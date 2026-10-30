إخلاء مبنى «الخارجية المصرية» على ضفاف النيل يثير شجناً

«لا تسألِ الدارَ عمَّن كان يسكنُها... البابُ يُخبِرُ أن القومَ قد رحلوا»... بهذا البيت اختار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد مرسي توديع المبنى الشهير لوزارة الخارجية المصرية، الكائن على كورنيش النيل، في ظل ما تردد مؤخراً عن إخلائه خلال أيام، مُعبّراً عن تألمه لفراق «قطعة من تاريخ مصر». فعلى مدار أكثر من 3 عقود، تحوّل المقر العريق للوزارة إلى أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية الحديثة، قبل أن تنتقل الوزارة مطلع عام 2024 إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية (شرق القاهرة).

انطلق صوت الدبلوماسية المصرية من مبنى الكورنيش منذ عام 1992، وهو المبنى الذي صُمم على هيئة «زهرة اللوتس»، أحد رموز الحضارة المصرية، مجسداً معاني العراقة والفخامة، وجامعاً بين البُعد الجمالي والرمزية الحضارية.

وشغل المبنى العملاق مساحة 4800 متر مربع، بارتفاع 143 متراً، ويتكون من بدروم بكامل مسطح المبنى، وقاعدة مكونة من 6 طوابق تضم المدخل و3 قاعات اجتماعات ومكاتب، وبرج يضم 30 طابقاً، تشغلها خدمات الوزارة والمكاتب الإدارية، في حين خُصص الطابق الأخير مهبطاً لطائرات الهليكوبتر، وفقاً لبيانات شركة «المقاولون العرب»، منفّذة المشروع.

ومع إخلاء المبنى التاريخي تمهيداً لتسليمه إلى إحدى الجهات الرسمية المعنية بالتطوير، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، تفجرت حالة من الحنين والشجن بين عدد من رموز السلك الدبلوماسي المصري، الذين استعادوا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ذكريات سنوات طويلة قضوها بين جدرانه، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد تلك المنصات، الذين أبدوا بدورهم حزنهم لانتقال المبنى، الذي شكّل جزءاً من صورة القاهرة الحديثة.

تميز مبنى وزارة الخارجية المصرية بتصميمه على هيئة زهرة اللوتس (الشرق الأوسط)

وفي أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، استعاد دبلوماسيون ذكرياتهم مع المبنى؛ إذ عكست كلماتهم شعوراً إنسانياً عميقاً بفقدانه، بعدما ظل لسنوات عنواناً لهم وللدبلوماسية المصرية.

وأشار وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي إلى أن حالة من الشجن تسيطر عليه؛ لكون علاقته بالمبنى بدأت منذ عودته من واشنطن عام 1993، واستمرت حتى تقاعده عام 2011، ثم اختياره وزيراً في العام نفسه.

وقال العرابي إن أكثر الفترات المحفورة في ذاكرته داخل المبنى كانت خلال توليه إدارة مكتب وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى لمدة 3 سنوات؛ إذ كان مكتب الوزير يقع في الطابق الثاني من المبنى، مضيفاً أن كثافة العمل اليومي جعلت هذا الطابق جزءاً أصيلاً من ذاكرته المهنية والشخصية.

وأوضح أن الشكل المستوحى من «زهرة اللوتس» جاء في إطار رؤية تبناها الوزير عمرو موسى عند إنشاء المقر، عادّاً أن هذا التصميم يجسد معاني العراقة والفخامة، ويرمز إلى الارتباط العميق بالحضارة المصرية القديمة، بما يحمله من رسالة تعكس هوية الدولة المصرية أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وتوقف العرابي عند إحدى أكثر اللحظات التي لا ينساها داخل المبنى، والتي ارتبطت بأحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وروى أنه كان يشارك في مأدبة غداء أقامها له وزير الخارجية الأسبق أحمد ماهر في الطابق الأخير، بمناسبة انتقاله للعمل سفيراً لمصر في برلين، قبل أن تصل أنباء عن اصطدام طائرة بأحد برجَي مركز التجارة العالمي في نيويورك. وأضاف أنه مع ورود أنباء عن اصطدام الطائرة الثانية، أدرك الجميع أن الأمر يتجاوز الحادث العارض، لتنتهي المناسبة دون أن تكتمل.

