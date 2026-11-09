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العالم العربي شمال افريقيا

مطالبات باستجواب وإقالة... «حادث العيّاط» يضغط على وزير النقل المصري

بيانات برلمانية عاجلة وسط غضب شعبي

مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
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مطالبات باستجواب وإقالة... «حادث العيّاط» يضغط على وزير النقل المصري

مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)

فاقم حادث تصادم قطارين بمنطقة العيّاط في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، الضغوط على وزير النقل المصري كامل الوزير، بعد تعدد الدعوات البرلمانية والحزبية إلى مساءلته، وطلب البعض إقالته.

وتعددت الأدوات الرقابية التي لجأ إليها أعضاء بمجلس النواب، ما بين «استجواب وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة» لتوضيح ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين، وتقييم مدى فاعلية خطط تطوير قطاع السكك الحديدية التي يشرف عليها وزير النقل.

وأرجع برلمانيون سبب المطالبة بإقالة وزير النقل إلى «تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط»، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تعدد هذه الحوادث، ما يعني أن هناك خللاً في منظومة تأمين حركة القطارات بهذه المنطقة». وطالبوا بضرورة منح هذه المنطقة أولوية في عملية التطوير وتأمين حركة السير.

انتظام حركة السير

وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بالعيّاط، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، الاثنين، انتظام حركة سير القطارات مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث.

وأثار الحادث موجة غضب شعبي تجاه وزير النقل المصري، فيما لاقى ردّ فعل الوزير على مواطن عبَّر عن استيائه من الحادث في مقطع مصور انتقادات واسعة من مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي.

قطار يستأنف رحلته عقب حادث العيّاط في الجيزة (صفحة وزارة النقل على «فيسبوك»)

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وقالت النيابة العامة إنها شكّلت لجنة فنية متخصصة «لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدّت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة».

وبموازاة الإجراءات القضائية والحكومية، تزايدت مطالبات نواب البرلمان وأحزاب سياسية بمحاسبة وزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط.

وتقدمت عضو مجلس النواب ريهام عبد النبي باستجواب إلى الوزير بشأن «مسؤوليته السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية»، وتساءلت عن مصير الاستثمارات المعلنة لمرفق السكك الحديدية، التي بلغت نحو 300 مليار جنيه مصري (نحو 5.5 مليار دولار).

الحوادث ومنظومة النقل

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العيّاط حادث قطارات أليماً، وكان أبرز هذه الحوادث حريق قطار عام 2022 الذي أدّى لوفاة نحو 361 شخصاً وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.

كما تقدم أعضاء آخرون في البرلمان المصري، وهم فريدي البياضي وإيهاب منصور وحسين هريدي وحسام الخشت، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء، تدعو إلى «إقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، لتحملهما المسؤولية السياسية عن حادث تصادم القطارين الأخير بمنطقة العيّاط».

وطالبت عضو مجلس النواب سناء السعيد بضرورة «الكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وتوضيح ما إذا كان ناتجاً عن خطأ بشري أو خلل في منظومة الإشارات والتحكم أو قصور في أعمال الصيانة».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، إثر حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس في القاهرة، ما تسبب في وفاة 22 شخصاً وإصابة 41 آخرين.

ورغم إعلان الحكومة عن طفرة في تطوير منظومة نقل الركاب عبر مرفق السكك الحديدية، أشار عضو مجلس النواب إيهاب منصور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «زيادة في نسب حوادث القطارات بنحو 64 في المائة منذ عام 2020، وفق إحصائيات حكومية رسمية». وطالب بتقييم الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لمنع تكرار الحوادث طوال السنوات الماضية، وبإقالة وزير النقل.

وشدّد منصور على «أهمية أن تقدم الحكومة بياناً واضحاً للبرلمان بشأن الأسباب الحقيقية التي أدّت لوقوع الحادث الأخير في العيّاط، ومراجعة مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم، وكفاءة منظومة التدريب والصيانة في هيئة سكك حديد مصر، إلى جانب مراجعة أكواد السلامة والصحة المهنية لمنع تكرار هذه الحوادث».

وأظهرت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات، الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء» أن عدد حوادث القطارات «شهد تذبذباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجل 738 حادثة عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 831 حادثة عام 2022، وهو أعلى مستوى خلال الفترة محل المقارنة، في حين سجلت حوادث القطارات العام الماضي 170 حادثة، مقابل 220 حادثاً في عام 2024».

