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العالم العربي شمال افريقيا

تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

صحيفة إسبانية أرجعت أسباب فشل المفاوضات إلى الخلاف حول التعويض المالي

وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)
وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)
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تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)
وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)

ينتهي عند منتصف ليل، يوم السبت، بروتوكول الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده، وعلى أثر ذلك بدأ الأسطول الأوروبي تنظيم مغادرته أحد أهم مصايد الأطلسي بالنسبة للاتحاد.

وكان البروتوكول سارياً منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ويتيح لسفن 10 دول أعضاء صيد ما يصل إلى 280050 طناً سنوياً من الروبيان والأسماك القاعية، والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل إسهامات أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنوياً، منها 3.3 مليون يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها المشغلون.

وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها «لن تكون مخولة بعد الآن» بممارسة الصيد في المنطقة الموريتانية، ابتداءً من منتصف ليل، يوم السبت.

وأرجعت صحيفة «إل باييس» الإسبانية تعثر المفاوضات إلى الخلاف بشأن التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي، علماً بأن المبالغ التي تسددها السفن مقابل الوصول إلى المصيد تتراوح بين 150 و450 يورو للطن، حسب نوعه.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لاتحاد الصيد الإسباني (Cepesca)، خافيير غارات، قوله إن موريتانيا «تطلب كثيراً من المال والاتحاد الأوروبي يعرض أقل»، مشيراً إلى تراجع إمكانات الصيد، خصوصاً بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا، التي تطالب باحترام أحجام صيد تضمن استدامة مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة.

وفي أول ردود الأفعال المحلية، دعا حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى استثمار انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي في مراجعة سياسة إدارة الثروة السمكية، ووضع تصور جديد يضمن حماية الموارد البحرية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح البلاد.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن المرحلة الراهنة تتيح فرصة لإعادة النظر في طبيعة الشراكة مع الجانب الأوروبي، ومعالجة أوجه القصور التي شابت الاتفاقيات الماضية، بما يضمن حضور المصالح الوطنية في صدارة أي تفاهمات مستقبلية بشأن استغلال الثروة البحرية.

وشدد الحزب على أن أي اتفاق جديد ينبغي أن يقوم على أسس تضمن استفادة موريتانيا بصورة أكبر من مواردها السمكية، سواء عبر زيادة المعروض من المنتجات البحرية في السوق المحلية، أو توسيع فرص التشغيل أمام اليد العاملة الوطنية، فضلاً عن نقل الخبرات وتطوير الأسطول البحري، وتعزيز البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد.

وفي الجانب البيئي، حذّر «تواصل» من مخاطر الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية، مستشهداً بالتجارب الدولية التي أظهرت تداعيات الصيد المفرط على المخزون السمكي والتوازن البيئي. ودعا إلى اعتماد معايير رقابية صارمة، وضمانات فعالة تحول دون استنزاف الثروة البحرية أو الإضرار بالنظم البيئية.

وطالب الحزب الحكومة بالتعامل مع المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي وفق رؤية تحفظ الحقوق السيادية للبلاد، وترفض أي ترتيبات قد تنتقص من مصالحها، أو تحول دون استفادتها العادلة من ثرواتها، مؤكداً ضرورة اعتبار حماية البيئة والاستغلال المستدام شرطين أساسيين في أي اتفاق مستقبلي.

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العالم العربي شمال افريقيا

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)
القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)
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قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)
القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان، في وقت كشفت فيه مصادر سودانية، السبت، أن أسلحة روسية تصل إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك الجزائري.

واستأنف الجيش والقوات المساندة له، أمس الجمعة، العمليات العسكرية في كردفان، إذ سيطر على عدد من المناطق والبلدات، بينما أفادت أنباء بتقدمه حتى تخوم محلية الخوي، حسب مصادر محلية.

وقالت القوة المشتركة إن قواتها خاضت بالتعاون مع الجيش معارك عسكرية ضارية في جبهة القتال، أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني بتحرير محلية الخوي، وعدد من البلدات المجاورة لها، وهي صريف عنكوشة، وأم لبانة الدودية، ومناطق أخرى في الولاية.

وأضافت «القوة»، في بيان صحافي في وقت متأخر من الجمعة، أنها كبدت «قوات الدعم السريع» خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتدمير 20 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، والاستيلاء على 40 عربة أخرى.

وحسب البيان، قُتل في الهجوم قائد القوة المعادية وعدد من عناصرها. كما أكدت «المشتركة» أن الجيش والقوات المساندة له من حركات الكفاح المسلح والمستنفرين يواصلون شن عمليات برية واسعة النطاق «حتى استعادة الأمن والاستقرار في كل أنحاء السودان».

