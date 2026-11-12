موريتانيا: إنقاذ 137 مهاجراً سرياً كانوا عالقين في المحيط

أنقذ خفر السواحل الموريتانية، يوم الأربعاء، 137 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن زورق تقليدي من الخشب قبالة شواطئ مدينة نواذيبو، أقصى شمال غربي موريتانيا، في طريقهم نحو جزر الكناري الإسبانية، التي لا تبعد سوى عشرات الأميال من المياه الموريتانية. وفي اليوم نفسه ارتفعت في السنغال حصيلة غرق زورق آخر كان يقصد جزر الكناري الإسبانية إلى 42 قتيلاً، مع ناجٍ واحد، وكان الزورقان قد انطلقا من الأراضي السنغالية في اتجاه الجزر الإسبانية، وهو طريق الهجرة الأكثر نشاطاً في غرب أفريقيا منذ عدة سنوات.

وحسب بيان خفر السواحل الموريتانية، فإن زورقاً قادماً من مدينة سينلوي السنغالية، جرى إنقاذ ركابه العالقين في البحر قبالة مدينة نواذيبو الموريتانية، صباح الأربعاء، وكان على متنه 132 رجلاً و5 نساء، جميعهم يحملون الجنسية السنغالية.

وحسب مصادر خاصة، فإن الزورق الخشبي الصغير نفد منه الوقود والمؤن بعد مغادرته الشواطئ السنغالية، وبقي عالقاً في وسط المحيط الأطلسي، حتى تدخلت وحدات خفر السواحل الموريتانية لإنقاذ ركابه ونقلهم إلى الأراضي الموريتانية.

وقال خفر السواحل، إن إنقاذ هؤلاء المهاجرين غير النظاميين «يندرج في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المراقبة البحرية، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح في البحر، مع الحرص على ضمان التعامل مع الحالات الإنسانية حسب الإجراءات المعمول بها»، وفق نص البيان.

مأساة في السنغال

وتشير التقارير إلى أن أغلب زوارق المهاجرين غير النظاميين التي تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة كانت تنطلق من الشواطئ السنغالية، ما أسفر عن غرق زورق خشبي قبالة الساحل الشمالي الغربي للسنغال في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وزيرة الصيد الموريتانية خلال مباحثات الأسبوع الماضي مع وزير داخلية إسبانيا حول موضوع الهجرة السرية (إعلام محلي)

وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن الزورق انقسم إلى نصفين، فيما وصل عدد ضحايا الحادث إلى 42 قتيلاً، حسب آخر حصيلة تعلن عنها السلطات السنغالية على لسان قائد فرق الإنقاذ في منطقة سينلوي، أمادو فال في تصريح للوكالة.

وقال فال إن آخر الجثث جرفتها الأمواج إلى شاطئ بلدة غونديول، مبرزاً أن الحصيلة بلغت بعد ظهر أمس الأربعاء «43 ضحية، بينهم 42 جثة وناجٍ واحد». وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، كما جرى إرسال خلية طبية نفسية لمساندة العاملين وأهالي الضحايا.

وزار وزير الداخلية السنغالي موقع الحادث، وتعهَّد بمواصلة مكافحة شبكات التهريب، فيما أعلنت السلطات السنغالية مساعدة مالية قيمتها مليون فرنك أفريقي لجميع أسر الضحايا، كما أعلنت البحرية السنغالية أنها اعترضت أكثر من 1500 مهاجر محتمل في البحر، أو على الساحل في أسبوعين.

طريق الموت

وشهد الطريق الأطلسي نحو الكناري تراجعاً كبيراً هذا العام؛ حيث بلغ عدد الواصلين بحراً إلى جزر الكناري 4808 مهاجرين، بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 أغسطس (آب) الماضيين، بانخفاض 59.5 في المائة عن الفترة نفسها من 2025؛ حيث بلغ 11883، وفق وزارة الداخلية الإسبانية.

وتقول إدارة خفر السواحل الموريتانية إن عدد المغادرين من سواحلها تراجع من أكثر من 8 آلاف عام 2024 إلى نحو 4300 عام 2025، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وتتحدث السلطات عن تشديد الدوريات، وتوقيف شبكات التهريب ضمن شراكة تدعمها أوروبا.

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهد صعوداً قوياً لموجة المهاجرين القادمين من الشواطئ السنغالية؛ حيث تشير الأرقام إلى أن شهر أكتوبر وحده شهد مغادرة عدد من المهاجرين، يساوي العدد نفسه خلال الأشهر التسعة من يناير حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.