عودة حركة القطارات بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العيّاط المصرية (صفحة وزارة النقل على «فيسبوك»)

«مسؤولية سياسية»

ويقول عضو مجلس النواب مجدي مرشد إن تغيير وزير النقل «ليس هدفاً في حد ذاته»، مضيفاً: «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط، فتعدد الحوادث في تلك المنطقة يعكس إشكالية في حركة مرفق السكك الحديد بهذه المنطقة، وهو ما تقع مسؤوليته على وزارة النقل والهيئة التي تشرف على هذا المرفق».

واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولية السياسية للوزير تقتضي أولاً مساءلته أمام البرلمان لتوضيح الأسباب التي أدّت لوقوع حادث القطارين الأخير، إلى جانب تحديد أسباب تكرارها في هذه المنطقة، وما إذا كانت إجراءات الأمن والسلامة كافية أم لا».

وتابع: «هناك جهود حكومية مبذولة لتطوير مرفق سكك حديد مصر، لكن تكرار الحوادث يستدعي تقييم ومراجعة الإجراءات لتأمين حياة الركاب».

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحيد قرقر، الاثنين، موافقة رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي على عقد اجتماع عاجل للجنة، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الحادث.

في غضون ذلك، قام وزير النقل بزيارة مستشفى الواسطي بمحافظة بني سويف للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة. وأعرب الوزير عن بالغ أسفه للحادث الأليم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكداً أن كل من يثبت تسببه في وقوع الحادث أو تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته لن يفلت من العقاب.

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إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
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إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية. ووُصفت هذه المعارك بأنها الأعنف والأشد منذ أكثر من عام.

وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش، سيطرتها على بلدة «عيال بخيت» في ولاية غرب كردفان، في حين قال تحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، إن قواته تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه، وألحقت بهم خسائر فادحة. وقال شهود عيان إن طرفي القتال تكبّدا خسائر كبيرة، واستنزف كل منهما الآخر. وأضافوا أن «قوات الدعم السريع» تمكنت من صد الهجوم على بلدة «عيال بخيت».

في المقابل، ذكر موقع «دارفور 24» أن الجيش أحرز تقدماً في محيط البلدة وعدد من المناطق المجاورة لها. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي تسيطر على «عيال بخيت» عقب المعارك، أو من حجم الخسائر التي تكبدها الطرفان.

خسائر الطرفين

وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان، إن قواتها بالتعاون مع الجيش والقوات المساندة الأخرى، استولت على 82 آلية قتالية، ودمرت 68 عربة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ونفذت عمليات تمشيط في بلدة «عيال بخيت» ومحيطها، من دون أن تؤكد أو تنفي السيطرة على البلدة الاستراتيجية.

من جانبه، قال الناطق باسم تحالف «تأسيس» أحمد تقد لسان، في بيان، إن المعركة استمرت ساعات، وإن القوة المهاجمة كانت تتألف من نحو 250 عربة قتالية. وأضاف أن قوات التحالف دمّرت أكثر من 120 آلية، واستولت على 81 عربة، فضلاً عن قتل وأسر عدد من المقاتلين.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز (FH - 95) شرق بلدة «ود بندة»، الواقعة غرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان. واقتصر البيان على الإعلان عن إسقاط المسيّرة، من دون الإشارة إلى تطورات الوضع الميداني على الأرض.

وبثت منصات مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث وعدداً من الآليات المحترقة والعربات القتالية التي قالت القوات إنها استولت عليها، إلى جانب ظهور عدد من الرجال بملابس عسكرية وصفتهم بأنهم أسرى. كما نشرت منصات مختلفة رسائل تعزية لعدد من قتلى المعارك.

مقتل قادة ميدانيين بارزين

وبحسب إفادات شهود عيان وصور متداولة لقتلى من الطرفين، لقي عدد من القادة الميدانيين البارزين مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل، الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «قوات الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.

وتقع مدينة المزروب غرب ولاية شمال كردفان، وكانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب، قبل أن يستعيدها الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما بلدة «عيال بخيت»، فتتبع إدارياً مجلس محلية «الخوي» في ولاية غرب كردفان، وتقع بالقرب من الحدود بين الولايتين، على طريق يربط بينهما ويتيح الوصول إلى مدينة الخوي، ثاني كبرى مدن الولاية.

