«أسترازينيكا» تنقل أبحاث تعديل الجينات إلى السعودية

كشفت شركة «أسترازينيكا» أنها تعمل مع مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) على نقل المرحلة الأولية من أبحاث تعديل الجينات بتقنية «كريسبر» إلى السعودية، حسب ما ذكره الدكتور حاتم الورداني، رئيس الشركة في المملكة.

وأوضح الورداني أن البرنامج البحثي الأولي يركز على نقص إنزيم أرجينينوسكسينات لياز، المعروف اختصاراً بـ«ASLD»، باستخدام منصة الشركة لتعديل الجينات. وتستهدف الشراكة أبحاثاً تستجيب للأولويات الصحية المحلية وتسهم في التقدم العلمي.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة تنتقل من استضافة التجارب السريرية والمشاركة فيها إلى الإسهام في الاكتشافات العلمية وتطوير العلاجات.

وتعمل «أسترازينيكا» في السعودية منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، وشارك أكثر من 800 مريض سعودي في تجاربها السريرية التي أُجريت في نحو 20 موقعاً.

أبحاث الأمراض النادرة

وتكتسب أبحاث الأمراض النادرة أهمية في هذا التوجه، إذ قال الورداني إن هذه الأمراض تمثل أولوية صحية في المملكة، وإن تعديل الجينات قد يعالج الأسباب الجينية لبعضها. ويبدأ البرنامج مع «كيمارك» بأبحاث على نموذج خلوي لنقص إنزيم أرجينينوسكسينات لياز، ضمن مسار مرحلي يشمل التدريب ونقل التقنية.

وبدأ بالفعل تدريب عملي ونقل للتقنية يستهدفان ما يصل إلى 12 عالماً سعودياً. وقال الورداني إن قيمة الشراكة تتجاوز البرنامج البحثي، لتشمل بناء قدرات محلية مستدامة وتطوير الخبرات وتعزيز منظومة التقنية الحيوية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

علم الجينوم

وتجمع الشراكة بين خبرة «كيمارك» في علم الجينوم والبنوك الحيوية ومعرفته بالأولويات الصحية المحلية، وشبكة «أسترازينيكا» العالمية للبحث والتطوير، التي تشمل خبرات في اكتشاف الجزيئات الصغيرة والأجسام المضادة والعلاج الخلوي. كما تتيح فرص تدريب وعمل في مركز الشركة للاكتشافات الطبية في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وموقعها العالمي للبحث والتطوير في غوتنبرغ بالسويد.

وأضاف الورداني أن الباحثين السعوديين يمكنهم المشاركة في منتديات علمية دولية، من بينها المؤتمر الأوروبي لاكتشاف الأدوية «ELRIG»، وبناء شبكات دولية تربط المعرفة المحلية بالقدرات العالمية.

الدكتور حاتم الورداني رئيس «أسترازينيكا» في المملكة

ركائز التطوير

ويرى الورداني أن المملكة تمتلك ركائز لتطوير موقعها مركزاً إقليمياً للأبحاث السريرية والعلاجات الجينية، من بينها مؤسسات مثل «كيمارك» ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وطموح «رؤية 2030» والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، والتعاون بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.

لكن مواصلة التقدم تتطلب إعداد جيل مستمر من الكفاءات العلمية، وتعزيز البنية التحتية لنقل الأبحاث من الاكتشاف إلى التطوير السريري ثم التصنيع المتقدم على المدى الطويل، فضلاً عن تطوير المسارات التنظيمية للعلاجات الخلوية والجينية والحفاظ على الاستثمار طويل الأمد في البحث الطبي. وشدد الورداني على أن هذه الأهداف تتطلب تعاوناً مستداماً بين المؤسسات العامة والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية والجهات التنظيمية والقطاع الصناعي.

قياس الشراكة

وفي قياس نجاح الشراكة، ستتابع الشركة التقدم في برنامج نقص الإنزيم، من تطوير نماذج خلوية للمرض إلى البحوث الانتقالية المبكرة، مع دراسة إمكان الانتقال مستقبلاً إلى أول دراسة سريرية وفق النتائج العلمية. كما ستقيم عمق الخبرات التي يكتسبها العلماء السعوديون وشبكاتهم المهنية، إلى جانب عدد المستفيدين من التدريب ونقل التقنية. وتمثل الدفعة الأولى، التي تضم نحو 12 عالماً، نقطة انطلاق يمكن توسيعها مع تطور التعاون.

وستشمل المؤشرات أيضاً أثر الشراكة في منظومة البحث الأوسع، والروابط التي تتيحها والثقة التي تعززها لدى المؤسسات الراغبة في شراكات مستقبلية بمجالي الاكتشاف والتقنية الحيوية.

شريك مهم

وتعد السعودية، حسب الورداني، ركيزة أساسية في استراتيجية «أسترازينيكا» الإقليمية وشريكاً مهماً في مساعيها لتغيير الرعاية الصحية حول العالم. ويعمل لدى الشركة في المملكة أكثر من 300 موظف، نحو 72 في المائة منهم سعوديون، ونحو 40 في المائة نساء.

وقال إن التزام الشركة تجاه المملكة أصبح أعمق وأوسع خلال السنوات الأخيرة، عبر دعم طموحات التوطين، والحفاظ على إمدادات مستمرة من الأدوية، وبرامج لدعم المرضى خلال رحلتهم العلاجية. كما وسعت الشركة أبحاثها السريرية وبدأت مع «كيمارك» التعاون في أبحاث العلاج الجيني في مرحلتي ما قبل الاكتشاف وما قبل التجارب السريرية، بما يعكس ثقتها برؤية المملكة وبالتكامل بين القطاعين العام والخاص.

تطوير القدرات المحلية

أما تطوير قدرات محلية لتطوير العلاجات المتقدمة وربما تصنيعها، فيمثل فرصة طويلة الأمد يستكشفها الطرفان. وقال الورداني إن تعزيز المهارات والخبرات والبنية التحتية قد يخلق قيمة صحية وعلمية واقتصادية، لكنه يتطلب شراكة مستدامة تجمع خبرات المؤسسات السعودية بقدرات الشركاء الدوليين.

وأكد التزام «أسترازينيكا» بدعم هذه المسيرة بما يخدم «رؤية 2030» والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، مع وضع احتياجات المرضى في مقدمة الأولويات.