مبنى وزارة الخارجية المصرية يبلغ ارتفاعه 143 متراً (شركة المقاولون العرب)

ويقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، إن الإطلالة المباشرة على نهر النيل كانت أبرز عناصر تميز المبنى، موضحاً أن العديد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب كانوا يعبرون عن إعجابهم بالموقع الفريد للمقر، حتى إن بعضهم كان يقرّ صراحة بأنه «يحسد» الدبلوماسية المصرية على هذا المبنى، الذي يجمع بين الموقع المتميز والتصميم المتكامل.

وعن أكثر الأماكن ارتباطاً بذاكرته، قال إن المكاتب التي شغلها في الطابقين السابع عشر والتاسع والعشرين تظل الأقرب إلى قلبه؛ لما كانت توفره من مشاهد بانورامية للنيل والقاهرة. وأضاف أن هذه الإطلالات لم تكن مجرد منظر جمالي، بل كانت تمنح العاملين شعوراً دائماً بالارتباط بالعاصمة المصرية وتاريخها وحيويتها.

وتوقف عند أبرز الأحداث التي شهد خلالها المبنى حالة استنفار كاملة، مشيراً إلى أن غزو العراق كان من أكثر المحطات التي تحولت خلالها وزارة الخارجية إلى «خلية نحل»؛ إذ شُكّلت لجان للمتابعة وإدارة الأزمات على مدار الساعة للتعامل مع أوضاع المصريين هناك.

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، فتتوقف ذكرياته عند البهو الرئيسي الداخلي للمبنى، قائلاً إنه يعكس، في نظره، هيبة المبنى وشموخ الدبلوماسية المصرية، بما يحمله من رمزية تتجاوز الجدران والمكاتب إلى صورة الدولة نفسها.

وبمشاعر تفيض بالحنين والأسى، يروي أنه خلال جولة نيلية قبل أيام، وجد نفسه يتأمل، من الضفة المقابلة للنيل، مبنيَي وزارة الخارجية والإذاعة والتلفزيون، اللذين يتجاوران في شموخ. وبين الحين والآخر، كان يختلس نظرات متكررة نحوهما، مستعيداً عشرات السنين من الذكريات المهنية والوطنية، موضحاً أن المبنيين يمثلان بالنسبة إليه «الوجدان والضمير الوطني والقومي لمصر».

المقر الجديد لـ«الخارجية المصرية» (وزارة الخارجية)

ومع اعتزازه بتاريخ المبنى ودوره بوصفه أحد الشواهد الحية على محطات مفصلية في تاريخ الدبلوماسية المصرية، أبدى هريدي تحفظاً على فكرة انتقال وزارة الخارجية من مقرها التاريخي، معتبراً أن مقار وزارات الخارجية في الدول الكبرى ترتبط عادة بتاريخها ومكانتها، ولا يجري التخلي عنها بسهولة، مؤكداً أن مشاعر الأسف لا تخصه وحده؛ فهناك حالة حزن واسعة بين المصريين على مغادرة وزارة الخارجية مقرها التاريخي.

ودعا خبراء ورجال أعمال، أبرزهم نجيب ساويرس، إلى طرح مبنى وزارة الخارجية أمام المستثمرين، مؤكداً أنه سيجذب عروضاً خلال دقائق، لا سيما أن الموقع مميز وقابل للتحويل إلى فندق، بشرط ترسية الطرح على المستثمر الذي يقدم أعلى سعر.

وكان وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي قد عقد مؤتمراً صحافياً بحضور أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مساء الاثنين.