واستأنف الجيش وحلفاؤه عملياتهم العسكرية جنوب وغرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات التي شهدتها المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وإعلان القوة المشتركة إكمال السيطرة على بلدة «عيال بخيت».

محور إقليم النيل الأزرق

أما في محور إقليم النيل الأزرق، فلم تشهد المنطقة معارك كبيرة يومي الأحد والاثنين، وذلك عقب إحراز «قوات الدعم السريع» تقدماً لافتاً، تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، أبرزها سالي وبكوري ومقجة، التي تتحكم في الطرق المؤدية إلى مدينة الدمازين.

وعادة ما لا يعلن الجيش وحلفاؤه، ولا «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها، عن حجم خسائرهم البشرية والمادية، إذ يحرص كل طرف على تأكيد محدودية خسائره، والإعلان عن تكبيد خصمه خسائر كبيرة. وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى نزوح نحو 12 مليون شخص ومقتل مئات الآلاف وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.

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العالم العربي شمال افريقيا

مصر تفتتح أول مأوى للكلاب الضالة بعد شكاوى انتشارها

مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
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مصر تفتتح أول مأوى للكلاب الضالة بعد شكاوى انتشارها

مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)

افتُتح في مصر، الاثنين، أول مأوى (شلتر) حكومي مخصص لإيواء نحو 700 من «الكلاب الضالة» داخل 112 غرفة، مع تواتر الشكاوى من ازدياد أعداد الكلاب في الشوارع وحدوث حالات عقر، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا المأوى كافياً لاستيعاب أعداد الكلاب في محافظة مثل القاهرة وكذلك عن مصير بقية المحافظات.

ويستهدف المشروع وفق محافظ القاهرة إبراهيم صابر «توفير بيئة آمنة وصحية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وفق أسس علمية حديثة تُحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان».

وأشار صابر في تصريحات خلال افتتاح المشروع إلى أن «الشِلتر» أُقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، في شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين جنوب القاهرة.

بينما قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، خلال افتتاح «الشلتر» مع وزير الزراعة علاء فاروق، إن «الشلتر خطوة مهمة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة بأساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان».

وبحسب إفادة لوزارة التنمية والمحلية «يتواجد فريق متخصص من الأطباء البيطريين للفحص الطبي والتعقيم والجراحة والتطعيمات واللقاحات ضد الأمراض والسعار».

وتفاعل متابعون مع افتتاح «الشلتر»؛ وبينما أشاد بعضهم بـ«الخطوة»، انتقدها آخرون، ورأوا أن «الطريقة المثلى هي تعقيمهم وتركهم في الشارع الذي يعد بيئة أفضل لهم من وضعهم في أقفاص». وبين الاثنين، تندر فريق ثالث من قلة عدد الكلاب التي سيضمها المشروع نظراً لكثرتها في الشوارع.

وكان 7 أشخاص قد تعرضوا للعقر من كلب مسعور في محافظة أسيوط بصعيد مصر قبل ساعات من افتتاح «الشلتر»، في واحدة من حوادث شبه يومية، كان أبرزها وفاة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر عاماً ونصف العام، في الشهر الماضي، بعد تعرضها للعقر من عدد من الكلاب في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفق رواية أسرتها.

مطالب بمواجهة الظاهرة

مع كل خبر عن حدوث حالة عقر، يزداد قلق وداد محمد، وهي أم لثلاثة أطفال تسكن حي فيصل بالجيزة، خصوصاً أن أفراداً من عائلتها تعرضوا لحوادث من هذا النوع.

تقول وداد لـ«الشرق الأوسط» إن منطقتها تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد الكلاب الضالة منذ نحو 3 سنوات، وقدرت عدد الكلاب أمام منزلها بنحو 20 كلباً، حيث يوجد مطعم «تأكل الكلاب فضلاته، ومع قيام بعض الأهالي بإطعامها».

المأوى يستوعب نحو 700 كلب ويضم 112 غرفة (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)

وانتشرت دعوات ومطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، خصوصاً مع ازدياد ضحاياها، وحذرت وزارة الزراعة المواطنين «من مواجهة الكلاب بالسم أو عمليات القتل الجماعي»، لافتة إلى أن «القانون يحظر التعامل بعنف مع الكلاب، ويتعرض مخالفه للعقاب».

