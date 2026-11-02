«حكايات من خزانة الوطن»... معرض يكرّس أرشيفاً بصرياً للروح المصرية

تحت عنوان «حكايات من خزانة الوطن»، افتتح معرض استعادي للفنان والناقد التشكيلي المصري الراحل عز الدين نجيب، يضم أعمالاً فنية تكرس لأرشيف بصري للروح المصرية عبر مفردات مختلفة من ملامح البسطاء والأماكن المميزة مثل واحة سيوة وطبيعة البيوت والعادات والتقاليد المصرية وتنوع البيئة المصرية.

المعرض الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية بقاعة «الباب سليم» بساحة دار الأوبرا المصرية يستمر حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ويضم 35 لوحة من أعمال الفنان التي تعكس رؤيته للشخصية المصرية بكل ما تنطوي عليه من تفرد وأصالة. ووفق منسقة المعرض، نسرين عز الدين نجيب ابنة الفنان الراحل، فالمعرض يعكس المرحلة الأخيرة من أعمال نجيب التي أنجزها بين 2005 و2018.

جانب من معرض عز الدين نجيب (قطاع الفنون التشكيلية)

وتضيف نسرين لـ«الشرق الأوسط»: «عنوان المعرض مستلهم من أسلوب الفنان الذي كان مهموماً دائماً بالوطن، سواء وهو يكتب أو يرسم كان مهموماً بمصر وأهلها، وأغلب اللوحات تعبر عن البيئة المصرية وحياة البسطاء، هذه هي السمة الغالبة على لوحات المعرض».

ويعدّ عز الدين نجيب (1940 - 2023) من أهم الفنانين ونقاد الفن التشكيلي المصري وهو من جيل الستينات واهتم كثيراً برسم مشاهد من الشارع المصري والبيئات المختلفة، كما كانت له كتابات أدبية في القصة والرواية، بالإضافة لشهرته الواسعة في نقد الفن التشكيلي، واهتمامه بالحرف التقليدية والتراثية التي أصدر عنها موسوعة كاملة مصورة.

ويقدم المعرض الاستعادي رؤية بصرية فريدة تعكس براعة الفنان الراحل في تحويل المرئي إلى حلم، والواقع إلى أسطورة رمزية تشكيلية تُخلّد ما كان مهددا بالاختفاء، ليصنع بذلك أرشيفا شعوريا وبصريا يستلهم الروح المصرية الخالصة وعمق هويتها.

ويصف نقيب الفنانين التشكيليين بمصر، النحات طارق الكومي، أعمال عز الدين نجيب ومعرضه الاستعادي الذي حضر افتتاحه بأنه «حالة بصرية فريدة من نوعها، وبعض الأعمال كانت مفاجأة للحضور والجمهور من محبي الفنون الجميلة حيث لم يتم عرضها من قبل».

الفنان محمود حامد رئيس قطاع الفنون التشكيلية ونسرين عز الدين نجيب خلال افتتاح المعرض (قطاع الفنون التشكيلية)

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «مثل هذا المعرض مهم جداً لاستعادة مراحل تجربة الفنان الكبير عز الدين نجيب، ومن المهم للطلبة ودارسي الفنون زيارة هذا المعرض لفهم مراحل التجربة الفنية للفنان الراحل، وأتمنى إقامة معرض متنقل لأعمال الفنان في مكتبات الثقافة الجماهيرية أو مكتبة القاهرة»، مشيراً إلى اهتمام الفنان الراحل بالهوية الوطنية والبيئات المصرية الساحرة مثل منازل سيوة وغيرها من الأماكن التي تعبر عن مصر.

ويأتي المعرض في هذا التوقيت تحية وفاء مستحقة لمسيرة إبداعية امتدت لأكثر من ستة عقود، جسد خلالها الراحل عز الدين نجيب حالة استثنائية فريدة في المشهد الثقافي المعاصر؛ فلم يقتصر دوره على بصمته الخاصة بصفته فناناً تشكيلياً، بل امتد ليكون مفكراً وناقداً غاص في جذور الهوية عبر مؤلفاته وموسوعاته، وأديباً أثرى المكتبة العربية بروايات مثل «نداء الواحة» و«أيام العز»، فضلاً عن «دوره الريادي بوصفه مؤسساً ميدانياً أرسى دعائم الثقافة الجماهيرية وتراث الحرف التقليدية»، وفق بيان لقطاع الفنون التشكيلية.

الفنان فريد فاضل بجوار بورتريه لعز الدين نجيب (قطاع الفنون التشكيلية)

ويرى الناقد التشكيلي المصري، هشام قنديل، أن الفنان الراحل عز الدين نجيب أبدع في تكوين مساحة، بل ساحة فنية كبرى لها لوحاتها وقصائدها مليئة بخيال مبدع وروح فياضة بثراء الأركان والأشكال كل علي حدة.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «اكتشفت مبكراً أن نجيب يتوحد أحياناً بالفن فيصعب التحاور البسيط معه لأنه يتوحد باللون حتى يخفي فيه آلامه وهمومه وما أكثرها في سنوات شبابه».

من لوحات عز الدين نجيب (الشرق الأوسط)

«فهو يتجول تارة في درجات الزرقة وأخرى في السواد حيث يختفي في المعتقل وثالثة في درجات البياض، وهو يتمسك بالفن ثابت كالشجر وكنخيل سيوة الذي عشقه ومن ثم لا تستميله شهرة أو بريق خادع، بل يظل في أعماله ومسيرته الفنية صامداً كالحجر لا يتبدل ولا يتغير»، مؤكداً أن معرضه الاستعادي يوضح أن «عز الدين نجيب سيظل قبضة من تراب مصر... عشق هائم كالسحاب وكارتحال الأزاهير في العطر واللون».