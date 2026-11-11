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العالم العربي شمال افريقيا

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

وزير النقل قال إنه استبعد مئات الموظفين بسبب «ملاحظات أمنية»

وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
TT
TT

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)

في وقت لم تنتهِ فيه التحقيقات القضائية بشأن حادث تصادم «قطارَي العيّاط»، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مصرع 7 وإصابة العشرات، ظهرت تلميحات وتقديرات من إعلاميين مقربين من الحكومة المصرية تشير إلى وجود شبهة «تخريب متعمد»، وذلك عقب تصريحات أدلى بها وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن استبعاد مئات الموظفين من قطاع السكك الحديدية بسبب «ملاحظات أمنية».

ولم يؤكد نواب برلمانيون وخبراء أمن وأستاذ في هندسة النقل هذه الفرضية، بل ذهبوا إلى ترجيح عدم حدوثها، مع تأكيدهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على وجود مؤشرات واضحة على «إهمال جسيم» تسبب في الحادث، وشدّدوا على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، الذي وقع بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، بعد اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وكشفت النيابة أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».

وكشفت التحقيقات الأولية عن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وهو ما تطابق مع شهادة رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات خلال الاستماع لأقوال قيادات هيئة السكك الحديدية.

الأخطاء البشرية

وأعلن وزير النقل، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، الاستغناء عن 262 موظفاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر «على خلفية ملاحظات أمنية بشأنهم».

وذهب الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «تن»، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك «علامات استفهام جادة، لا علامات تعجب، إن كان هناك تعمد»، ثم أكد أنه «لا يرغب في استباق تحقيقات النيابة العامة».

وربط الديهي بين زيارة وزير النقل إلى سيناء مطلع هذا الشهر لاستعراض ما تم إنجازه بشأن «ممر طابا - العريش، واختراق خطوط سكك حديد مصر لسيناء مرة أخرى» وبين الحادث الأخير.

ويرى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، «أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة تخريب وراء حادث العيّاط الأخير، ولا بد من انتظار تحقيقات النيابة العامة واللجان الفنية التي تم انتدابها للتعرف على جميع ملابسات وقوعه، لتكون دروساً مستفادة في المستقبل بما لا يقود لتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما يجري تداوله الآن والحديث عن شبهات تخريب بمثابة فرضيات لا يمكن أن تدلل على شيء». وتابع: «التحقيقات الأولية تشير إلى أن جهاز التحكم الآلي لم يكن يعمل، وهو ما أدى لوقوع الحادث، وهناك إهمال من ناظر المحطة، وقد أقرّ به، ما يشير لوجود خطأ بشري».

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد راضي، إن حوادث القطارات «دائماً ما تكون ناتجة عن أخطاء بشرية. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد أي سيناريوهات، والمطلوب حالياً هو تحديث إدارة مرفق السكة الحديد عن طريق زيادة رواتب العاملين بالمرفق وتدريبهم بشكل جيد، وفي حال لم يحدث ذلك فإن الحوادث سوف تتكرر».

وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة تعمل على حل مشاكل منظومة السكك الحديدية، وأن هناك اتجاهاً لإخراج المرفق عن إدارة وزارة النقل والاتجاه إلى بديل آخر يتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لإدارته.

تساؤلات حول شبهة «تخريب متعمد» في حادث قطار العياط (صورة من وزارة النقل)

وتطرق الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى صدور حكم قضائي قبل 4 سنوات أدان موظفين بمحافظة المنوفية، بشمال مصر، بالانضمام إلى «جماعة الإخوان» وتخريب قضبان السكك الحديدية، وقال إنه يتمنى «إحالة قضية حادث العياط إلى القضاء العسكري».

«وجهان لعملة واحدة»

مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، قال إن تورط مجموعة منتمية لتنظيم «الإخوان» في عمليات تخريب أمر وارد، لكنه أضاف: «من الوارد أيضاً أن يكون هناك من يريد أن يخلق الأعذار، خاصة أن مدينة العيّاط التي وقع بها الحادث الأخير طالما شهدت حوادث قطارات مماثلة».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن استباق التحقيقات التي ما زالت مستمرة، والتي ستُعرض نتائجها على أعلى الجهات في الدولة».

وأبدى اعتراضه على إحالة القضية للقضاء العسكري، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في حالة «كان الحادث متعمداً من جهة إرهابية. في تلك الحالة يمكن إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا أو القضاء العسكري».

ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء أشرف أمين، أن الإرهاب والإهمال «وجهان لعملة واحدة؛ لكن بالنظر إلى الحادث الحالي، فإن الاحتمالات الأكبر تذهب إلى أنه وقع بسبب الإهمال الجسيم، وأن الجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته بما في ذلك المشرفين على إدارة منظومة التحكم الآلي».