كما صححت «الزراعة» الخطأ الذي راود وداد وغيرها من أن إطعام الكلاب يتسبب في عقرها للأشخاص وزيادة أعدادها؛ وأوضحت في بيان في يوليو (تموز) الماضي أن الدراسات العلمية «أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يتسبب مباشرة في زيادة شراستها وتحفيز غريزتها العدوانية للدفاع عن البقاء؛ ما ينعكس سلباً على أمن الشارع والمواطنين».

وينص قانون العقوبات المصري بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه (3.7 دولار) لكل من قتل عمداً أو سمَّ حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضرراً كبيراً.

كما يفرض قانون تنظيم حيازة الحيوانات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف على كل من عرَّض الكلاب لأذى أو تعامل معها على نحو يخالف القانون.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تقدم 5 نواب بطلبات إحاطة للحكومة حول ملف الكلاب الضالة، كان أحدثها طلباً قدمه النائب شادي الكومي قبل يومين، قائلاً إنه «رغم تأكيدات الحكومة السابقة بشأن وجود خطة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، فإن الواقع الذي يلمسه المواطنون على الأرض، لا يزال يشير إلى استمرار انتشارها في الشوارع، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، وآليات تنفيذ الخطة، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع».

فريق من الأطباء البيطريين داخل «الشلتر» للفحص الطبي والتعقيم والتطعيم (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)

طلب إحاطة

وتلاحظ إيمان أحمد، وهي ربة منزل تسكن منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، شراسة الكلاب في منطقتها وازدياد أعدادها، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها تخشى الخروج من المنزل إلا بصحبة زوجها أو باستخدام السيارة، لتجنب التجول وسط عشرات الكلاب التي ستقابلها في الطريق.

وتضيف: «بعد حادثة الرضيعة سلسبيل، قام بعض المسؤولين بعمل حملات لتعقيم الكلاب في محيط منزل الطفلة، على أن تشمل الحي كله تباعاً، لكن مع الوقت لم نرَ شيئاً».

وكانت عضو مجلس النواب إيرين سعيد قد أوضحت في طلب إحاطة تقدمت به حول ملف الكلاب الشهر الماضي أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن أوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، وتشمل الإمساك بالكلاب وتعقيمها وترقيمها وإعادة إطلاقها.

وطالبت بتوضيح الموقف التنفيذي والمالي للخطة الوطنية المعلنة للتعامل مع الظاهرة.

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أخبار مصر حيوانات الكلاب مصر
العالم العربي شمال افريقيا

مطالبات باستجواب وإقالة... «حادث العيّاط» يضغط على وزير النقل المصري

مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
TT
TT

مطالبات باستجواب وإقالة... «حادث العيّاط» يضغط على وزير النقل المصري

مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث قطارَي العياط (وسائل إعلام مصرية)

فاقم حادث تصادم قطارين بمنطقة العيّاط في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، الضغوط على وزير النقل المصري كامل الوزير، بعد تعدد الدعوات البرلمانية والحزبية إلى مساءلته، وطلب البعض إقالته.

وتعددت الأدوات الرقابية التي لجأ إليها أعضاء بمجلس النواب، ما بين «استجواب وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة» لتوضيح ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين، وتقييم مدى فاعلية خطط تطوير قطاع السكك الحديدية التي يشرف عليها وزير النقل.

وأرجع برلمانيون سبب المطالبة بإقالة وزير النقل إلى «تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط»، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تعدد هذه الحوادث، ما يعني أن هناك خللاً في منظومة تأمين حركة القطارات بهذه المنطقة». وطالبوا بضرورة منح هذه المنطقة أولوية في عملية التطوير وتأمين حركة السير.

انتظام حركة السير

وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بالعيّاط، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، الاثنين، انتظام حركة سير القطارات مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث.

وأثار الحادث موجة غضب شعبي تجاه وزير النقل المصري، فيما لاقى ردّ فعل الوزير على مواطن عبَّر عن استيائه من الحادث في مقطع مصور انتقادات واسعة من مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي.

