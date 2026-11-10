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العالم أوروبا

بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا

لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
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بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا

لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)

أعلنت وزيرة الصحة البلغارية، كاتيا إيفكوفا، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في حادثي تصادم جماعي وقعا على طريق سريع، وسط ضباب كثيف، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت إيفكوفا إن الضباب الكثيف على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بميناء بورغاس المطل على البحر الأسود أدى إلى وقوع حادثي تصادم جماعي.

وأضافت أن الحادثين أسفرا عن إغلاق الطريق في الاتجاهين.

حطام مركبات عقب تصادم شمل عدة مركبات على طريق سريع جنوب شرقي بلغاريا (أ.ف.ب)

وأوضحت إيفكوفا إن 10 أشخاص «لقوا حتفهم في موقع الحادث»، فيما توفي شخصان آخران في أثناء نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت أنه تم نقل 46 شخصاً إلى منشآت طبية لتلقي العلاج.

ووقع الحادثان اللذان شملا عشرات المركبات وسط ضباب كثيف قرب مدينة يامبول (جنوب شرق) على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورغاس.

وقال حاكم منطقة يامبول جورجي تشالاكوف لـ«وكالة الأنباء البلغارية» الرسمية إن نحو 50 سيارة وشاحنة تضررت في حوادث التصادم، فيما هرع مسؤولون حكوميون إلى الموقع.

وأظهرت صور سيارات وشاحنات مقلوبة ومحطمة، إضافةً إلى مركبات أحرقتها النيران.

لقطة جوية تُظهر حطام مركبات عقب تصادمٍ شمل عدة مركبات على طريق سريع جنوب شرقي بلغاريا (أ.ف.ب)

وكان رئيس الوزراء، رومن راديف، قد ذكر للصحافيين أن «الحصيلة حتى الآن هي 11 قتيلاً و48 جريحاً».

وكان راديف يعقد اجتماعاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تزور بلغاريا، لكنه ألغى الفعاليات الرسمية التي كانت مقررة في وقت لاحق الثلاثاء.

حطام ومركبات متضررة في موقع حادث تصادم جماعي على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)

وسجلت بلغاريا 71 وفاة جراء حوادث الطرق لكل مليون نسمة في عام 2025، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، وفق أرقام المفوضية الأوروبية.

ويعزو ضحايا حوادث السير ارتفاع عدد الوفيات على الطرق في بلغاريا خصوصاً إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق.

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حوادث بلغاريا

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بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا

لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
TT
TT

بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا

لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)
لقطة لطائرة من دون طيار تُظهر فرق الطوارئ وهي تعمل في موقع حادث تصادم متسلسل على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)

أعلنت وزيرة الصحة البلغارية، كاتيا إيفكوفا، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في حادثي تصادم جماعي وقعا على طريق سريع، وسط ضباب كثيف، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت إيفكوفا إن الضباب الكثيف على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بميناء بورغاس المطل على البحر الأسود أدى إلى وقوع حادثي تصادم جماعي.

وأضافت أن الحادثين أسفرا عن إغلاق الطريق في الاتجاهين.

حطام مركبات عقب تصادم شمل عدة مركبات على طريق سريع جنوب شرقي بلغاريا (أ.ف.ب)

وأوضحت إيفكوفا إن 10 أشخاص «لقوا حتفهم في موقع الحادث»، فيما توفي شخصان آخران في أثناء نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت أنه تم نقل 46 شخصاً إلى منشآت طبية لتلقي العلاج.

ووقع الحادثان اللذان شملا عشرات المركبات وسط ضباب كثيف قرب مدينة يامبول (جنوب شرق) على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورغاس.

وقال حاكم منطقة يامبول جورجي تشالاكوف لـ«وكالة الأنباء البلغارية» الرسمية إن نحو 50 سيارة وشاحنة تضررت في حوادث التصادم، فيما هرع مسؤولون حكوميون إلى الموقع.

وأظهرت صور سيارات وشاحنات مقلوبة ومحطمة، إضافةً إلى مركبات أحرقتها النيران.

لقطة جوية تُظهر حطام مركبات عقب تصادمٍ شمل عدة مركبات على طريق سريع جنوب شرقي بلغاريا (أ.ف.ب)

وكان رئيس الوزراء، رومن راديف، قد ذكر للصحافيين أن «الحصيلة حتى الآن هي 11 قتيلاً و48 جريحاً».

وكان راديف يعقد اجتماعاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تزور بلغاريا، لكنه ألغى الفعاليات الرسمية التي كانت مقررة في وقت لاحق الثلاثاء.

حطام ومركبات متضررة في موقع حادث تصادم جماعي على طريق سريع أسفر عن مقتل عدة أشخاص بالقرب من يامبول في بلغاريا (رويترز)

وسجلت بلغاريا 71 وفاة جراء حوادث الطرق لكل مليون نسمة في عام 2025، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، وفق أرقام المفوضية الأوروبية.

ويعزو ضحايا حوادث السير ارتفاع عدد الوفيات على الطرق في بلغاريا خصوصاً إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق.

مواضيع
حوادث بلغاريا
العالم أوروبا

واشنطن تدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
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واشنطن تدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)

دعا المبعوث الأميركي جاريد كوشنر من أبوظبي الثلاثاء، إلى وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا بما يضمن تحقيق السلام، مع بدء المحادثات بين كييف وموسكو برعاية واشنطن.