وأكد على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.

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هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
TT
TT

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)

في وقت لم تنتهِ فيه التحقيقات القضائية بشأن حادث تصادم «قطارَي العيّاط»، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مصرع 7 وإصابة العشرات، ظهرت تلميحات وتقديرات من إعلاميين مقربين من الحكومة المصرية تشير إلى وجود شبهة «تخريب متعمد»، وذلك عقب تصريحات أدلى بها وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن استبعاد مئات الموظفين من قطاع السكك الحديدية بسبب «ملاحظات أمنية».

ولم يؤكد نواب برلمانيون وخبراء أمن وأستاذ في هندسة النقل هذه الفرضية، بل ذهبوا إلى ترجيح عدم حدوثها، مع تأكيدهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على وجود مؤشرات واضحة على «إهمال جسيم» تسبب في الحادث، وشدّدوا على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، الذي وقع بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، بعد اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وكشفت النيابة أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».

وكشفت التحقيقات الأولية عن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وهو ما تطابق مع شهادة رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات خلال الاستماع لأقوال قيادات هيئة السكك الحديدية.

الأخطاء البشرية

وأعلن وزير النقل، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، الاستغناء عن 262 موظفاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر «على خلفية ملاحظات أمنية بشأنهم».

وذهب الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «تن»، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك «علامات استفهام جادة، لا علامات تعجب، إن كان هناك تعمد»، ثم أكد أنه «لا يرغب في استباق تحقيقات النيابة العامة».

وربط الديهي بين زيارة وزير النقل إلى سيناء مطلع هذا الشهر لاستعراض ما تم إنجازه بشأن «ممر طابا - العريش، واختراق خطوط سكك حديد مصر لسيناء مرة أخرى» وبين الحادث الأخير.

ويرى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، «أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة تخريب وراء حادث العيّاط الأخير، ولا بد من انتظار تحقيقات النيابة العامة واللجان الفنية التي تم انتدابها للتعرف على جميع ملابسات وقوعه، لتكون دروساً مستفادة في المستقبل بما لا يقود لتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما يجري تداوله الآن والحديث عن شبهات تخريب بمثابة فرضيات لا يمكن أن تدلل على شيء». وتابع: «التحقيقات الأولية تشير إلى أن جهاز التحكم الآلي لم يكن يعمل، وهو ما أدى لوقوع الحادث، وهناك إهمال من ناظر المحطة، وقد أقرّ به، ما يشير لوجود خطأ بشري».

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد راضي، إن حوادث القطارات «دائماً ما تكون ناتجة عن أخطاء بشرية. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد أي سيناريوهات، والمطلوب حالياً هو تحديث إدارة مرفق السكة الحديد عن طريق زيادة رواتب العاملين بالمرفق وتدريبهم بشكل جيد، وفي حال لم يحدث ذلك فإن الحوادث سوف تتكرر».

وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة تعمل على حل مشاكل منظومة السكك الحديدية، وأن هناك اتجاهاً لإخراج المرفق عن إدارة وزارة النقل والاتجاه إلى بديل آخر يتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لإدارته.

تساؤلات حول شبهة «تخريب متعمد» في حادث قطار العياط (صورة من وزارة النقل)

وتطرق الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى صدور حكم قضائي قبل 4 سنوات أدان موظفين بمحافظة المنوفية، بشمال مصر، بالانضمام إلى «جماعة الإخوان» وتخريب قضبان السكك الحديدية، وقال إنه يتمنى «إحالة قضية حادث العياط إلى القضاء العسكري».

«وجهان لعملة واحدة»

مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، قال إن تورط مجموعة منتمية لتنظيم «الإخوان» في عمليات تخريب أمر وارد، لكنه أضاف: «من الوارد أيضاً أن يكون هناك من يريد أن يخلق الأعذار، خاصة أن مدينة العيّاط التي وقع بها الحادث الأخير طالما شهدت حوادث قطارات مماثلة».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن استباق التحقيقات التي ما زالت مستمرة، والتي ستُعرض نتائجها على أعلى الجهات في الدولة».

وأبدى اعتراضه على إحالة القضية للقضاء العسكري، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في حالة «كان الحادث متعمداً من جهة إرهابية. في تلك الحالة يمكن إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا أو القضاء العسكري».

ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء أشرف أمين، أن الإرهاب والإهمال «وجهان لعملة واحدة؛ لكن بالنظر إلى الحادث الحالي، فإن الاحتمالات الأكبر تذهب إلى أنه وقع بسبب الإهمال الجسيم، وأن الجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته بما في ذلك المشرفين على إدارة منظومة التحكم الآلي».

وأكد على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.