قطار يستأنف رحلته عقب حادث العيّاط في الجيزة (صفحة وزارة النقل على «فيسبوك»)

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وقالت النيابة العامة إنها شكّلت لجنة فنية متخصصة «لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدّت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة».

وبموازاة الإجراءات القضائية والحكومية، تزايدت مطالبات نواب البرلمان وأحزاب سياسية بمحاسبة وزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط.

وتقدمت عضو مجلس النواب ريهام عبد النبي باستجواب إلى الوزير بشأن «مسؤوليته السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية»، وتساءلت عن مصير الاستثمارات المعلنة لمرفق السكك الحديدية، التي بلغت نحو 300 مليار جنيه مصري (نحو 5.5 مليار دولار).

الحوادث ومنظومة النقل

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العيّاط حادث قطارات أليماً، وكان أبرز هذه الحوادث حريق قطار عام 2022 الذي أدّى لوفاة نحو 361 شخصاً وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.

كما تقدم أعضاء آخرون في البرلمان المصري، وهم فريدي البياضي وإيهاب منصور وحسين هريدي وحسام الخشت، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء، تدعو إلى «إقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، لتحملهما المسؤولية السياسية عن حادث تصادم القطارين الأخير بمنطقة العيّاط».

وطالبت عضو مجلس النواب سناء السعيد بضرورة «الكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وتوضيح ما إذا كان ناتجاً عن خطأ بشري أو خلل في منظومة الإشارات والتحكم أو قصور في أعمال الصيانة».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، إثر حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس في القاهرة، ما تسبب في وفاة 22 شخصاً وإصابة 41 آخرين.

ورغم إعلان الحكومة عن طفرة في تطوير منظومة نقل الركاب عبر مرفق السكك الحديدية، أشار عضو مجلس النواب إيهاب منصور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «زيادة في نسب حوادث القطارات بنحو 64 في المائة منذ عام 2020، وفق إحصائيات حكومية رسمية». وطالب بتقييم الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لمنع تكرار الحوادث طوال السنوات الماضية، وبإقالة وزير النقل.

وشدّد منصور على «أهمية أن تقدم الحكومة بياناً واضحاً للبرلمان بشأن الأسباب الحقيقية التي أدّت لوقوع الحادث الأخير في العيّاط، ومراجعة مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم، وكفاءة منظومة التدريب والصيانة في هيئة سكك حديد مصر، إلى جانب مراجعة أكواد السلامة والصحة المهنية لمنع تكرار هذه الحوادث».

وأظهرت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات، الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء» أن عدد حوادث القطارات «شهد تذبذباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجل 738 حادثة عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 831 حادثة عام 2022، وهو أعلى مستوى خلال الفترة محل المقارنة، في حين سجلت حوادث القطارات العام الماضي 170 حادثة، مقابل 220 حادثاً في عام 2024».

عودة حركة القطارات بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العيّاط المصرية (صفحة وزارة النقل على «فيسبوك»)

«مسؤولية سياسية»

ويقول عضو مجلس النواب مجدي مرشد إن تغيير وزير النقل «ليس هدفاً في حد ذاته»، مضيفاً: «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط، فتعدد الحوادث في تلك المنطقة يعكس إشكالية في حركة مرفق السكك الحديد بهذه المنطقة، وهو ما تقع مسؤوليته على وزارة النقل والهيئة التي تشرف على هذا المرفق».

واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولية السياسية للوزير تقتضي أولاً مساءلته أمام البرلمان لتوضيح الأسباب التي أدّت لوقوع حادث القطارين الأخير، إلى جانب تحديد أسباب تكرارها في هذه المنطقة، وما إذا كانت إجراءات الأمن والسلامة كافية أم لا».

وتابع: «هناك جهود حكومية مبذولة لتطوير مرفق سكك حديد مصر، لكن تكرار الحوادث يستدعي تقييم ومراجعة الإجراءات لتأمين حياة الركاب».

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحيد قرقر، الاثنين، موافقة رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي على عقد اجتماع عاجل للجنة، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الحادث.

في غضون ذلك، قام وزير النقل بزيارة مستشفى الواسطي بمحافظة بني سويف للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة. وأعرب الوزير عن بالغ أسفه للحادث الأليم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكداً أن كل من يثبت تسببه في وقوع الحادث أو تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته لن يفلت من العقاب.

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