وقال كوشنر «آمل بألّا يقتصر اليوم على بحث القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية وضع حد للحرب... بل كذلك الكيفية التي يمكننا من خلالها تأسيس علاقات أمنية صحيحة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا من أجل وضع إطار عمل جديد وعدم الاكتفاء بإنهاء الحرب فحسب»، لضمان «عقود، إن لم يكن قرونا، من السلام»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن مفاوضين من أوكرانيا وروسيا بدأوا جولة المحادثات الجديدة في أبوظبي.وقبل ذلك، اجتمع المفاوضون الأوكرانيون مع مبعوثَي واشنطن وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال كبير المفاوضين عن كييف رستم عمروف في شبكات التواصل الاجتماعي إن «الاجتماع الأول سيعقد مع ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية الذين سينضم إليهم المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر». وأضاف: «سنعمل على توحيد مواقفنا وتنسيق خطواتنا؛ تمهيداً للمرحلة المقبلة من المفاوضات»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة نشرها رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية رستم عمروف للاجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف الناتو والمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق المحادثات مع روسيا بوساطة واشنطن (أ.ف.ب)

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، ‌إن ​الأوروبيين سيحضرون ‌محادثات ⁠أوكرانيا ​وروسيا في ⁠أبوظبي، وإنه لا يمكن إجراء ⁠أي مناقشات مع ‌روسيا ‌حول ​أمن ‌أوروبا ‌قبل التوصل إلى اتفاق لوقف ‌إطلاق النار وإحلال السلام، وذكر بارو لإذاعة ⁠«فرنس ⁠إنفو»: «ستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالفعل في قاعة الاجتماعات».

وعُقدت جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف في فبراير (شباط)، من دون أن تفضي إلى نتائج جوهرية. وتوقفت الاتصالات كلياً بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

واستهلّ ويتكوف وكوشنر مساعي استئناف المفاوضات بزيارتهما موسكو في سبتمبر (أيلول)، ثم كييف في أول زيارة من نوعها. ويترأس الرجلان الوفد الأميركي في أبوظبي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى أن تناقش روسيا وأوكرانيا مباشرة مخاوفهما «لناحية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب»؛ من أجل «الدفع نحو حلول ملموسة» وإعطاء «زخم للمرحلة المقبلة من المفاوضات».

مسؤولون أميركيون بقيادة المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وأعضاء من الوفد الروسي بقيادة فلاديمير ميدينسكي خلال محادثات سلام ثلاثية تقودها الولايات المتحدة مع الوفد الأوكراني بأبوظبي (رويترز)

وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وجّه انتقادات عدة إلى كييف في الأسابيع الماضية، التوصّل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل «أوروبا بأكملها»؛ ما أثار مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين.

ويخشى الأوروبيون أن تُضطر كييف إلى قبول شروط غير مواتية في أي تسوية، أو أن تقدّم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لروسيا من دون التشاور معهم.

وقالت برلين من جهتها إنه «يتعيّن الآن التحقق مما إذا كانت روسيا مستعدة فعلاً للتفاوض بجدية».

على غرار جولة التفاوض الأخيرة في جنيف، يرأس الوفد الأوكراني رستم عمروف في حين يقود الوفد الروسي المؤرخ القومي فلاديمير مدينسكي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي.

وتسعى روسيا إلى استبعاد أوروبا من المناقشات، في حين لم يجرِ معظم القادة الأوروبيين إلا اتصالات محدودة، أو لم يجروا أي اتصالات على الإطلاق، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2022.

وتبدو مواقف الطرفين متباعدة للغاية. إذ تطالب موسكو بتحديد جديد لـ«الهيكلية الأمنية الأوروبية» وبانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك (شرق).

وترفض كييف، من جهتها، الانسحاب من تلك المنطقة المحصّنة التي كلّفها الدفاع عنها تضحيات بشرية هائلة منذ اندلاع الحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014، وما تبع ذلك من غزو روسي واسع النطاق بدءاً من عام 2022.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية تكفي لردع موسكو عن شنّ هجمات ضدها مجدداً، في حين يعارض الكرملين نشر أي قوت حفظ سلام أوروبية.

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العالم أوروبا

صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
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TT

صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي نقل أمس الاثنين طائرات من قاعدة جوية ثانية في بريطانيا عقب تهديد من إيران، وذلك بعد أسابيع من واقعة أمنية يشتبه بارتباطها بطهران في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأدت إلى سحب قاذفات القنابل الأميركية.

وأشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أن طائرتين أميركيتين للتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حولتا مسارهما إلى ألمانيا في الصباح، في حين تم نقل عدة طائرات تزويد بالوقود من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجه قاعدة ميلدنهول. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية «إننا لا نعلق بشكل دوري على أنشطة الدول الأخرى. فالطائرات والأصول الأخرى تتحرك باستمرار وفقا للمتطلبات العملياتية».

وتم اعتقال خمسة بريطانيين خارج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا في سبتمبر (أيلول)، ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من طراز «بي-1» من تلك القاعدة الجوية بعد ذلك بوقت قصير لأسباب أمنية.

وكانت القاذفات الأميركية تستخدم قاعدة فيرفورد لتنفيذ غارات على إيران.

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