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موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

الاعتقالات شملت صحافيين وأقارب معارضين في الخارج

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
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TT

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)

أحالت النيابة العامة في العاصمة الموريتانية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق، وطلبت إيداعهم السجن، وسط أنباء عن توجيه اتهامات بالإرهاب والابتزاز المالي إليهم.

ومن المنتظر أن يبتّ قاضي التحقيق طلب النيابة العامة، التي استمعت إلى الموقوفين لعدة ساعات، أمس الأربعاء، قبل أن تعيدهم إلى الشرطة في انتظار اكتمال المسطرة القضائية في حقهم.

وقالت مصادر محلية إن إحالة الموقوفين، الذين يزيد عددهم على 15 شخصاً، جاءت بعد انتهاء مرحلة البحث لدى الشرطة وعرض المعنيين على النيابة، في حين قالت صحيفة محلية إن النيابة قررت إحالة الموقوفين إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. ولم يصدر أي تصريح رسمي من طرف النيابة حول الموضوع.

ومَثل أكثر من 15 موقوفاً، أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة في قصر العدل بنواكشوط، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من التوقيف لدى جهاز أمن الدولة، الذي تولّى التحقيق بسرية تامة، في حين شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في استجواب عدد من الموقوفين، خصوصاً العاملين في الوساطة العقارية وتحويل الأموال.

ومِن بين الموقوفين عدد من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، وخاصة المدون المعارض سيدي ولد أكماش، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، الذي أوقفت السلطات، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، اثنين من إخوته.

وكتب ولد أكماش، اليوم الخميس، عبر صفحته على «فيسبوك»، التي يتابعها قرابة نصف مليون متابع، أن النيابة العامة وجّهت له تهمة الإرهاب. وقال: «النيابة العامة تتهمني بالإرهاب.. وأنا المتهم الأول في هذا الملف من بين 24 شخصاً».

وبدأت التوقيفات في أواخر سبتمبر، وشملت أقارب مدونين معارضين مقيمين في الخارج، وصحافيين وعاملين في محالّ صرافة ووسطاء عقاريين. وقالت الحكومة آنذاك إن الملف يتعلق بـ«شبكة للابتزاز المالي» تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتُمول عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت».

ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين في الخارج. في حين وصف دفاع ثلاثة موقوفين احتجازهم، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بـ«الحبس التحكمي». وقال محامٍ لأسرة ولد أكماش إن المحامين مُنعوا من لقاء الموقوفين.

وبرّر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بأن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق، خلال الحراسة النظرية.

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العالم العربي شمال افريقيا

تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
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تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

تحركات رئاسية في الكونغو الديمقراطية تدفع نحو ولاية ثالثة، يقابلها رفض متصاعد من المعارضة، خصوصاً بعد إصدار رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي قانوناً يمهد الطريق لذلك.

وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2019، واستمرت حتى 2023، قبل انتخابه لولاية ثانية من 2024 إلى 2029، ويُفترض أن تنتهي وفق الدستور في نهاية عام 2028.

ويُقيد الدستور الحالي، الصادر عام 2006، الرئاسة بفترتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، ما يعني عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة؛ إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة أغلبية البرلمان وإجراء استفتاء شعبي، تسعى له الموالاة، وقد قوبل هذا المسار برفض واسع من المعارضة على مدار الأشهر الماضية.

غير أن تشيسيكيدي أصدر قانوناً يُسهل القواعد المتعلقة بإجراء استفتاء حول مسائل دستورية، وصدر بموجب مرسوم أُعلن عنه عبر التلفزيون الوطني، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّدت المعارضة بتلك الخطوة واعتبرتها «محاولة من الرئيس للتشبث بالسلطة».

وكان تشيسيكيدي قد صرّح خلال مؤتمر صحافي في أوائل مايو (أيار) الماضي بأنه «لا يسعَ للحصول على ولاية ثالثة»، لكنه أضاف: «إذا أراد الناس أن أتولى ولاية ثالثة، فسأقبل بذلك».

وفي يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، شهدت العاصمة كينشاسا ومدن أخرى مظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بـ«انقلاب دستوري».

المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «القانون يعد خطوة مؤثرة في مسار إعادة ترتيب القواعد الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أوجد آلية قانونية لتنظيم الاستفتاءات، وفتح إمكانية طرح دستور جديد في حالات الضرورة القصوى».

وتكمن أهميته السياسية في ما قد يتيحه للرئيس فيليكس تشيسيكيدي من إعادة صياغة قواعد التداول على السلطة، بما يثير احتمال تهيئة الظروف لترشحه لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2028، بحسب إسحاق.

غير أن «إقرار القانون يظل خطوة إجرائية، ولا يحسم إمكانية تعديل الدستور أو تجاوز القيود الرئاسية القائمة. وتتمثل المعضلة القانونية الأساسية في المادة 220 من الدستور، التي تحصّن عدد الولايات الرئاسية ومدتها من المراجعة الدستورية»، وفق إسحاق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التطورات تثير جدلاً قانونياً حول حدود السلطة التأسيسية الشعبية، وإمكانية اللجوء إلى دستور جديد لتجاوز القيود التي يفرضها الدستور الحالي».

ويتابع: «تبرز أهمية هذا التطور في احتمال انتقال المعارضة من حالة التباين التنظيمي والسياسي إلى بناء جبهة أكثر تنسيقاً، قادرة على ممارسة الضغط داخل المؤسسات وخارجها، خصوصاً في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وما رافقها من مواجهات مع قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم».

تشيسكيدي خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في يونيو الماضي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في سبتمبر الماضى إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

وتكتسب تلك الأزمة الدستورية المحتملة خطورتها من تزامنها مع وضع أمني بالغ التعقيد، خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات المسلحة مع حركة «23 مارس»، وتتسع التحديات المرتبطة بسيطرة الدولة على أراضيها، بحسب إسحاق.