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تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
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تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مقر السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس (الخارجية المصرية)

* تدشين مرحلة دبلوماسية جديدة

تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها. واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة.

في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد. مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي».

لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق.

وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة. ورأى أن هذا المسار يؤكد أن العلاقات المصرية - الليبية لا يمكن اختزالها في الموقف من الاتفاق وحده.

وربط الشبلي التحرك المصري بالمساعي الأممية والأميركية لتوحيد السلطة التنفيذية، ومن بينها المبادرة التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي. وقال إن مشاركة القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها في أي تسوية تنفي الانحياز إلى طرف بعينه، متوقعاً أن تحافظ القاهرة على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع بنغازي، بالتوازي مع تطوير شراكة سياسية واقتصادية مع طرابلس، حيث تتركز العمالة والخبرات المصرية.

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

وتستند قراءات الانفتاح المصري على طرابلس إلى مؤشرات تقارب متتابعة؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبيبة في العلمين، منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما سبق أن زار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد طرابلس في يونيو (حزيران) الماضي، والتقى عدداً من القادة السياسيين هناك.

وفي هذا السياق، رفضت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نادر زكي، وصف زيارة عبد العاطي بأنها «عقاب» لشرق ليبيا، مؤكداً أن هذا النهج غير موجود في تعامل القاهرة مع الأشقاء الليبيين، وأن الانفتاح على مختلف المكونات الليبية يمثل مبدأ ثابتاً في السياسة المصرية.

وشدّد زكي على أن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي، في إشارة إلى اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

* الخلاف لا يعني القطيعة

من جانبه، رأى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد مطيريد، أن قيادات عدة في شرق ليبيا تتفهم رغبة مصر في الانفتاح على مختلف القوى، بالنظر إلى موقعها كدولة جوار، ووسيط في الأزمة الليبية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من يروجون لكون التقارب مع طرابلس رداً على بنغازي يتجاهلون عمق العلاقات بين القاهرة و«الجيش الوطني».

وتتوزع السلطة في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تدير مناطق في الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع سلطات الشرق، وتعد «الجيش الوطني» شريكاً في تأمين حدودها الغربية.

من لقاء سابق بين الرئيس المصري ومحمد المنفي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبه، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن تمثل زيارة عبد العاطي تحولاً جذرياً في سياسة مصر تجاه شرق ليبيا، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتباطها باستضافة طرابلس اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، ومشاركة الوزير المصري في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع.

واعتبر عبد الله أن الجدل السياسي حول الزيارة تجاوز طبيعتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحركات الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية. ولفت إلى ثقل الوفد الأمني والدبلوماسي المرافق لعبد العاطي، وما تضمنته الزيارة من توقيع مذكرات تعاون في المجال الطبي، ومناقشة ملفات الطاقة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات الطاقة، بما يشمل خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر، إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين.

ورأى عبد الله أن السياسة المصرية تجاه ليبيا «لا تقوم على المكايدة»، وأن الخلاف مع سلطات الشرق لا يعني القطيعة معها، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين اعتبارات الأمن القومي، ومصالحها الاقتصادية والسياسية في مختلف مناطق البلاد.

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احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
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احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

صعّدت قضية احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة؛ فبينما يؤكد الجهاز أن توقيف محمد إدريس الباوندي جاء بناءً على معلومات أمنية، عدّ المجلس أن ما حدث يعد اختطافاً وإخفاءً قسرياً.

واكتسبت القضية بعداً دولياً مع دخول هولندا على خط الأزمة، إذ أعربت سفارتها لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الباوندي، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، في موقف يضيف ضغوطاً بشأن ملابسات الواقعة، وضمانات التعامل القانوني معها.

والباوندي هو المترجم الخاص للمنفي، ورافقه في عدد من رحلاته الخارجية، كما تولى ترجمة لقاءات واجتماعات داخلية عقدها رئيس المجلس الرئاسي، حسب مصدر مقرب من المجلس لـ«الشرق الأوسط». وسبق له العمل مترجماً في سفارة بريطانيا لدى ليبيا، ونشط في مجال المشاركة المجتمعية والعمل الانتخابي.

محمد الباوندي مترجم رئيس المجلس الرئاسي الليبي (صفحته الشخصية)

وتشير بياناته المهنية المنشورة إلى ارتباطه بمؤسسة النظم الانتخابية الدولية (IFES)، فضلاً عن تأسيسه نادي المترجمين الليبيين، وهو ما يضيف إلى خلفيته المهنية أبعاداً تتجاوز عمله مترجماً خاصاً، بالنظر إلى مشاركته السابقة في أنشطة مرتبطة بالعملية الانتخابية والمجتمع المدني.