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

كانت منصات موالية لتحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، قد أكدت أن قوات التحالف تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه في محيط مدينة الخوي، وألحقت بهم خسائر فادحة.

وتسيطر «الدعم السريع» على معظم المناطق في إقليم دارفور بغرب السودان، وعلى مساحات واسعة من ولاية كردفان. فيما استعاد الجيش خلال الأشهر الماضية السيطرة على مناطق عدة في وسط السودان، كما يسيطر على شمال وشرق البلاد.

وفي وقت سابق، تمكَّن الجيش من استعادة السيطرة على عدد من المدن، والمواقع المهمة في شمال كردفان، من قبضة «الدعم السريع»، التي سبق أن سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.

في سياق التطورات الميدانية، قالت حكومة محافظة «باو»، في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، إن القوات المسلحة والفصائل المساندة لها صدّت هجوماً لــ«الدعم السريع» والحركة الشعبية المتحالفة معها، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، على منطقتي جبل الطين، ومايفول جنوب المحافظة.

وذكرت الحكومة في بيان صحافي «أن الجيش كبّد القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرها على التراجع»، مشيراً إلى أن الجيش السوداني رصد بدقة تحركات لـ«قوات الدعم السريع» في تلك المنطقة، قبل أن يتم محاصرتها وتدمير قواتها.

في سياق موازٍ، كشفت مصادر سودانية عن أن أسلحة روسية وصلت إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك الجزائري. ونقلت صحيفة «السودانية نيوز»، السبت، عن المصادر قولها إن الجيش السوداني تسلّم بالفعل شحنة أسلحة روسية نُقلت عبر مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.

وأضافت الصحيفة أن المطار استُخدم كمحطة لوجستية لعبور الشحنة قبل نقلها إلى السودان، مشيرة إلى أن التسهيلات الجزائرية أضافت مساراً جديداً إلى شبكة الدعم للجيش السوداني.

في هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى ما كشفه موقع «ديفونس نيوز» الأميركي عن توثيق ما لا يقل عن 167 رحلة شحن عسكري بين روسيا والجزائر خلال الفترة الممتدة من مارس (آذار) 2025 إلى أبريل (نيسان) الماضي، واستخدام الجزائر كمحطة عبور للنشاط اللوجستي الروسي نحو أفريقيا.

ويثير مسار تسليح الجيش السوداني في الحرب مخاوف من أن تؤدي الإمدادات الإضافية إلى إطالة أمد الحرب، ومضاعفة معاناة المدنيين.

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العالم العربي شمال افريقيا

مصر تطالب روسيا وأوكرانيا بضمان حرية الملاحة لاستقرار إمدادات الحبوب

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو الشهر الماضي (أ.ف.ب) الماضي
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو الشهر الماضي (أ.ف.ب) الماضي
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مصر تطالب روسيا وأوكرانيا بضمان حرية الملاحة لاستقرار إمدادات الحبوب

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو الشهر الماضي (أ.ف.ب) الماضي
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو الشهر الماضي (أ.ف.ب) الماضي

طالبت مصر كلاً من روسيا وأوكرانيا بـ«ضمان حرية الملاحة لاستقرار إمدادات الحبوب». وأكدت «دعمها التوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية».

التأكيدات المصرية جاءت خلال لقاءين منفصلين لوزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيريه في روسيا وأوكرانيا.

واستحوذت روسيا وأوكرانيا على أكثر من 82 في المائة من واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2026 (حيث تُشكل موسكو النسبة الكبرى)، وفق بيانات رسمية.

والتقى عبد العاطي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات. وبحسب إفادة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، تناول اللقاء «تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، وانعكاساتها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الحبوب. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة وتدفق السلع الاستراتيجية».

كما أعرب عبد العاطي عن «الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، مشيراً إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما عكسه من حرص متبادل على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك».

بدر عبد العاطي خلال لقاء لافروف السبت (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

شراكة استراتيجية

وكان السيسي قد أكد «حرص بلاده على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا»، وأشار إلى أن «العلاقات بين مصر وروسيا تنمو بوتيرة متسارعة، وتقوم على مبدأ المنافع المشتركة». ولفت خلال محادثات مع بوتين في قصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، الشهر الماضي، إلى «أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، خصوصاً المجالات الاقتصادية والتجارية، والموضوعات الخاصة المتعلقة بالحبوب لما لها من أهمية كبيرة».

وأشار بوتين حينها إلى «وجود فرص واسعة لتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا»، مشدداً على أن «التعاون بين البلدين يقوم على أساس المصالح والمنافع المشتركة، ويشهد تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات».