ويقول: «في ظل هذه المعطيات، قد يؤدي انشغال القيادة السياسية بالصراع حول مستقبل الرئاسة إلى تشتيت الأولويات الحكومية، ويمنح الفاعلين المسلحين فرصة لاستثمار التباينات الداخلية وتعزيز مواقعهم التفاوضية والميدانية». كما أن تداخل الأزمة السياسية مع النزاع في الشرق «قد يفاقم صعوبات تنظيم الانتخابات المقبلة، ويزيد من تعقيد جهود استعادة سلطة الدولة في المناطق المتضررة».

ويضيف: «ليس هناك من حلول سوى التسوية السياسية القائمة على التوافق واحترام القواعد الدستورية لتجنب انتقال الخلاف حول مستقبل الرئاسة إلى أزمة أوسع تمس بنية الدولة ومؤسساتها».

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موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
TT
TT

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)

أحالت النيابة العامة في العاصمة الموريتانية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق، وطلبت إيداعهم السجن، وسط أنباء عن توجيه اتهامات بالإرهاب والابتزاز المالي إليهم.

ومن المنتظر أن يبتّ قاضي التحقيق طلب النيابة العامة، التي استمعت إلى الموقوفين لعدة ساعات، أمس الأربعاء، قبل أن تعيدهم إلى الشرطة في انتظار اكتمال المسطرة القضائية في حقهم.

وقالت مصادر محلية إن إحالة الموقوفين، الذين يزيد عددهم على 15 شخصاً، جاءت بعد انتهاء مرحلة البحث لدى الشرطة وعرض المعنيين على النيابة، في حين قالت صحيفة محلية إن النيابة قررت إحالة الموقوفين إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. ولم يصدر أي تصريح رسمي من طرف النيابة حول الموضوع.

ومَثل أكثر من 15 موقوفاً، أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة في قصر العدل بنواكشوط، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من التوقيف لدى جهاز أمن الدولة، الذي تولّى التحقيق بسرية تامة، في حين شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في استجواب عدد من الموقوفين، خصوصاً العاملين في الوساطة العقارية وتحويل الأموال.

ومِن بين الموقوفين عدد من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، وخاصة المدون المعارض سيدي ولد أكماش، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، الذي أوقفت السلطات، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، اثنين من إخوته.

وكتب ولد أكماش، اليوم الخميس، عبر صفحته على «فيسبوك»، التي يتابعها قرابة نصف مليون متابع، أن النيابة العامة وجّهت له تهمة الإرهاب. وقال: «النيابة العامة تتهمني بالإرهاب.. وأنا المتهم الأول في هذا الملف من بين 24 شخصاً».

وبدأت التوقيفات في أواخر سبتمبر، وشملت أقارب مدونين معارضين مقيمين في الخارج، وصحافيين وعاملين في محالّ صرافة ووسطاء عقاريين. وقالت الحكومة آنذاك إن الملف يتعلق بـ«شبكة للابتزاز المالي» تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتُمول عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت».

ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين في الخارج. في حين وصف دفاع ثلاثة موقوفين احتجازهم، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بـ«الحبس التحكمي». وقال محامٍ لأسرة ولد أكماش إن المحامين مُنعوا من لقاء الموقوفين.

وبرّر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بأن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق، خلال الحراسة النظرية.

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رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)
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رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك على هامش قمة قادة العالم للمناخ (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والعسكرية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين البلدين، وكذا الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية، فضلاً عن مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء أكد الرئيس التركي لرئيس حكومة «الوحدة» «استمرار دعم تركيا لاستقرار ليبيا»، وشدد على أن «أي مبادرة لا يتبناها الليبيون لن يكون لها صدى على أرض الواقع».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية وأنطونيو غوتيريش خلال لقائهما على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

وعلى هامش مشاركته في قمة قادة المناخ، التقى الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث ناقشا تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود البعثة الأممية لدعم الاستقرار.

وأكد الدبيبة استعداد حكومته لمواصلة التنسيق مع البعثة لإنجاح مهامها، مثمّناً جهود المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كما رحّب بـ«اتفاق (4+4)»، داعياً إلى البناء على مخرجاته لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات. ووقع ممثلو حكومة الدبيبة و«القيادة العامة» في 30 أغسطس (آب) الماضي اتفاق «4+4» لتخطي الجمود السياسي، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهراً من خلال مؤسسات وسلطة تنفيذية موحدة.

كما شملت لقاءات الدبيبة في أنطاليا، الخميس، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تركزت حول تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهيل حركة المواطنين، إلى جانب التنسيق في الملفات الأمنية والحدودية.

وجدّد الدبيبة موقف بلاده الداعم لوحدة السودان، وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بمؤسساته الوطنية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

الدبيبة وغوتيريش في اجتماع على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

وكان الدبيبة قد شارك، الأربعاء، في افتتاح القمة التي تستضيفها أنطاليا يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برئاسة إردوغان، وحضور غوتيريش، ومشاركة نحو 102 من القادة وكبار الممثلين عن 95 دولة و7 منظمات دولية، لبحث قضايا تمويل العمل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الليبية - التركية زخماً متجدداً، بعدما صادق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق السابقة وأنقرة في عام 2019.

وتتكثف الاتصالات والمشاورات أخيراً بين طرفي النزاع في ليبيا ونظرائهم الأتراك، إذ التقى السفير التركي غوفين بيجينش، الأربعاء، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، الفريق أول صلاح الدين النمروش لبحث «تطوير العلاقات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

في حين وصل رئيس الأركان العامة التابع لـ«القيادة العامة» الفريق أول ركن خالد حفتر، الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

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