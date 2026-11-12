فتى مصاب بالتوحّد ينجو بعد 6 أيام من الضياع في غابات أستراليا

عثرت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، على فتى مصاب بالتوحُّد، يبلغ 17 عاماً، حيّاً بعد أن ظلّ تائهاً لـ6 أيام في مناطق حرجية بشرق أستراليا.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشرطة قولها إنّ الفتى، الذي لم تكشف عن هويته سوى باسمه الأول، ويليام، كان قد بدأ رحلة تخييم مع صديق له في سنّ المراهقة، عندما اختفى يوم الجمعة الماضي بالقرب من والالا، وهي بلدة سابقة لتعدين الذهب تقع على بُعد 185 كيلومتراً شرق ملبورن.

وعثر عليه طاقم مروحية تابعة للشرطة نائماً على صخرة مسطّحة بجانب جدول مائي، وسط منطقة برّية، قبل أن يُعاد لاحقاً إلى والدته. وأظهر مقطع فيديو صُوّر من مروحية الإنقاذ أنّ الفتى كان عاري الصدر، وقد أصيب بحروق الشمس، ويرتدي سروالاً قصيراً، وحذاءً، ويستخدم مناشف أغطيةً للتدفئة.

وذكر بيان للشرطة أن ويليام كان في حالة معنوية جيدة، ويتمتّع بصحة جيدة إلى حدّ كبير.

من جهتها، قالت والدته إليزابيث للصحافيين: «أنا في غاية السعادة لأنه لا يزال على قيد الحياة». وأضافت مازحةً: «لن يغادر المنزل مرة أخرى أبداً. سيظلّ معاقباً مدى الحياة، ولن يذهب إلى أيّ مكان مرة أخرى».

وقالت الشرطة إن ويليام نُقل لاحقاً إلى المستشفى لمراقبة حالته الصحية. وأوضحت عائلة ويليام أنّه مصاب بالتوحّد من المستوى الثاني، وهي حالة تتطلّب «دعماً كبيراً»، وفق مجموعة «أوتيزم 360» الأسترالية المعنية بالدفاع عن حقوق المصابين بالتوحّد.

وقد يعاني الشخص المصاب بهذا المستوى صعوبات ملحوظة في التواصل الاجتماعي اللفظي وغير اللفظي، ويعتمد بدرجة كبيرة على الروتين، والأنشطة المتوقّعة، فيما قد يتسبّب أيّ اضطراب بهذا الروتين في ضيق شديد.

وكان الطقس الربيعي في نصف الكرة الجنوبي معتدلاً خلال الأسبوع الماضي في المنطقة الجبلية التي تاه فيها ويليام، مع هطول أمطار قليلة.

وكانت إليزابيث قد أوصلت ابنها وصديقه، يوم الجمعة الماضي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في التخييم. وقالت الشرطة إن ويليام ابتعد مسافة قصيرة عن موقع التخييم، متوجّهاً إلى المكان الذي أنزلتهما فيه والدته، لإحضار مزيد من معدات التخييم، لكنه لم يعد إلى صديقه.

بدوره، قال مفتّش الشرطة بالإنابة جيسون بينبو إن ويليام، بعدما ضلَّ طريقه، أمضى أياماً يتنقّل صعوداً وهبوطاً عبر «تضاريس شديدة الانحدار».

وأضاف أنّ الفتى أمضى اليومين الأخيرين في الموقع الذي عُثر عليه فيه، بجانب الجدول المائي، بعدما حاصرته التضاريس شديدة الانحدار على بُعد كيلومترين من موقع تخييمه.

وأوضح بينبو للصحافيين: «استيقظ على صوت المروحية، ورفع إبهامه إشارةً إلى أنه بخير، فسحبه الطاقم إلى برّ الأمان بواسطة ونش».

وشارك أكثر من 100 من أفراد خدمات الطوارئ والمتطوّعين في عمليات البحث الموسّعة التي نفّذتها الشرطة للعثور عليه.