وفي لقاء آخر جمع وزير الخارجية المصري مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في الإمارات، الجمعة، على هامش «منتدى صير بني ياس»، أعرب عبد العاطي عن «حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب»، واستعرض ما تمتلكه من مقومات جغرافية وبنية تحتية ولوجستية تؤهلها للاضطلاع بهذا الدور، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.

وتضم مصر ما يقرب من 70 صومعة على مستوى البلاد، مصممة بأحدث الأساليب التقنية، في إطار مشروع قومي يهدف إلى زيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب والحفاظ على احتياطي استراتيجي لتأمين احتياجات الدولة، وفق بيانات سابقة لمجلس الوزراء.

جانب من لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في الإمارات (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

مركز لوجستي

وذكر وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، الشهر الماضي، أن «مصر تدرس فرص تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت، يجمع أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع والتوزيع، بما يدعم تأمين الاحتياجات المحلية، ويتيح فرصاً للاستثمار والتشغيل وخدمة الأسواق الإقليمية، وذلك في ضوء نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع».

وقال الرئيس الروسي في أبريل (نيسان) الماضي إن بلاده تدرس إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر، وأشار حينها إلى أن «روسيا ستؤمّن إمدادات الحبوب للجانب المصري».

وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، السبت، تناول لقاء وزيري خارجية مصر وأوكرانيا تطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد عبد العاطي «دعم مصر للتوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما ينهي الصراع وتداعياته، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود، واستقرار سلاسل إمداد الحبوب».

وأكد الوزيران المصري والأوكراني «التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمن الغذائي والطاقة».

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العالم العربي شمال افريقيا

تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)
وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)
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تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)
وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)

ينتهي عند منتصف ليل، يوم السبت، بروتوكول الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده، وعلى أثر ذلك بدأ الأسطول الأوروبي تنظيم مغادرته أحد أهم مصايد الأطلسي بالنسبة للاتحاد.

وكان البروتوكول سارياً منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ويتيح لسفن 10 دول أعضاء صيد ما يصل إلى 280050 طناً سنوياً من الروبيان والأسماك القاعية، والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل إسهامات أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنوياً، منها 3.3 مليون يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها المشغلون.

وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها «لن تكون مخولة بعد الآن» بممارسة الصيد في المنطقة الموريتانية، ابتداءً من منتصف ليل، يوم السبت.

وأرجعت صحيفة «إل باييس» الإسبانية تعثر المفاوضات إلى الخلاف بشأن التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي، علماً بأن المبالغ التي تسددها السفن مقابل الوصول إلى المصيد تتراوح بين 150 و450 يورو للطن، حسب نوعه.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لاتحاد الصيد الإسباني (Cepesca)، خافيير غارات، قوله إن موريتانيا «تطلب كثيراً من المال والاتحاد الأوروبي يعرض أقل»، مشيراً إلى تراجع إمكانات الصيد، خصوصاً بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا، التي تطالب باحترام أحجام صيد تضمن استدامة مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة.

وفي أول ردود الأفعال المحلية، دعا حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى استثمار انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي في مراجعة سياسة إدارة الثروة السمكية، ووضع تصور جديد يضمن حماية الموارد البحرية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح البلاد.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن المرحلة الراهنة تتيح فرصة لإعادة النظر في طبيعة الشراكة مع الجانب الأوروبي، ومعالجة أوجه القصور التي شابت الاتفاقيات الماضية، بما يضمن حضور المصالح الوطنية في صدارة أي تفاهمات مستقبلية بشأن استغلال الثروة البحرية.

وشدد الحزب على أن أي اتفاق جديد ينبغي أن يقوم على أسس تضمن استفادة موريتانيا بصورة أكبر من مواردها السمكية، سواء عبر زيادة المعروض من المنتجات البحرية في السوق المحلية، أو توسيع فرص التشغيل أمام اليد العاملة الوطنية، فضلاً عن نقل الخبرات وتطوير الأسطول البحري، وتعزيز البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد.

وفي الجانب البيئي، حذّر «تواصل» من مخاطر الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية، مستشهداً بالتجارب الدولية التي أظهرت تداعيات الصيد المفرط على المخزون السمكي والتوازن البيئي. ودعا إلى اعتماد معايير رقابية صارمة، وضمانات فعالة تحول دون استنزاف الثروة البحرية أو الإضرار بالنظم البيئية.

وطالب الحزب الحكومة بالتعامل مع المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي وفق رؤية تحفظ الحقوق السيادية للبلاد، وترفض أي ترتيبات قد تنتقص من مصالحها، أو تحول دون استفادتها العادلة من ثرواتها، مؤكداً ضرورة اعتبار حماية البيئة والاستغلال المستدام شرطين أساسيين في أي اتفاق مستقبلي.

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