وقالت السفارة الهولندية في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها تؤيد الدعوات المطالبة بالإفراج عن الباوندي، وشددت على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي وقائع تتعلق بالاحتجاز التعسفي، أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة.

وبدأت القضية مع تداول تقارير عن انقطاع الاتصال بالباوندي مساء الاثنين الماضي في العاصمة طرابلس، وسط معلومات حقوقية وإعلامية تحدثت عن اختطافه من طرف مسلحين، كما أعلنت منظمة «راصد» الحقوقية تعرضه للاختطاف.

ولاحقاً، كشف جهاز المخابرات الليبية وجود الباوندي لدى إدارة التحقيقات التابعة له، موضحاً أن توقيفه جاء عقب متابعة أمنية، واستناداً إلى معلومات واستدلالات وصفها بالموثوقة، نافياً أن يكون الإجراء مدفوعاً باعتبارات سياسية أو استهدافاً شخصياً.

وقال الجهاز، الذي يرأسه حسين العائب، إنه أخطر النيابة العامة بالواقعة، ويعمل ضمن المهل القانونية المقررة لمرحلة الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالة الباوندي إليها، مرفقاً بالتفاصيل والملفات ذات الصلة، وفقاً لما ورد في بيانه.

وتحدث البيان عن نتائج أولية لجمع الاستدلالات التي تشير، حسب الجهاز، إلى وجود ملفات تتعلق بشبكات فساد إداري ومالي، وتجاوزات تمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، إلى جانب قضايا ذات أبعاد مالية واجتماعية وأخلاقية.

وأبدى الجهاز استغرابه من المطالبات بالإفراج الفوري عن الباوندي، متسائلاً عن دوافع الاستعجال ومحاولات عرقلة إجراءات الاستدلال، وتجاوز المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، لكنه لم يكشف عن طبيعة الاتهامات المحددة أو الأدلة التي يستند إليها.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع رئيس المخابرات حسين العايب في طرابلس (مكتب الدبيبة)

كما لم يقدم الجهاز تفاصيل واضحة بشأن المسار القضائي المتخذ في حق الباوندي، وهو ما أبقى ملابسات احتجازه محل تساؤلات، خصوصاً في ظل تمسك المجلس الرئاسي برواية الاختطاف، ومطالبته بالتدخل الفوري لتحريره ومحاسبة المسؤولين.

وتدخل المنفي مباشرة في هذه القضية، إذ كلف أربع جهات، هي وكيل وزارة الدفاع، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومدير مكتب وزير الداخلية، وآمر قوة العمليات المشتركة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتحرير الباوندي، وملاحقة المتورطين في احتجازه.

وطالب المنفي بإلقاء القبض على المسؤولين عن الواقعة، وتقديمهم إلى القضاء العسكري، واصفاً ما حدث بأنه اختطاف وإخفاء قسري، ارتكبته جهة مسلحة غير شرعية التمويل والتبعية، في موقف يتعارض مباشرة مع رواية جهاز المخابرات.

ويكشف هذا التباين عن خلاف مؤسسي يتجاوز المطالبة بالإفراج عن موظف مقرب من رئيس المجلس الرئاسي، ليطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والسياسية، والجهة المخولة بالإشراف على جهاز المخابرات ومساءلته، خصوصاً في ظل النزاع القائم حول قيادته.

وتأتي الأزمة في وقت لا يزال فيه الجهاز ساحة تنافس بين حسين العائب وعبد المجيد مليقطة على منصب قيادته، وسط اصطفافات سياسية وقضائية متعارضة، تجعل من واقعة احتجاز الباوندي امتداداً لخلاف أوسع على إدارة المؤسسة الأمنية.

فالعائب يستند إلى دعم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وإلى أحكام قضائية يتمسك بها أنصاره لتعطيل قرارات إبعاده، بينما يحظى مليقطة بدعم المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، المتمسكين بصلاحية المجلس الرئاسي في تعيين قيادة الجهاز.

وزاد اعتراض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على إجراءات تعيين مليقطة من تعقيد المشهد، كاشفاً أن الانقسام لا يقتصر على معسكرَي المنفي وعبد النبي، بل يمتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، بما يضعف فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية.

كما أسهم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات التعيين والإعفاء، مقابل تمسك المجلس الرئاسي بنفاذ قراره، في نقل النزاع من دائرة التجاذب السياسي إلى خلاف قانوني بشأن الاختصاصات والصلاحيات، والجهة المخولة بتعيين قيادة الجهاز وإعفائها.

ولم يتوقف أثر الانقسام عند التنافس على منصب رئيس الجهاز، بل امتد، وفق تقارير متداولة، إلى جوانب إدارية ومالية، شملت التمثيل الرسمي والتعامل مع الإدارات والفروع، والحسابات المصرفية وصرف الرواتب، وإجراءات الترقيات، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الازدواجية.

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