أمام أساليب التسويق، أو أننا لا نملك القدرة على الاختيار. فما زالت لدينا تفضيلاتنا الخاصة، ونستطيع تقييم المنتجات واتخاذ قرار شرائها أو الامتناع عنها.

كما أن التأثيرات الخارجية ليست ضارة بالضرورة؛ فقد تقودنا توصية من صديق نثق به إلى اكتشاف منتج يناسب احتياجاتنا، أو تلفت واجهة متجر جذابة انتباهنا إلى سلعة أفضل أو أقل سعراً.

لكننا قد نتأثر أحياناً من دون أن ندرك ذلك، حتى إننا قد نلاحظ محاولة التأثير فينا ونختار الاستجابة لها عن قناعة. ويبقى السؤال الأهم: هل كنا سنتخذ القرار نفسه لو لم تكن تلك المؤثرات موجودة؟

هل كنا سنشتري القهوة بالحجم الكبير لو لم يكن سعرها قريباً من سعر الحجم المتوسط؟ وهل كان كوب المشروبات الرائج سيبدو جذاباً بالقدر نفسه لو لم نشاهد المؤثرين على مواقع التواصل يروجون له بوصفه المنتج الذي لا بد من امتلاكه؟

فقد نكون نحن من يقوم بالتسوق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا نتخذ جميع قرارات الشراء بمفردنا.

مواضيع
نيويورك أميركا